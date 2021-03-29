吳孟達的十部電影：向已故香港演員「達叔」致敬

文：張健文（Cheong Kin Man，澳門人，柏林自由大學視覺人類學博士生、《澳門論壇日報》特約評論人）

（原文《Dez filmes de Ng Man-tat: uma homenagem ao falecido actor de Hong Kong “Tio Tat”》刊登於2021年3月25日葡萄牙文報章《澳門論壇日報》特寫欄目。）

生於廈門的香港演員吳孟達（1952-2021）二月離世。香港《南華早報》、馬來西亞《新海峽時報》、《韓國時報》均用「legendary」一字形容之。

在英文以外為數不多的歐洲語文報導當中，澳門《有路逸航》（João Luz）的葡萄牙文報導最為合時，拿坡里《早報》則稱吳曾在「東方紅極一時」。這份意大利報章的評論甚為合適，因為吳的電影除了是華語（粵語、閩語、國語）世界的集體回憶，也在香港電影傳統外銷市場包括東亞、東南亞中有不同程度的最要性。

吳生前主要係以同當代粵語最成功諧星周星馳的合作最為人識。依愚見看來，今日周氏作品作為華語世界的一種次文化，是長年以來以粵語對白為原版的電影、粵劇片、西方喜劇、日本及荷里活動畫，加上尤其是周氏作品最突出、「無邏輯卻又連貫的」荒誕幽默所合壁以成。

周氏作品和香港上世紀末電影的另一重要特點是在喜劇、動作（武俠）片、愛情片、古裝片等多種電影類型上的混合。

當然在周吳二人的電影中己看不見新馬師曾（1916-1997）1959年和鄭君綿（1917-1995）1969年的卓別林直接「轉世」，但此輩諧星和名伶亦早已吸收過西方文化，對接下來的一代人也有重大的影響。

試著向吳致以最低限度應有的敬意，筆者在兩週內看了數十部電影和訪問，最後在吳演出過眾多不同類型角色的電影中選錄了十個片目作介紹。筆者未有將吳寫成「喜劇演員」，這是因為他生前不只是喜劇演員，而是能在同一齣戲中同時扮演數個角色。最為人讚嘆的是吳在同一角色中幽默到悲傷的過渡。

這裏的片單可能會讓熟悉吳的澳門、土生葡人觀眾感到意外，這就正如筆者拜讀法國記者藍嘉諾大作《十齣令人笑到轆地的港產片》（10 films hongkongais à mourir de rire）時也感到意外一樣。拙文片單並非要選出吳從影近半世紀（原文為「48年」）最為經典的十部作品，而是嘗試提供其一生事業的概觀。

1. 「那個時候，還沒有人關心太陽，大家都關心一種叫錢的東西。 」郭帆導《流浪地球》（2019年）

圖片來源：電影《流浪地球》海報

吳本人曾公開說此片係其從影以來「真的可以拿得出手的」電影。這位作品甚豐的演員在片中飾演一為把某城市從世界末日中拯救出來時犧牲的祖父，演技精湛。 Jorge Pereira Rosa的影評標題一句即成劇透：《當中國人拯救世界時》。一般認為此片是中國大陸首部科幻片，謹此推薦觀看且閱讀相關的評論。

2. 「人總係有靈性，以後我哋一定要爭爭氣氣！」盧自強導《他的下半生》（1975年）

圖片來源：劇集《他的下半生》劇照

嚴格來說《他的下半生》不算是電影，而是香港最經典的電視劇集之一《獅子山下》的其中一集。初出道又二十出頭的吳參演了其中的數集（原文筆者誤寫為三集），由香港殖民政府製作，旨在教化被殖民者。為吳同周潤發的首批合作作品。

3. 「你嘅意思即係叫我爆出來（告密）啫？⋯⋯咁我有咩jetso（好處）呀？」 陳全導《警網雙雄》（1981年）

圖片來源：電影《執法者》海報

吳1980年破產後失去了在影視圈中當主角的機會，從前開展了漫長的配角之路。《警網雙雄》（又名《執法者》）為其首部電影作品，是一部批判八十年代香港殖民社會不公的悲劇。片中吳飾演一名匪徒，一開場廿分鐘就遭到由周潤發飾演的另一位匪徒殺害。

直至1989年與周星馳在大受歡迎的電視劇《他來自江湖》合作前，吳大多飾演奸角。

4. 「足球，唔係一個人踢晒嘅。」周星馳導《少林足球》（2001年）

圖片來源：電影《少林足球》劇照

這是吳唯一一部配成葡語的電影（巴西版片名為《Kung-Fu Futebol Clube》），也是同周星馳廿年緊密合作後的最後一齣作品。雖然《少林足球》中明顯地受動漫影響，有荒誕式的視覺敘事手法，不過吳反之沒有荒誕式的幽默表演，並以精彩演技飾演一位因過去挫敗而唏噓的球隊教練。

5. 「娘子呀⋯⋯出來睇耶穌。」劉鎮偉導《西遊記》（1995年）

圖片來源：電影《西遊記》劇照

單是這一句對白已足以看出周吳的廣東荒誕幽默同十六世紀中國經典《西遊記》的組合。此書成書時，中國大部份人尚未聽過耶穌的名字。此片和《少林足球》、《英雄本色II》和《賭神》等港產片均有法文配音版本。九十年代中出品的這部作品分上下集，票房慘淡，當時中國大陸觀眾也對這種荒誕幽默並不受落。不過今天此片則成了中國大陸的不滅經典。周吳二人演出精彩，非常借得欣賞。

6. 「呢個就係歷蘇呀？！」陳會毅導《非洲和尚》（1991年）

在香港電影的黃金年代，這個前英國殖民地的電影人看準了由納米比亞農人歷蘇（1944-2003）主演的《上帝也瘋狂》系列非洲電影（1980、1989年），製作了這一稀奇的混合體，把香港殭屍帶到非洲原野。周吳兩人並未有參演，但有作旁白。此片也有西班牙語配音版，片題為《上帝也瘋狂III》。

7. 「其實這幾年，我的生活也碰到很大的問題：投資失敗，負債累累，妻離子散，丟掉工作，所以我就變得很消沈，天天喝醉酒，希望能麻醉自己。」譚華（粵音Tam Wa）導《大人物》（2011年）

這是唯一一部在此片單中筆者未必推薦給讀者的作品。把此片收錄，是因為拙文旨在的是提供吳從影一生的概觀，而在此更是希望說明吳在大陸最後從影生涯中，除了是受到觀眾喜愛，吳本人也是應邀飾演許多不同的角色。這一語錄顯示出，吳在某程度上是在片中的一幕飾演某一生命階段中的自己。

8. 「雖然呢你呀無咩嘢天分吓，但係千祈（千萬）就唔好灰心！」黄明志導《冠軍歌王》（2013年）

圖片來源：電影《冠軍歌王》劇照

此音樂電影讓人想起吳的第二段婚姻，迎娶了一位大馬小姐。在這部由馬來西亞黄明志導演的作品中，吳一如既往飾演因舊日挫敗而受困的父親。吳離世時，大馬前總理納吉布拉扎克（2009-2018）在臉書發佈悼文。吳的骨灰也安葬於大馬。

9. 「做生意拗撬（紛爭）梗係有㗎啦，最緊要唔好傷和氣吖嘛。」麥兆輝、莊文強導《竊聽風雲3》（2014）

在這部犯罪片［原文筆者誤作驚悚片］中，吳戲份較少，飾演操控市值幾百億港元地皮生意的奸角司徒先生。此片在這一前英國殖民地電影風景中留下記號。片中吳也能像自己說的把反派演得可愛，因為「沒有人會覺得自己是壞人」，「每個人也有他好的一面」。另外片中有四分鐘在澳門拍攝的外景。值得觀賞。

10. 「我鈗冧（殺了）喇叭！我鈗冧喇叭！⋯⋯」陳木勝（1961-2020）導《天若有情》（1990年）

圖片來源：電影《天若有情》劇照

這部由杜琪峯監製的電影讓吳奪得演藝生涯中首個也是唯一一個獎項：1991年香港電影金像獎「最佳男配角」。此片講述天真的女生Jojo（吳倩蓮飾）和有義氣的江湖中人華弟（劉德華飾）間的愛情故事，同時也訴說華弟和懦弱太保（吳孟達飾）捨身復仇，殺害仇家喇叭（黃光亮飾）的「事跡」。此片今天已成不滅經典，2018年更於柏林兵工廠電影及錄像藝術協會（Arsenal - Institut für Film und Videokunst）舉辦的香港經典電影回顧展中展出。片中有五分鐘澳門外景，能觀賞到八十年代末、九十年代初的歷史城區和澳門半島虎瞰景色。此外，杜琪峯《阿朗的故事》（1989年）也值得一看，片尾十五分鐘的澳門大賽車片段也是香港電影中的經典時刻。

以上是筆者之敞錄，只能極為短促介紹吳孟達長半世紀的銀色一生。

當然吳也在亞洲，尤其是中國大陸「周星馳現象」次文化的形成中發揮過重要的作用，而這在筆者觀察中，是歐洲，特別是俄羅斯、法國和德國正慢慢對此有更多了解。

不過讓筆者欽佩的是吳生前的謙厚。2019年吳接受中國大陸知名記者許知遠（粵音Hoi Chi Ün）一個發人深省的訪問中曾說：「特別到現在，你就越來越害怕了：我還有甚麼給人家看呢？」

吳孟達實在有太多故事，拙文無法一一盡錄，但藉此筆者也希望向這位一代大配角聊表敬意。

達叔，一路走好。

（筆者感謝前輩區智聰（Jorge Veiga Alves）和記者紀美麗（Maria João Caetano）對葡文原文筆風提出修改建議。）

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin