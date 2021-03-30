與其走入「九二共識」的死胡同，不如將兩岸關係回歸《憲法》

文：陳偉佳、張正昀（政治評論者）

3月27日，前國民黨主席洪秀柱與日前宣布重返國民黨、近期把國民黨中常委徹底「惹怒」的趙少康、「一中同表」提倡者張亞中等人同台由洪方面主辦的「護憲保台」論壇，其中來自國民黨中央的大陸事務部主任左正東的一席話，讓在場的眾人立即批判，刷了一波點擊。

左正東表示，九二共識需與時俱進，隨後洪秀柱追問左正東，朝哪個方向與時俱進？左回答，「現在還不到那個時候去談這個問題」，因為國民黨現在不是執政黨，要等國民黨執政後，依當時情勢判斷，才能做出比較好的一個決定。此話一出，立即開啟趙少康、張亞中的炮火開關。

洪秀柱亦立即表示，在沒執政或準備執政時，就應針對九二共識如何與時俱進要提出來然後宣導、教育民眾，今天國民黨吃虧的地方就是不宣導，結果就喪失話語權。

然而，要談九二共識目前的窘境之前，必須要先了解，究竟是誰給了民進黨「抹紅」九二共識的機會：不正是中共本身以及國民黨本身嗎？

一場談話，九二共識的死胡同

九二共識為何難有過去的「彈性空間」，2019年新年初之際，中國國家主席習近平提出「一國兩制，台灣方案」，其是一把切開過去彈性與現在限縮的利刃，所謂的九二共識在其語境下，似乎成了一國兩制的前奏曲，進一步將台灣對於統獨的意識形態推向「偏獨」；再加上台灣方面，蔡英文有意藉由習的言論，炒高「抗中保台」的氛圍，以挽救其甫經歷2018年縣市首長大敗後的低迷氣勢，「借外安內」是蔡英文在當下操作的謀略手法。

不過，習近平拋出「一國兩制，台灣方案」的時候，針對九二共識的質疑隨風而起，國民黨的角色跟反應又是如何？

答案是：沒有，什麼都沒有。當時的國民黨沈浸在韓國瑜帶來的大勝喜悅中，無暇他顧。

Photo Credit: 中央社

時間拉回到現在，九二共識走到這般田地，中共寸步不讓，緊抱著它，不思索以及給予其新的改變，僅徒耗時間。倘若果真不變而等待中共妥協，以現今兩岸情勢、中美博弈、中共對於國民黨的「態度」等綜合觀之，恐怕是讓國民黨再一次自耗元氣，屆時才是國民黨真正的危機。

兩岸風雲丕變，現在兩岸今非昔比

張亞中教授所提到，若他當選國民黨黨主席，便會與中共展開和平協議的會談，將談好的版本公開，並經過黨員投票認可後，交付2024總統候選人作為競選政見。筆者認為，張教授的立意良善，真正是放眼兩岸和平的格局，但也許是這個廣闊的胸襟，反而忽視了實際政治操作或人心易弄的現實環境。

一旦國民黨以在野身分與對岸進行任何和平協議磋商，執政者可以很容易扭曲其為賣台行為，加上現有媒體資源多數掌握在執政黨手中，只要國民黨一啟動磋商進程，執政者要凝聚多數民眾認為國民黨是賣台集團的共識，真的不要太容易，屆時國民黨將會面臨到政府、網路、傳統媒體、公民團體等多面向立體式攻擊，以現在國民黨虛弱體質與稀少資源來說，屆時真有辦法清楚澄清？

況且，國民黨以在野黨身分與中共進行和平協議磋商，應不應該一開始便公諸於世，這會面臨到兩難選擇，若坦蕩蕩一開始便公開進程，那麼只要結果還沒出來的一天，國民黨永遠擺脫不了「賣台黨」的嫌疑，加上這類和平協議茲事體大，基本上光談框架便是曠日廢時，就算2021張亞中教授當選黨主席開始與對岸磋商，筆者也很難想像能在2年內趕在總統大選前談出結果，磋商時間短，可能不夠周密，磋商時間長，卻又會影響到大選。

若一開始選擇不公開，談完之後再公開，這個成果無論好壞，會先一層被蒙上「與中共勾結私下賣台」的印象，屆時又百口莫辯，加上磋商進度不好掌握，整體來看，要求國民黨作為在野黨與中共展開政治性和平協議的前置磋商，不太符合政治現實。

退一萬步說，即便國民黨排除萬難，以在野黨身分與中共開始進行和平協議磋商，但是國民黨如何能保證中共不會以此磋商作為統戰策略工具？中共真的就想短時間與國民黨談出成果來嗎？或是更陰暗一點的說法，中共調控這個磋商進程來影響台灣大選，或是做為其國內民意動員的工具，它能不香嗎？

張教授所提出的說法，從大格局來看不算錯誤，甚至可能是徹底解決兩岸衝突危機的解方之一，但是就現實從面來看，除非國民黨願意犧牲20甚至30年以上的執政可能，長期作為兩岸和平「苦行僧」，或許從百年之後回顧兩岸歷史，才能發現這條道路的可貴。

Photo Credit: 中央社 台大教授張亞中

除了「和平協議」磋商，張教授也在這次論壇中重提「一中同表」的看法，然而，回首歷史，2015年洪秀柱曾經一度提出「一中同表」的說法，但是民調反彈太大，且國民黨當時有沒有提供民眾清楚且簡單易懂的解釋，隨後又轉而回到「一中各表」的基調。現實是多數民眾只會從字面上的意義，直覺式反應認識各種說詞的內涵，一個內涵論述過於複雜或過多邏輯才能理解的說法，可能只會讓民眾更加誤解最初的美意。

不如回到「九二」的根本——《中華民國憲法》

現在國民黨主政團隊，不乏像是左正東主任這類長年研究兩岸關係的學者，不可能不知道這層現實上的無奈，因此，現在提出回歸到「中華民國憲法」的九二共識，並非不智之舉，筆者認為，對於國民黨來說至少有以下幾點戰略優勢。

首先，2019至2020年大選期間，國民黨的兩岸強項，其實已經成為重災區，特別是2019年習近平提出「九二共識就是一國兩制」的說法，國民黨當時回應不夠即時，也缺乏力度，錯過解救黃金期，加上後續反送中等一系列操作，現在國民黨只要提任何較為積極的兩岸論述，都可能淪入二師兄照鏡子「裡外不是人」的窘境。因此，回歸「中華民國憲法」是最安全也踏實的論述基礎，較不易為民眾曲解。

其次，孫子兵法有云，「昔之善戰者，先為不可勝，以待敵之可勝。」回歸憲法的九二共識，從攻防邏輯來看，是現在最能立於不敗之地的論述基礎。

例如，許多人都不清楚的是，中華民國憲法增修條文內涵中，兩岸關係便是一種一國兩制的關係，根據增修條文第11條「自由地區與大陸地區間人民權利義務關係及其他事務之處理，得以法律為特別之規定」，便是中華民國版的一國兩制，因此即便遭遇中共提出的一國兩制說法，回歸憲法的論述也能提供反駁或溝通的基礎。

Photo Credit: 中央社

最後，回歸「中華民國憲法」的九二共識，不只利於防守，也保留進攻的可能性，如同諸葛亮「隆中對」裡「內修政理，天下有變」的概念一樣，中華民國憲法所涵蓋的主權領土包含大陸地區，從2018年中美貿易戰開啟新一輪的國際格局轉變以來，中共作為美國霸權的眼中釘，長期競合之下，最終是否「天下有變」，誰將笑傲江湖，現在仍未定之天，加上中美三公報所框架的美中台三邊關係，「中華民國憲法」不僅讓中共仍有忌憚，更保有重新定義「中國」的一線生機。

總體而言，雖然趙、張二人對於國民黨現在的兩岸論述有所不滿，但是從實際操作策略來看，九二共識具體內涵的與時俱進，恐怕還是要等國民黨執政或是總統候選人底定之後，才較適合推出成熟進化的版本內容，否則過於早熟的定調，對於國民黨整體或是下一屆總統候選人來說，都是不甚公平之舉。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航