江啟臣新書披露與「韓江配」擦身而過，未來不排除國共論壇與對岸重啟對話

江啟臣今（29）日舉辦《破浪啟程》新書發表會，書中披露2020總統大選，韓國瑜本來有意找他當副手，後來與「韓江配」擦身而過的過程，更以「中華民國與兩岸主張」專章，闡述對九二共識的看法；江啟臣強調，國民黨能否重新贏得台灣人民信任，取決於未來的兩岸論述能否以「中華民國憲法」精神為基礎，以中華民國為主體，以台灣社會為優先。未來也不排除國共論壇與對岸重啟對話。

選情不樂觀，「韓江配」擦身而過

（中央社）國民黨主席江啟臣新書披露2020總統大選與「韓江配」擦身而過的過程，敘述當時總統候選人韓國瑜認為江啟臣是中生代，具有互補性，但後來選情不樂觀，韓國瑜擔心江兩頭空，後由前行政院長張善政任副手。

江啟臣今天舉辦新書《破浪啟程》的發表會，他在書中談及自己10年來的政治生涯，更進一步披露在2020總統大選中，一度有可能「韓江配」，卻又擦身而過的過程。

江啟臣在新書中指出，2019年10月，他代表國民黨參加美台國防工業會議，會前途經紐約，順道在紐約僑界幫韓國瑜辦造勢。江啟臣才抵達紐約，就接到韓國瑜從台灣來電，邀約江啟臣談談，兩人敲定江啟臣回國後見面細談。

江啟臣在書中表示，「我尊重主帥想法，能配合就全力配合」。江啟臣深知拿回政權對國民黨至關重要，只能義不容辭，當下也沒有心思細算利弊得失。

幾個禮拜後，韓國瑜在新竹跑行程時再次約江啟臣見面，提到選情不容樂觀，如果要江啟臣擔任副手卻沒選上，江啟臣會變成兩頭空，犧牲太大。

江啟臣在書中指出，2019年11月11日，韓國瑜宣布由張善政擔任副手。張善政時任韓國瑜國政顧問團總召，串連社會菁英，統籌國政方針；加上張善政形象穩健親和，是大家普遍預期能穩定選情的人選。

另外，江啟臣也在新書中指出，他當時建議韓國瑜，應該整合藍營所有力道，在宣布副手人選同時，也同步宣布提名前國民黨主席朱立倫擔任行政院長，並允諾充分授權。

已宣布競選連任黨主席的江啟臣受訪時表示，對於主席選舉，他會徵求前高雄市長韓國瑜的支持，他跟韓國瑜平常都有聯繫，大家的目標一致，要讓國民黨有機會重返執政。

江啟臣上午在中央黨部出席國民黨青年部舉辦的「多元共生，世代共榮」記者會後受訪表示，在總統大選期間，韓國瑜有找他聊過副手一事，他當時基於團隊，以及尊重主帥的想法，如果有他可以效勞的地方，就盡量配合。

江啟臣指出，不過因為整個選舉的狀況是動態的，最後韓國瑜選擇與張善政搭配，也一如外界所預期，他也不感到意外。至於建議韓國瑜找朱立倫作為閣揆人選，江啟臣表示，主要是能夠營造國民黨團結的氣勢，讓泛藍的士氣大振。

江啟臣再談九二共識：國民黨能否重振的關鍵

江啟臣今天表示，國民黨的兩岸路線不能滿足於九二共識，一定要與時俱進，也就是以「基於中華民國憲法的九二共識」為基礎。他也說，不排斥國共論壇，希望有機會能好好坐下來談。

江啟臣今天舉辦《破浪啟程》新書發表會，書中披露2020總統大選與「韓江配」擦身而過，更以「中華民國與兩岸主張」專章，闡述對九二共識的看法。江啟臣受訪時指出，

現階段國民黨的兩岸政策主張非常清楚，就是「基於中華民國憲法的九二共識Plus（加上）全力捍衛中華民國主權、維護台海和平安全、保障自由民主人權、促進兩岸共榮的健全等四大面向。」

國民黨如何與對岸對話，江啟臣表示，國民黨跟對岸一直有聯繫，表達台灣人民的意見，確保兩岸人民的權益，但現在國民黨非執政黨，很多問題不是國民黨要怎麼做就能怎麼做。

他指出，過去曾經舉辦過的國共論壇，國民黨也不排斥，去年他就曾拜託前立法院長王金平率團出席海峽論壇。基本上國民黨對兩岸的對話、交流是善意的，希望有機會大家能坐下來好好談，兩岸需要的是對話，不是對戰、對峙。

江啟臣在書中指出，國民黨能否重新贏得台灣人民信任，取決於未來的兩岸論述能否以《中華民國憲法》精神為基礎，以中華民國為主體，以台灣社會為優先。憲法精神包含了目前台灣人民最在乎的民主自由、平等人權、尊嚴與安全等價值。

江啟臣表示，國民黨的兩岸路線不能滿足於九二共識，一定要與時俱進，也就是以「基於中華民國憲法的九二共識」為基礎，開創兩岸未來更多的可能，但展望兩岸關係的未來，首要關鍵是要正視中華民國的存在，而基於中華民國憲政體制對民主的堅持，未來兩岸關係的任何重大調整，也要先獲得台灣民意的授權。

江啟臣說，過去國民黨面對北京當局的若干爭議舉措，招致國際與台灣社會批判時，不免出於對兩岸和平互信的在乎，在表態上有所保留與顧忌。然而這些沈默，反而提供外界各種見縫插針的空間。他認為，未來國民黨應秉持價值信念，言所當言，就不會給外界任何抹紅國民黨的機會。

江啟臣在新書提及，他就職國民黨主席時，北京政府未發賀電，曾引起各界關注。藍營內有人擔憂，這代表國共信任破局；但也有人慶幸，因為這讓國民黨更容易撕下「親共」標籤，爭取台灣社會信任。

江啟臣指出，國民黨面對綠營執政下的兩岸僵局，目標很清楚，就是「要爭取台灣社會信任，取得中央執政，才能在台灣民意的授權下，重啟兩岸對話。」

Photo Credit:中央社

江啟臣今天舉辦《破浪啟程》新書發表會，包括前副總統吳敦義、前立法院長王金平、前國民黨主席洪秀柱都送花祝賀；洪秀柱並在記者會前到場打招呼，但並未久留。

另外，國民黨立委林為洲等多位黨籍立委都到場力挺，台中市長盧秀燕也送花致意，但現場未看到前總統馬英九有送花；被視為黨主席可能競爭對手的前國民黨主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜、國民黨智庫副董事長連勝文及中廣董事長趙少康等人，也都沒有送花。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航