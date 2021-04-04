《哈佛教會我的社會生存力》：強化邏輯思維，哈佛人必學的「五段落小論文」寫作

文：廣津留菫

五段落小論文，強化我的邏輯思維

哈佛學生的邏輯性思考力較強的理由之一，就在於從小接受英語寫作教育。

雖然日本的國語課程、暑假作業，都需要寫作文或是閱讀心得，但是，老師卻不會教寫作方法。

我完全沒有印象，學校老師有說該用什麼樣的結構，去寫三頁篇幅的文章。只要求孩子寫文章，然後老師負責打分數。

就算老師在作業上，用紅筆寫下評論：「不要只寫大綱」、「要寫出自己的意見」，對學生來說，這些句子不會提升他們的寫作能力。可以說，只要沒有教導具體的寫作技巧，學生不會知道該如何改善。

而在美國，若要讓所有人都能理解自己的想法，必須提升具邏輯的說明能力，因此，每個人從小學開始學習英語寫作方法——五段落小論文（5-Paragraph Essay），也就是由五個段落構成的小論文。

五段落小論文的結構有一套既定的範本。他們從小學開始學習這套範本。不論是暑假的回憶，還是心得，全都可以照著範本來撰寫。

大多數人聽到學習寫作的技巧，往往以為是教如何寫出好文章，但事實上並非如此。在美國，孩子學習的作文技巧是運用範本上面提到的方法，主要是為了更淺顯易懂的傳達自己的意見，與文章的內容完全無關。

這個範本只要遵循兩個規則就能有效應用。除了寫文章或製作資料，日常對話或工作的簡報，也能套用。

第一個規則是一個段落、一個想法。顧名思義，就是一個段落只寫出一個想法或主張，規則十分簡單。只要依序增加內容，就能把內容傳達給對方，這種作法對事物的順序排列十分有效。

第二個規則是，五個段落以導文（Introduction）→主文（Body 1）→主文二→主文三→結論（Conclusion）的順序逐一展開。

不管是報紙或論文，都是依照這個規則來撰寫，無一例外。

這種格式經常被比喻成漢堡。最前面的導文，是用來提示五個段落會傳達什麼主題。因為突然切入主題，會顯得太過唐突，所以導文可說是拋出能引起讀者興趣的誘餌。

之後的三個段落要依序陳述主文，也可能用來陳述依據。而最後的結論，就是用不同的方式重申主題。也就是說，主題≒結論。

其實本文不一定要寫三個段落，但是，為了提高說服力，通常都是列出三個根據，而不是一、兩個。用漢堡來比喻的話，就是內餡越多，品嚐時的滿足感就會相對提升，寫文章也是一樣的道理。

隨興的談話內容屬於感官上的自然發展，而寫作，則適合用來練習邏輯思考。就連想整理某些想法時，只要利用五段落小論文的規則，就能鍛鍊邏輯，掌握事物。

例如，你希望在會議上，針對某課題提出解決方案時。先陳述主題（和結論），然後再提出三個理由。

如此一來，大腦思路會更加清晰，你在表達時，也會變得更加簡潔，讓對方能快速理解該如何解讀接下來的談話內容。

提案的理由必須簡單扼要，與其連珠炮似的長篇陳述，不如採用「第一點、第二點……」的條列方式，反而清楚且更具說服力。因為這個做法能讓人覺得你「十分了解自己想表達的內容」，而產生正面印象。

最後，再次陳述提案主題（和結論）作為總結。

請試著用這種方式，讓邏輯思考融入你的日常生活，自然而然的形成習慣。

哈佛教會我的社會生存力 不擅長寫作，是因為你不懂規則，五段落小論文能訓練你邏輯思考，傳遞清楚易懂的想法。

哈佛教我寫作課：列清單、草稿、潤飾

進入哈佛就讀的第一個學期，校方會專門為母語非英語的學生開設寫作課，教導學生撰寫小論文的方法。因為哈佛幾乎每天都會出小論文格式的作業。學生必須把一個主題的報告彙整成十張A4紙左右的文章。

我們學到的方法是，利用三個步驟彙整文章：

步驟一：列項目清單

步驟二：草稿

步驟三：潤飾

步驟一是列項目清單，以浮現在腦中的靈感或主題為主軸，從一小部分開始逐條列出想寫的內容。步驟二，則依照五段落小論文基本的結構，重新排列步驟一列出來的清單。之後，再進一步豐富各個段落，讓整篇文章變完整而能閱讀。

步驟三要反覆潤飾草稿，讓文章內容可以更正確且直接的傳達自己的想法，同時避免讓讀者感到無趣。

寫作課同時也能學習如何分配時間。在課堂上，老師會依照三個步驟設定截止時間。如果只設定最終截止時間，學生很可能會把大部分的時間，都花在步驟一，導致步驟三的潤飾時間不足，於是交出虎頭蛇尾的文章。

為避免發生這種情況，必須設定各個步驟的截止時間，只要準確無誤的分配時間，就能寫出高品質的文章。這三個步驟也可以應用於工作資料，或簡報準備的技巧。

哈佛教會我的社會生存力 寫文章第一步，在時間內列出清單。

先提結論，後講重點

五段落小論文基本上是反映英語的結構。

英語的基本結構是SVO句型：主詞（S）＋動詞（V）＋目的語（O）。例如，I ride a bike.，語序是我（S）＋騎（V）＋腳踏車（O）（按：中文跟英文一樣，主要的語序是SVO）。

用主詞跟動詞來表現「誰在做什麼」，這種把主詞放在前面的結構，能更快速且清楚傳達內容。先陳述主題，然後再具體闡述內容的五段落小論文，就等於是放大版的英語結構。

相對之下，日語結構是SOV句型：主詞＋目的語＋動詞。如果把前面的英語例句轉換成日語結構，就會變成，我＋腳踏車＋騎。在日語裡面，如果沒有看到最後的動詞，就不會知道「我」用「腳踏車」做了什麼事情。

如果用英語，和朋友或工作夥伴之間的溝通就會變得十分簡單。

一開始直接說結論，再說重點，例如：「今天調整下次的演奏會日程。共有三個聯絡事項」，寄件者寫得輕鬆，收信者也能快速理解重點是什麼。

但若用日語寫電子郵件給朋友或工作夥伴，通常先從問候語開始，如「辛苦了」，接著是一連串沒有結論的文章，最後用一句「請多多指教」作為結尾。

收信者看完後，完全搞不清楚這封信到底想傳達什麼。

我認為，寫電子郵件時，像英語一樣先寫結論，再列重點項目清單，會更容

易傳達事情。除此之外，「辛苦了」、「請多多指教」等問候，都太正式了，基本上就算省略也沒關係。甚至，像臉書或LINE 那種可以省略社交問候語的簡短句子，反而更加省時、省力，讓人更容易了解重點。

哈佛教會我的社會生存力 寫電子郵件時，先寫結論，再寫重點。

書籍介紹

本文摘錄自《哈佛教會我的社會生存力：有些人只能考高分，有些人蛻變為成功的人。考進哈佛的日本女生，如何觀察、跟上、然後超前那些優秀同儕？》，大是文化出版

作者：廣津留菫

譯者：羅淑慧

台積電創辦人張忠謀曾說：

「我在哈佛一年，勝過MIT五年，那是人生一場可帶走的盛宴。」

一個在高中畢業前，不曾出國念書、英文也不夠輪轉的女生，

考進哈佛大學後，如何跟上這群世上最頂尖的精英、甚至競爭？

不但以第一名成績畢業，接著更進入茱莉亞音樂學院，成為首席畢業生。

她現在除了演奏家身分之外，還創業經營一家公司。

「這一切，都來自我在哈佛見識到的生存能力。」

——本書作者廣津留菫

作者廣津留菫三歲就學小提琴，高中畢業後考進哈佛大學，堪稱人生勝利組。

然而，哈佛的學習風氣跟日本非常不同，

讓作者最初難以跟上課程。為了不被淘汰，

她拚了命的觀察同學，並這樣訓練自己：

搶在其他人之前發表意見

哈佛老師上課從不點名，但如果你都不發言，老師就當你缺席，

還有，如果你的意見都跟同學一樣，只會說「我也這麼認為」

那也是零分。所以，作者學會的生存之道是 ：

就算會引發衝突，也要搶先說點跟別人不同的。

為了跟上頂尖同學，我這樣訓練自己

天天寫待辦事項，大小事困難事都寫，然後逐一破解。

而且一有靈感，馬上寫下，作者至今仍用手寫筆記，藉此強化記憶。

人總有倦怠、想苟安的時候，怎麼逼出自己的幹勁？替自己找個對手，做良性競爭。

學業、社交、睡眠，哈佛人只能選兩種

在哈佛，地頭力比考試考滿分更重要，什麼是地頭力？

你以為哈佛學生特別聰明？錯，都是被教授逼出來的，

因為這裡的考試沒有正確答案，只有當下的最佳解答。

很多哈佛人天天開派對，你以為他在玩樂？

其實他在練習怎麼創業。（跟陌生人自我介紹和找資源）

終生受用的「生存能力」往往跟考試無關，像是

哈佛人必學習的五段落小論文寫作，可以強化邏輯思維；

他們也常找人討論電影劇情，磨練感性和思考力。

看多了應徵求職履歷表的人都明白：

求學階段的人生勝利組，出身名校到底是高成就的助力還是阻力？

聽聽世界最高學府哈佛畢業生，在那裡學會的生存必備能力。

Photo Credit: 大是文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬