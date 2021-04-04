《讀論語，做一個沒有敵人的人》：《論語》只有道德常識，沒有「思辨哲學」？

文：梁冬

【序】讀《論語》，我可以學會什麼？

我到了43歲才開始覺得慚愧，為什麼小時候沒有人能有系統的告訴我《論語》到底說了什麼，以至於人們提到《論語》、提到孔子時，我總帶著某種不以為然——我們在沒有接觸他之前，居然對他進行判斷，這種情況實在是太普遍了。

當我們評價一件事好或者不好時，內心應該保持一種聲音：「看過嗎？用過嗎？了解過嗎？」然後才能評價——我曾經看過一篇影評，第一句話是「我沒看過這部電影」，後面寫了八千多字……人們總是太匆忙的進行表達。

我是在2018年才開始有系統的學習《論語》，那時恰好正在做《生命．覺者》系列（按：作者自製的視訊課程），訪談了心理學界、科技界、哲學界的很多大家。知道了關於生命的祕密之後，再去讀《論語》，發現這些祕密在《論語》中早就講過了。

試舉一個例子，我以前總是不喜歡孔子言必稱君子和小人，總是提醒我們要時時刻刻，念茲在茲，哪怕做不成君子，心裡也要想著君子，要與君子做朋友，讓自己成為君子。我以前認為這是一種思想迫害，起碼是不自由的想法。

為什麼人一定要被分成好人和壞人？當我認真讀完《論語》才發現，其實這是一個活明白的人降低層級高度的說法。

難道孔子不懂得道嗎？難道孔子不知道好壞相生嗎？以孔子的學習力，他應該比我們更能理解上古時期更多出名、得道的人。

為什麼孔子要在《論語》裡如此強調我們該怎麼跟朋友相處、跟父母相處、跟自己相處，怎麼每天對自己有點兒要求？為什麼孔子要把自己落入一個二元的世界裡，而不是在一個超越二元的、終極的，不生不滅、不垢不淨的世界裡？

我現在隱約覺得，這其實是孔子的慈悲使然，他相信大部分的人此生在俗世間，還是要透過相對世界發表自己對世界的認知，也就是在不了解義的境界下過完此生。所以在一個相對世界裡，好壞的標準就顯得重要。

當我們在這個層面討論好壞時，你就會發現，如果心裡總念叨自己要成為好人，就會對自己的言行、想法、朋友圈也有所警惕。根據吸引力法則，你想著的是這樣的人，結交的是這樣的人，哪怕你只是「演」一個好人，時間長了，大概也會成為一個不壞的人。

這輩子都沒活好，還談什麼下輩子

孔子做到了他追求的聖人境界嗎？起碼在他的自謙裡不認為自己做到了。連自己都沒有做到，為什麼仍然要提呢？原來聖人和君子根本就不是真實存在的，只是我們人生中的一個方向。沒有方向的船，任何風都不是順風。

而且在一個普遍社交化的時代，孔子日常關注的世界處於一個人際網路社交時代。當然他也為《易經》作注，整理了《詩經》、《尚書》，但他在《論語》裡其實是降低了自我層級高度，他在另一個更不垢不淨、不好不壞，更宏觀的世界裡，讓自己從那個維度降了下來。

他難道不知道會因此在後世留下一個不那麼高級的名分嗎？也許他想過，但他覺得要對學生負責，要對最愛的人負責——你這輩子都沒活好，總想活出超越這輩子的境界，很容易走偏。

過去幾十年，中國、韓國、日本、新加坡在經濟上的崛起，難道不正是儒家思想勤勉、誠懇、守信、務實的體現嗎？所以在這個基礎上，我認為未來的越南和朝鮮，如果得以實現生產力的釋放，會成為地球上最重要、經濟發展最快的國家，因為它們同樣受到儒家思想的影響。

如果說當今中國的世俗社會裡有一套需要大家共同去了解、學習的知識體系，我認為孔子的思想體系更合適，起碼他能讓你成為一個在朋友圈比較容易受到尊重的人。哪怕中間有對自我的約束，讓你覺得不爽；哪怕你在讀《論語》時，覺得每句話都在打自己的臉（我就有這樣的體會，每一篇讀起來都很慚愧）。

但就是這點兒慚愧心，幫助我們在惡勢力面前，幫助我們每天在造各種口業、做各種不合理的事情時，有點兒羞愧感，哪怕是一點點。這一點點就是良知，就是我們沒有墮落成一個終極壞人的基礎。

當然，並不是說學完《論語》之後，我們就不需要了解佛經、不需要了解空性、不需要學習《莊子》……而是當我們能對自己有這樣的要求後，再來學習更超脫於世界的一切，才會發現孔子的用心良苦。

哪怕他是一個已經把《周易》韋編三絕（按：指勤讀《易經》，致使編聯竹簡的皮繩多次脫斷）的人，哪怕他對上古時期文化的理解遠比我們深刻，這樣一個對各類知識都了然於胸的人，為什麼在《論語》裡呈現出善良的鄰家老伯形象？這肯定是他對學生的愛使然。如果沒有這份愛，他完全可以表現得更高冷，但這就不是孔子了。

這就涉及一個很深刻的討論，你是不是一定要顯得比你真正能達到的境界更高一些？孔子選擇了相反的道路，他在《論語》裡顯得比自己真正的境界低了半格，而這半格真正成就了他。這是他在中國的主流價值觀裡，成為萬聖師表，而且這麼多年來被那麼多人最後接受的原因。

如果你真正研究過海寧格家族系統排列（按：Family Constellation，是心理諮詢與心理治療領域的一個方法，多用於家庭治療。是由海寧格開發出來，主張在家庭系統中，有一些不易被人們意識到的動力操控著家庭成員之間的關係。很多人的身心問題，其實都是家庭「牽連」造成的。將「牽連」的原因顯露出來，往往能找出化解的方法）、研究過人的意識對他人的影響、研究過新意識的作用，並且在日常生活中有所實踐，便會發現，其實孔子在平凡的語言裡，包含了非常深遠的宇宙終極祕密——仁。

同情心是仁的開始

仁是什麼？仁就是將心比心，就是用自己的心感受宇宙、用自己的心感受他人、用自己的心感受有情與無情的眾生。當你有這種瞬間的感受力時，套用一句科幻電影的說法——可以用你的心穿越宇宙的蟲洞，宇宙的終極祕密是愛（《星際效應》，Interstellar）。這個愛不是小情小愛，我覺得更接近於孔子說的仁愛——你能否隨時把自己的意識頻譜調到與任何人對接，並且在他的身上積蓄能量。

打個不恰當的比喻，你是否擁有Wi-Fi萬能鑰匙，走到哪兒都能連接上網？仁就是孔子給我們靈魂的一把Wi-Fi萬能鑰匙。

有了它，你走到哪裡都不會有敵人，這才是真正的仁者無敵。而且我們越深入體會孔子，就越能理解為什麼每當國家有危難時，總會有儒生站出來——從同情自己的家人到同情自己的鄉黨，到同情自己的族人，再到同情人類這樣一種廣泛而深遠的愛，讓他們湧現出捨生取義的勇氣。所以孔子說以人為本，就是後來生發的信念、勇氣、責任、擔當……都是以內在的同情心為核心的。

國學大師辜鴻銘說，東方人，最偉大的品德就體現在廣泛的同情心上。我理解的廣泛的同情心就是仁，而仁是需要訓練的，是需要從小培養的，是一門心理養成術，要先從親密關係的聯結中開始培養。一個人如何在與兄弟、父母、老師、同僚的情感聯結中學會尊重，保持寬容，都是從小浸染而來的。所以現在我對兒子的教育還是以儒家思想打底，我希望他不會在太小的時候被「空」、「無」這樣的字面含義引入虛無主義的氛圍。

我在看電影《無問西東》時，深深的被王力宏飾演的角色感動——他的家族三代五將，一輩一輩最優秀的、最有擔當的人，都懷著對他人的大愛，支撐起民族的脊梁。所以我們對孔子的誤解導致了太多混亂，是時候重新提倡人本主義思想，並且以人本主義為基礎，追溯我們本來就擁有的責任與擔當。

學《論語》，最起碼可以成為一個不太糟糕的人

很多人對孔子的第一大誤解就是為權力階層背書，其實這是一個誤會。在清朝末年，四億中國人，只有30萬人吃皇糧——國家發薪資，大部分的管理都是靠鄉紳階層自治。

為什麼在鄉紳自治的情況下會湧現出那麼多優秀的知識分子？因為不管你在哪裡，在山西還是廣東，在紹興還是西安，用的幾乎是同一套教育體系——儒家思想。

而且他們的管理是自主管理，以禮來管理，而不是用刑。子曰：「道之以政，齊之以刑，民免而無恥；道之以德，齊之以禮，有恥且格。」意思是如果你用法律、制度和非常明確的KPI考核，也許老百姓會避免做壞事，但他的內心是沒有羞恥感的——犯規就得接受懲罰，所以很多人就會去思考該怎麼鑽法律的漏洞。但如果你「道之以德，齊之以禮」——用道德、仁心、尊重、愛來管理，老百姓的內心是有羞恥感的，這就是差別。法律和技術也許會幫助我們建立起一個規範的社會，但不會培養出溫暖的人民。

我在香港工作時，發現香港的農村其實仍然延續著清朝典型的鄉紳自治制度。政府對他們的干預並不多，他們如何規畫土地、培養弟子、發展出一套社群管理制度，完全是靠彼此之間共同遵守的價值觀來推動的。

這件事給了我很大的啟發，人民最終還是要回到內心有道德標準的時代。也許我們對孔子的誤讀，是因為後世儒家和統治階級閹割了孔子的原本思想，如果你讀《論語》原典，會看到一位熱愛生活、對財富不抗拒，但對不義之財心生警惕的智者。

有能力、有錢時可以為人民謀福利，可以「食不厭精，膾不厭細」；道德淪喪、環境不允許時，可以退而獨處。子貢曰：「貧而無諂，富而無驕，何如？」孔子說：「可也。未若貧而樂，富而好禮者也。」就是說，你能不能做到在沒錢時尋找快樂，而不至於怨天尤人；有錢時不驕橫，同時保持一種真正意義上的人與人之間的平等、尊重。

我們現在開始學習《論語》雖然晚了點兒，但不遲。種下一棵樹最好的時間是十年前，其次是現在。讀書也是一樣，哪怕是即將淪為年過半百的中年人，才像以前的小童子一樣重新學習《論語》，未必能學得多麼好，在訓詁和義理上可能錯漏百出，但你仍然可以在學習《論語》的過程中時時提醒自己，不要成為一個太糟糕的壞人。

做君子也可以，做小人也不是不可以——不要做一個太卑鄙的小人；但在誠實和虛偽的君子之間，你還是可以選擇做一個誠實的普通人。哪怕你能做到這一點，孔子也會認為你就是君子。

我發現學習《論語》可以幫助自己培養一種正心誠意、溫暖喜悅之情——正心誠意是儒家的核心心法，溫暖喜悅是做人的優秀介面。

《論語》只有道德常識，沒有「思辨哲學」？

第二個誤解是人們認為孔子不高級，說的都是大白話，家長裡短，顯得不夠有哲學派頭。德國哲學家黑格爾（Georg Wilhelm Friedrich Hegel）曾經表達過類似的看法，他以前對孔子挺尊敬的，但看了《論語》之後很失望。

大概是因為他沒有看過孔子對《易》的評注，沒有看過孔子對《尚書》、《春秋》的整理，包括對歷史的記錄，尤其是他沒有看過《易傳》。所以他在《論語》裡讀到的是一個絮絮叨叨的老頭，反覆說很多事：你要認真學習；如果你學不了太多東西，起碼要有門手藝；你得把手藝練好；做事不能太著急；如果賺不到錢，也不要忘記簡樸的生活裡也有快樂；做人不要太泛泛，對所有人保持謙卑，保持學習的心態……好像都不是特別深刻的東西。

這時問題就來了，連這些都做不到，深刻有什麼用？我覺得學《論語》最起碼可以讓自己成為一個好部屬、好兒女——連部屬都做不好，怎麼做好主管？連兒女都做不好，怎麼做好父母？成為好主管、好父母的基礎是，你首先成為好員工和好兒女。

第三個誤解是很多人對好色這件事的看法。孔子是一個對生活充滿激情和愛的人，我相信他是愛南子的，也是愛美食的，他對器物的鑑賞能力很高，他知道什麼是好馬，在學生中，誰能幫他，誰能更好的傳承，他一眼就能看出來，這說明他是一個有品味的人。

我很高興看到現在很多城市的定位和文化，都語出《論語》，這充分說明儒家思想的確是民間社會的主流思想。在這個基礎上，有一天你放棄一切，看破紅塵，了悟生死，證道三藐三菩提，可喜可賀；如果沒有證道這個，你只是成為一個溫暖的小老頭，也不失為成功。

相關書摘 ►《讀論語，做一個大家願意追隨的人》：「子見南子，子路不說」，連聖人常常也要妥協

書籍介紹

本文摘錄自《讀論語，做一個沒有敵人的人：《論語》就是一堂孔子給現代人的快樂幸福公開課。》，任性出版

作者：梁冬

宋朝名相趙普曾說，自己生平只讀一本書，那就是《論語》。

「半部論語治天下」的成語，就是這麼來的。

讀了梁冬這本書，你會相信《論語》教人情世故，就有這麼厲害。

本書作者梁冬（前百度副總裁）說，他從小就在背《論語》，

卻對孔子言必稱君子和小人的言行，頗不以為然，認為這是一種思想迫害，

直到2018年他開始有系統的學習，才體悟出：

《論語》，其實在教我們怎麼跟朋友、跟父母、跟自己相處，

在誠實和虛偽的君子之間，你可以選擇做個誠實的普通人，這就是君子。

如何獲得快樂，如何避免不快樂？

你常焦慮、失眠？孔子認為，那是因為你學的太多，用得太少，

《論語・學而篇》：「學而時習之，不亦說乎？」

只有當你把所學轉化為不假思索的技能，你才能擺脫焦慮。

記住，是能力，而不是知識，讓我們獲得快樂。

交朋友或談戀愛，始亂者必遭終棄！

很多人愛交朋友，但朋友越交越多，就會因冷落某些人而被討厭。

《論語・學而篇》：「因不失其親，亦可宗也。」

如果你依靠的是一個值得親近的人，這個人就值得尊敬和傚法了。

也就是交友要慎選，不要濫交，你們的關係才會像家人一樣長久。

往回看，不是為了抱怨，是為了要向前走

為什麼有人總是反覆被同一種人欺騙？總是為同樣的事生氣？

那是因為他沒有「溫故」──對過去深刻反省。

《論語・為政篇》：「溫故而知新，可以為師矣」，

只要你懂得覆盤檢討，跌倒一樣可以再起。

把現在的事情做好，其他好事自然來

生活中，總有人忍不住做些超越自己地位與身分的事，

《論語・八佾篇》：「八佾舞於庭，是可忍也，孰不可忍也？」

使用天子的八佾舞來祭祖，這種違禮的事都做得出來，還有什麼事不敢做？

就是警惕我們，把不屬於自己的東西緊握手裡，只會弄痛自己。

很多事情，哪怕你是對的，也不要一直說

部屬如果有好想法跟主管提，主管不接受，就不要再講了。

《論語・里仁篇》：「事君數，斯辱矣。」

臣子諫君主，若是幾次後仍不接受，就不要再講了，否則會遭到羞辱。

你以為這是為主管好，但對方的感受卻是「你比我聰明」、「你比我優秀」。

一個人千萬別有名沒料，最高境界，是沒名有料

工作沒幾年，同業馬上高薪挖角你去當副總裁，你去不去？

孔子給的建議是：「不患無位，患所以立。」

一個人不該擔心自己是不是擁有好的地位、待遇，

而該關心自己是否有充分的能力、涵養、覺知……。

做君子也可以，做小人也不是不可以——不要做一個太卑鄙的小人；

但在誠實和虛偽的君子之間，你還是可以選擇做一個誠實的普通人。

哪怕你能做到這一點，孔子也會認為你就是君子。

Photo Credit: 任性出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬