【小說】《消失的字母J》選摘：「嘰喳之夜」之所以發生，是因為我們麻醉了自己的感官

文：霍華・傑可布森（Howard Jacobson）

嘰喳之夜

二十七號星期五

齁——喔……

在此提醒初次打開我日記的讀者，我寫作的初衷正是為了那晦暗不明的後世，「齁喔」表示我的腦子正咻咻地轉動，而非嗤之以鼻。

看起來他似乎從父母身上學會，要採取那樣心機繁複的預防措施，而他們或許也是從自己父母身上學來的，否則就不過是疑神疑鬼作祟罷了……

我以此結束針對凱文．「可可」．柯恩所寫的第一份報告。眼前的黑色資料夾裡有一份備份。保存備份永遠不會錯。我是用猜的，這點我承認，但猜測是我負責工作中重要的一部分。我的意思是，雖揣度卻深解人心，兼備可靠的直覺與敏銳的觀察，這一點我自豪不會輸給任何人。或許還不僅如此。我的工作——我不會稱自己對凱文．柯恩所進行的觀察為「工作」——是最值得信賴、對眼力也最要求的一個行業：良性視覺藝術教師，我本身也是一位畫家。當然是山水風景畫。因此他們給了我貝塞斯達（Bethesda）的西疆，作為我的創作領域。

貝塞斯達擁有悠久的素樸藝術傳統，即日常生活中所領會的精神性，另外當然就是聖末底改山（St Mordechai’s Mount）了，我從工作室窗戶就能看到，退潮時也能步行前往。我著實不願自誇，但我的「聖末底改山四季全貌十七幅」展示於新國家藝廊教區美景廳最顯眼的所在，是我迄今最佳作品，我也深以為豪。雖然更樂意留在諸多不便的首都，即使只是為了彷彿置身世界中心的虛榮，且飲食也稍微好一些，不過我在貝塞斯達藝術學院擔任的職位也足堪慰藉。一方面是擔任繪畫科的領導人物，再者我們系上對「感受」這門學問的投入全國首屈一指，這樣的工作很難挑剔。我也聽人家說過，貝塞斯達從無感轉為有感的藝術比大部分藝術學院來得簡單，因為對我們而言，感受從來不曾真的遠去。

觀念主義，史學家如今稱之為思考機器藝術，向來都屬於城市而非鄉村的流行。這裡也有人從事這種藝術，卻無真正的熱情或天分。地方上有幾個陶藝匠忘記了或根本拒絕遵守自己的職責，默默地、慢慢地打造華美甜蜜的幻夢，甘冒大不韙做出奇形怪狀的作品，那些玩意兒絲毫不具實際功用，所描繪的情狀也讓觀者深感不悅。他們也懶得解釋，僅說這種不愉快的觀看經驗便是藝術本意。但他們玩笑般的創作終究只是徒勞。不管他們描述的主題有多下流猥褻，對鄉下人來說根本是家常便飯，想都不會多想。至於裝置藝術的反諷意味，則必須擺在百貨公司裡才看得出來；正如人必須看到遼闊的天色和變幻無常的海象，才能理解畫家下筆的靈感。追求美感並沒多神祕，每天睜開眼睛所見即是美景。

我也一直常說，真正的耽美並非濫用顏色，而是摒棄色彩。但色彩早已佚失。整整三代人沒看過真正的顏色，只見過粉色唇膏、藍色電流和電視螢光之類的東西，這些不過是對真正色彩與其生成的嘲諷，並非藝術愛好者彷彿親眼見到上帝尊容般的生猛感官體驗。我說太多了。想知道我更深入的想法，請翻閱貝塞斯達本地藝術誌《崇高之美季刊》，很多期都有我的文章，透過國內任何一間藝廊或較具規模的報章經銷商都可訂購。我以本名愛德華．埃佛瑞．菲尼斯．澤曼斯基（Edward Everett Phineas Zermansky，朋友叫我埃佛瑞，家人管我叫菲尼）撰文，而且別人都說我寫的東西很好讀。

這個嘛，總之我老婆這樣跟我說。

至少她沒存心想唱反調時是這麼說的。她在女性朋友面前都叫我叨絮的菲尼。當然了，她們都曉得她這麼說並非有意。

我不會說兩人之間會吵架。但來自廚房和臥室之外的不良影響，我們也難以倖免。那是一定的吧？畢竟我們都是一家人，不是嗎？

言歸正傳，觀念主義那尖酸慘白的風格，讓全國上下變得麻木不仁，這早已是今日藝術家的共識。藝術家當然深感愧疚，然而藝術並非人心變得遲鈍的主因；但「那件事」，或者說「嘰喳之夜」，膽子沒那麼大時我會這樣說，而不是直接提起……很多事情啦，其中之一便是當時盛行的人際互動模式，最後甚至促進了「那件事」的發生，雖然那絕對說不上是導火線。我會說「那件事」之所以發生，是因為我們麻醉了自己的感官，先是遭受現代主義不拘型態的摧殘，隨之又被「後」現代主義胡來的情感擾亂。之所以說「我們」是因為區別出「他們」也毫無意義。

沒錯，這樣說的風險很大，因為「他們」如今成為被管制的敏感代名詞，但我只要確定四下無人（這當然是種比喻），便會戳破那種異化的主知主義，因為它先是摧毀了自己，然後不可避免地波及我們所有人。但話說回來，我戲稱為「嘰喳之夜」，正因那與當時所盛行的一切同樣聒噪不安，始作俑者的奇技淫巧最後使他們付出莫大代價。姑且稱之為命運的諷刺吧，這正巧是他們最喜愛的概念，這也真夠諷刺了。事情得講清楚：人皆有過，但有些人是自找的。身形再怎樣龐大的野獸，也會被微小的寄生恙蟎給搞到抓狂。尤其當恙蟎夠聰明的時候……我言盡於此。

除非……不，我還是打定主意不說了。「你太多話。」黛梅莎（Demelza）老是這樣說。而我是個聽老婆話的男人。

或許未來的世代會說我們現在是感覺崇拜，但有感覺總比沒有好，感受愛總比反過來好。簡單來說，活在當下總比過去好。倘若能避免回到那不光彩的過去，或任何相似的情境，而必須付出的代價是一定的戒慎與猜疑，我想也是值得的。因此……好吧，因此我會是現在這樣。就如黛梅莎娘娘所說，我的齁齁喔喔。我不會監視自己的學生或同僚，只是提高警覺，這樣而已。為了什麼？該怎麼說好呢？為了所有被留下來的人事物。為了那些戛然而止的事情。為了不合時宜的東西，有位知名人類學家就是這樣形容灰塵的。為了預防再犯。任何形式的再犯正是我們最怕的。因此這樣的工作落到了在藝術學院教書的人頭上。因為藝術追求冒險創新，也是人類最容易再犯的一種行為，它本身就是一種對既存事物反動的反動。

如果情況允許，人們的行為就跟野蠻人一樣，只有從事藝術時，他們會自命為原始主義者。就算他們沒被原始主義沖昏頭，也會被鑽研人性本惡的心理美學給攫住，仔細一想，這也是另一種原始主義。因此肖像畫是更進一步的反動，深受鄙視與勸阻，當然勸阻的手段符合自由社會的規範。大體上來說，這透過獎賞文化來達成。要是所有掌聲都給了風景畫，一心出頭的藝術家怎會想白費精力畫那無趣且殘酷的人臉肖像？

我雖然不想假裝謙遜，但要不是很早便遵守大自然的美感定律——我忘記說了，我全稱其實是愛德華．埃佛瑞．菲尼斯．澤曼斯基教授，FRSA——我也不會有今日的待遇與年資。不用說，有其他畫家的作品比我更具實驗性，但我那些不順遂的同儕們，私底下依然嚮往怪誕奇異、甚至墮落的元素（雖然他們根本不敢大聲張揚），他們都得等上好久才能被人看見，拿到終身教職的時間甚至更長。

回到一開始的話題，我不會對自己漫無邊際的風格感到抱歉。「專心點！」察覺學生跟不上我講課時我會這樣說。「專心點！」甚至發現妻子偷看手錶時我也會這樣說。那本凱文．柯恩的黑色檔案夾裡所記載的內容，我也不敢完全居功。雖說我「有在注意」，但也只是最低限度的注意，重要程度為灰色等級。只要把觀察的對象當成鳥類，我就跟週日的賞鳥家沒兩樣。嚴肅的鳥類科學研究當然就交給別人了。因此在進行觀察的過程中，雖然我一向盡心盡力，但從不認為自己看到了什麼或錯過了什麼真正很重要的事。

直到現在為止。突然間，我察覺到自己必須有一點成績。彷彿我一直觀察的尋常家雀一夜之間成了瀕臨滅種的生物，我的一舉一動攸關物種的存續。不知道的事情我不會裝懂。我的報告現在都接受更嚴格的監控，因此我也不敢說像凱文．「可可」．柯恩這樣的尋常家雀，是否成為了優先對象。我覺得他身上有點蹊蹺，或者應該說我覺得「他們」覺得他身上有蹊蹺。必須說我喜歡這個傢伙。好幾年來，他每週有一天會來學院，教授用木頭雕刻愛勺的技巧。我很欣賞他的作品，很精緻，不過有人覺得他太假了。不是學生，他們喜歡他那正直到難搞的作風，正如我激賞他的作品一般。

我也深信對學生做意見調查的話，他們只會有溢美之詞。不過學院裡的資深人員對他很有意見，因為他不會跟他們一起喝酒，而且在圖書館的禁書區逗留太久。據本校圖書館員蘿哲溫．費根布拉（Rozenwyn Feigenblat）所言，他讀的東西並不多，經常書翻沒兩頁便兩眼放空，彷彿在思索自己來此的用意，而且他也不常開口說抱歉。我當然不是指對閱讀感到抱歉，而是對任何事情他都不道歉，不管是自己不小心或忘了東西，或是太過魯莽或自相矛盾。

他給的理由是他獨居，工作也一個人，因此鮮少有發脾氣的機會，根本沒有事情可道歉。這種說法顯然有欠思考，也沒辦法幫他在學校裡交到朋友，因為老實說，大家都不覺得自己真的有什麼好道歉。但學院制度就是這樣子，你必須照著主流的假說來玩。不只個人是如此，大致上，不管什麼事情都爽快地道歉，總比普魯斯特式哭哭啼啼緬懷往事來得好（雖然現在已經沒有人讀普魯斯特了，這個形容詞還是留傳了下來）。

這方面我仰賴的權威是媒體哲學家瓦勒里安．格羅森伯格（Valerian Grossenberger），他寫過《道歉的七個理由》。幾年前他在國家電台主持的每日講座，可說改變了我們所有人的思考方式。據格羅森伯格所言，現代社會花太多時間在回憶與懺悔。在糟糕的往昔，「勿忘前事」乃最高指導方針，我聽說當時甚至連方尖碑和陵寢等醜到不行的紀念物都不能動，但這先是導致了大規模的精神官能症及無能，後來更是無可避免地引發了莫大紛爭。

與其一直執著於令人精神耗弱的被害心理，格羅森伯格認為那些堅持勿忘前事的人，不如把「我原諒你」當成自己的墓誌銘。我們說不定會因此而原諒他們。但他們錯過這樣的機會了。到了現在，誰又要原諒誰做了什麼呢？唯有讓眾人都開口道歉，但不涉及道歉的緣由，這樣才能根除責罪於人的概念，罪惡感也終獲麻醉。

格羅森伯格最近來貝塞斯達學院演講時，雖然年歲已大，說理的功力依然高超，他替道歉這檔事下了個結論：道歉能讓我們從互相攻訐的過去中釋放自己，迎向不交相指責的未來。大家都起立鼓掌，部分是因為這聽起來像是他在為自己一路順遂、成就卓著的生涯，下最後的溢美。不過要是你問我，我還真的不知道凱文．柯恩是否也在場，跟大家一樣都起立叫好。

這點我沒多想。他說不定就是個天性溫和的人，道歉這觀念對他來說根本就很古怪。也或許，他還沒克服自己人生中「勿忘前事」那個階段。希望不是後者那種情況，他不過是怪了點而已。「我覺得他怪怪的。」妻子前幾天才剛這樣說過，當時我們邀請他到家裡共進晚餐。「眼睛老是往下垂，又一直洗手檢查水龍頭。感覺是那個男人來到了家裡。」

「馬克白夫人？」

「我都說是男的了。」

「龐提烏斯．彼拉多？」

「對啦。」

「就像是畫家杜勒那幅傑作中——」

「菲尼，你不用替我上課。就是他對啦。可是假如他在我家都這樣子了，那在自己家裡會怎樣呢？」

「妳是說龐提烏斯．彼拉多？」

「凱文啦，蠢蛋。」

「不用講，一定更糟。情況會更嚴重。」

「我搞不懂的是，他怎麼知道什麼時候該住手。他幫忙洗碗時一直跑到爐灶邊，確定瓦斯關了。我跟他說：『我檢查過了。』但他說他怕自己擦碗盤時不小心碰到開關，麻煩點總比後悔好。但他究竟什麼時候才能確定一切安好？」

「妳應該問他的。」

「我問了。但他答了等於沒答。『永遠都不行。』他這樣說。」

「永遠都不行？」

「永遠。很慘吧？」

「是呀。可是他總有得住手的時候。那傢伙會睡覺吧，我的老天爺。」

「這一點我也問了。照理來說你會睡覺吧，我說。那你什麼時候才會休息？到什麼地步你才會閉上眼睛。而他的答案還是一樣不明不白。『等到我撐不了的時候。』他說。那你怎麼知道時候到了，我問。他說：『就是知道。』」

「或許就是累了的時候吧。他感覺就是很容易累的人。男人都很容易累的，妳也知道。」

這句話惹惱了她。「女人就不會？」

這句話則惹毛我。「當然會，但我們又不是在討論女性。」我厲聲反駁。「也不是在說妳。」

我們氣呼呼瞪著彼此的臉。

為什麼她總是這樣，我心想，任何事情都要牽扯她的性別？

我為什麼總是那樣，我看見她暗自地想，非要對她挑三揀四？

我心想，她的眼睛為什麼一下子就盈滿淚意？

我知道她在想，我的眼睛為什麼一下子就充滿怒意？

我怎會娶她呢？我不禁感到奇怪。在她那身慘白肌膚和突兀的小朝天鼻裡，我究竟看到了什麼？我怎能克制住自己不出手打她？

她怎會接受我這樣一個碎嘴的人呢？我聽到她這樣問自己——怎會讓我那一嘴爛牙吸吮她的乳房？怎會讓我身體任何部位接近她？還要忍受多久才會出手打我？

我偷偷溜走。

她跟著我進到工作室。

我忐忑不安，不曉得她手中是否握著廚房的刀。那把她最近才剛磨利的切肉刀。我閉上眼睛。

「菲尼，我很抱歉。」我聽見她說。

我倏然轉身，她嚇了一跳。她在怕我手上可能握著的東西嗎？切邊刀？我的刮鬍刀？還是榔頭？

「黛梅莎，我也是呀。」我說。

我倆都感到抱歉，邊做愛邊在對方耳鬢嗚咽說著自己有多抱歉。我吻著她小巧的鼻頭，她坦著乳房讓我輕齧。對不起。對不起。究竟對不起些啥呢？我們也不曉得。但可確定的是，毫無來由的發怒已經成為我們婚姻的常態。我們之間已經沒有愛了嗎？我不覺得。朋友們也有相同的狀況。牢騷抱怨來得像一陣風，消失得也無影無蹤，只不過每一次要再恢復相親相愛的時間都變長了點。我們給了這種現象一種說法：我們就是被壓得喘不過氣來了。但為什麼呢？怎會如此呢？我們明明什麼都不缺，身旁圍繞著美的事物，一切紛爭的根源也都消除殆盡了呀。

總之呢，在這次不愉快的爭吵過後不久，凱文．柯恩的檔案代碼才從灰色轉為紫色。紫色而非朱紅，因此算不上危險等級。不過我現在可以理解了，其他人都需要某種肯定，甚至可以說是種認知的強化，說穿了就是這樣，他們藉此確認自己所知道或不知道的事情。凱文．柯恩正逐漸成為珍貴之物。

書籍介紹

本文摘錄自《消失的字母J（布克獎得主、當代諷刺大師反思猶太處境的轉型正義小說）》，麥田出版

作者：霍華・傑可布森（Howard Jacobson）

譯者：陳逸軒

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喬治・歐威爾的恐怖荒謬Ｘ卡夫卡的慘淡蒼白

布克獎小說家繼《芬克勒問題》後再度直面猶太屠殺議題

當我們抹除歷史、遺忘對立，

當我們一遇上字母J就緊緊閉上嘴巴——

失憶的人，有未來嗎？

挑明差異與仇恨危險平衡的布克獎決選作品

與《1984》、《美麗新世界》齊名的末世預言小說

詩人、作家廖偉棠專文導讀

內容簡介

什麼也別說、什麼也別問、別為自己辯解，

趁J這個字母還沒發出聲音前便閉上嘴巴。

我到底在害怕什麼？

那是一個人們不再談論過去，也不再談論仇恨的世界。歷史被刪去、姓氏被改寫，藝術只剩追求和諧一途。「現下」公司控管著公眾情緒，人們互相監視，卻不知為何而監視。法律沒有明確規定，但「不建議」持有物品卻不少，包括爵士樂、華格納的音樂、現代主義藝術、大部分書籍、歷史文物、家族照片或信件……每戶人家只能擁有一件超過百年的物品。此外，若要前往首都，禁止穿宛如喪服的黑色衣服。

孤身一人的凱文出生於位處偏僻的魯本港，對家族過往一無所知。不同於周遭人們的暴躁，怯懦又容易焦慮的他，總是與旁人格格不入。在壓抑的氛圍中，殘忍的暴力事件日益頻繁，逼得當局不得不嚴加審視國家內部一觸即發的緊張狀態。就在此時，凱文遇見了從北方來的艾琳，很快地相戀。不知為何，艾琳的室友伊茲似乎非常關切這段感情的走向。艾琳說：「這裡好像到處都有眼睛。像在等你犯錯。」一樁謀殺案發生後，凱文發現有警察闖入他的公寓……

霍華・傑可布森以令人膽戰心驚的筆法，描述一個大屠殺後的末世。人們高唱和平、有口無心地道歉，卻醞釀出一股沉默而強烈的反動情緒。隨著只在私下提起的「那件事」慢慢浮出水面，故事的不安感升到最高點。本書直面歷史與人性，展開了族群認同、差異與仇恨的複雜辯證，是小說家致當代的一部警告之書。

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航