在埃及民族主義領袖納瑟的操控下，蘇伊士運河成為第二次以阿戰爭的導火線

埃及是世界上第一個在自己土地上開鑿人造運河的國家，現代的蘇伊士運河將尼羅河及分支隔開，讓北部的地中海與南部的紅海相連。它是世界上最繁忙的水道之一，起自地中海沿岸的塞德港（Port Said）到紅海，距離長達120英里（193公里），終點在蘇伊士港口出海，因而得名。

根據俄羅斯衛星社的報導，由於獨特的地理位置，蘇伊士運河被認為是東西方之間最短的連接。如今，它使遠洋船隻將歐洲和亞洲之間的航行時間縮短了三天，是連接地中海的塞德港和紅海的蘇伊士之間的重要國際航行運河。

西元前1874年，埃及法老辛努塞爾特三世（Senausret III）下令，開鑿一條把紅海與尼羅河連接起來的運河，連接地中海。當時運河的建造加快了古希臘、土耳其和東非和波斯之間的貨物貿易，但常因為泥沙淤積造成問題，需要進行疏通或整修，而後也因建設過程的艱難，造成超過數十萬人為修築運河而死亡。

在現代，蘇伊士運河實際上是第一條直接將地中海與紅海連接起來的運河。在古運河廢棄千年後，修建現代運河初代夢想者來自拿破崙（Napoléon Bonaparte）的埃及探險隊。當時拿破崙占領埃及時，期望利用修建運河來對英國的貿易造成毀滅性的傷害，但1799年開始動工時，卻誤信紅海比地中海水位高出30英尺。

在無計可施下的狀況下，巨大的工程花費只能使修築行動暫停。儘管1833年，法國聖西門主義的知識份子來到埃及，再次探討建築運河的可能性。可惜的是，1835年的一場瘟疫，迫使20多名工程師離開埃及，返回法國避難。

1846年，巴黎協會再次研究地中海與紅海之間的高低差，隔年終於從埃及探險家，也就是後來的蘇伊士運河公司創始人：林納德・德・貝勒豐茲（Linant de Bellefonds）的報告中確認，地中海和紅海之間的水位並無存在真正的差異，而是拿破崙的埃及探險隊誤判。

1858年，蘇伊士運河公司成立。一開始，公司的財務出現了捉襟見肘的情況，後來得到拿破崙三世（Napoleon III）的資助與埃及政府的支持才逐漸好轉。英國是這項計畫裡最大的反對方，擔心運河修逐將會破壞大英帝國在海上貿易中的主導地位。於是在多重的障礙下，耗時10年建造的蘇伊士運河，終於1869年11月向世界開放。

根據蘇伊士運河管理局的資料顯示，蘇伊士運河長期以來是在英法兩國的控制下。1875年，英國以約40萬英鎊的價格購買了埃及賽義德・帕夏（Said Pasha）的股份，而剩下的股權為法國所有。根據1888年雙方簽署的《君士坦丁堡公約》顯示，運河不管在和平或戰爭的情況下，都必須向所有國家的船隻開放航行。

然而，英國認為運河對維持大英帝國在海上勢力和殖民的利益至關重要，為了要鞏固大英帝國在非洲的影響力，在1936年的《英埃條約》中規定，允許英國在蘇伊士運河沿線維持軍事防禦力量。然而埃及的民族主義者卻一再要求英國撤離蘇伊士運河區，最後兩國終於在1954年簽署了一項為期7年的協議，該協議取代了1936年的《英埃條約》，並規定所有英軍逐步從該地區撤離，直到1956年撤出最後一支英軍。

1956年，埃及的民族主義領袖和泛阿拉伯運動領袖加馬爾・阿卜杜勒・納瑟（Gamal Abdel Nasser）宣布將運河國有化，並由蘇伊士運河管理局經營。這項決定激怒了英法兩國，雖然公司是在埃及註冊，但由於英法兩國擁有蘇伊士運河公司的股權，一旦將蘇伊士運河收歸國有，等於英法兩國的投資將瞬間變成泡沫。

同時以色列懼怕阿拉伯民族主義者，以消滅以色列作為目標，遂提議參與英法兩國的軍事干預。英法以三國決定在巴黎密議了一項計劃，以奪回蘇伊士運河為目的，這項三方協定導致了第二次以阿戰爭，也稱為蘇伊士運河危機。

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第一次以阿戰爭發生在1947－1949年，當時以色列宣告成立，雖然以色列獲得勝利，但在一系列的戰爭下加深了阿拉伯國家與以色列、英、美國家的矛盾。而第二次的以阿戰爭是英法以三國，對蘇伊士運河利益所採取的結盟，英法兩國不甘願就此讓出蘇伊士運河的貿易利益，尤其控制蘇伊士運河即代表控制東地中海與中東地區，對於兩國而言具有重要的軍事戰略意義，必須重奪蘇伊士運河的掌控權。

不宣而戰的策略引起了國際的撻伐，當時英法的軍事行動並無事先通知美國，戰爭爆發遂引起美國的不滿。美國總統艾森豪（Dwight D. Eisenhower）認為英法的進攻是舊式殖民主義的重現，強烈要求兩國立即停止戰爭與撤軍，但卻依然無效。

這時，失序的東地中海正好給了蘇聯一個極佳的藉口，來轉移各國對蘇聯出兵匈牙利的注意力。加上原先蘇聯並無強烈的藉口將勢力拓展至東地中海，但蘇伊士運河危機卻給了赫魯雪夫（Nikita Khrushchev）極佳的機會，並向美國提議進行聯合軍事行動。最後英法兩國終於接受停火決議，以色列也於1957年退出西奈半島與加薩地區。

從此之後，徹底改變了東地中海的政治版圖。英國失去了控制殖民體系的力量，讓出了老大的地位；相反地，美國、蘇聯世界兩大強權成為主宰世界的霸權。最後以色列選擇向美國靠攏，而阿拉伯世界則由蘇聯來庇護。埃及政府雖然在軍事上受到嚴重攻擊，卻獲得作為泛阿拉伯民族主義根據地的重大意義。

過去幾十年來，中東發生衝突的狀況越演越烈。東地中海的國家存在著日漸加深的歧異。尤其是以美國為主的北約和俄羅斯之間的競爭，使得此區的情勢緊繃，在軍事戰略上，各有各的盤算。現代此區域的經濟與政治利益主要是由北約成員國、中東國家、俄羅斯與美國四塊版圖所瓜分，蘇伊士運河日益漸增的交通量與該區的石油與天然氣開發，皆造成各項行動的複雜化，特別是海軍軍力的加強更是土耳其、俄羅斯與埃及等國家現下發展的重點。

美國在拜登（Joe Biden）政府上台後，對東地中海的政策卻不似俄羅斯積極，甚至將該區視為政治負擔；對抗中國的印太地區、歐洲、拉丁美洲，才是美國外交政策的重中之重。

一方面拜登在競選時已多次的批評川普（Donald Trump）的中東政策，但另一方面，也表示會保障以色列的安全與打擊恐怖主義的決心，並且停止介入葉門戰爭，不再支持阿烏地阿拉伯的軍隊。此外，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也曾表示，與川普時代相較，美國未來對中東的關注將會減少。再再表明了，拜登執政時期，美國的中東政策將進行一系列的改變。

拜登對埃及的政策也有所轉變。川普積極地拉攏與埃及的關係，被拜登批評川普忽略了重視人權的必要性，拜登強調埃及政府對人權的壓制，是在美埃兩國建立友誼的障礙。

根據俄羅斯智庫學者的見解，拜登不是第一個想要把注意力從東地中海地區移開的領導者，但外交問題不會在一瞬間解決。所以美國政府不得不將目光持續停留在埃及上。

可以明瞭的是，短時間內美國對埃及政策不會出現極端的變化，但能預見的是官方的訪問將會日漸減少，或是雙方在言論對談上變得更加尖銳。實際上，埃及的軍購市場為美國帶來不少的收益，加上蘇伊士運河的經濟利益與進入阿拉伯與埃及領空的權利，拜登政府是不會就此拱手讓人。

若美國未來真與埃及交惡，北非的勢力版圖勢必將進一步重組，讓俄羅斯與中國逮到機會來填補美國的地位。所以，儘管拜登政府與埃及的關係短期內無法升溫，但卻會保持在妥協與對抗的天秤上。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航