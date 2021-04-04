《讀論語，做一個大家願意追隨的人》：「子見南子，子路不說」，連聖人常常也要妥協

文：梁冬

人世間，連聖人常常也要妥協

原典 子見南子，子路不說。夫子矢之曰：「予所否者，天厭之！天厭之！」

《論語》裡有一些很八卦的故事，甚至有點兒香豔。話說有一天，孔子要去見南子，這是歷史上非常著名的一段故事。孔子的學生子路很不高興，孔子也很無奈，遂對天發誓：「予所否者，天厭之！天厭之！」

我先講講故事發生的背景——南子是衛國國君衛靈公的老婆，可能後來還把持了朝政。衛靈公昏庸，但，南子不僅聰明能幹，還很好色。

南子把持朝政後，居然把毫無作為的老公管轄的衛國管理得井井有條。

南子在江湖上的風評一般，尤其在當時道德比較高尚的年代，人們還是有貴族精神的。孔子以前在魯國時被人陷害——其實也就是看了某位美姬一眼，可能連手都沒有碰過的這些軼事，諸如此類，就被人擠出了魯國。他在魯國時，其實管理得很得法，連他的學生都可以派到各個國家去做首相、副總裁、大總管……由此看來，孔子在當時確實是一位非常著名的管理大家。

孔子的名聲在外，衛靈公就想請孔子來衛國幫他管理國家，這件事由南子出面溝通。

於是，倆人不僅見了面，還是單獨在一個帳篷裡見的，據說當時人們在帳篷外聽見了玉佩發出的玎璫聲音，不知道是南子身上的玉佩作響，還是當時南子要撲孔子發出的聲音，反正孔子說自己沒有做錯什麼，但這件事在「吃瓜群眾」（按：指只圍觀不發言的沉默大眾）面前說不清楚啊。

子路是一介武夫，性格暴烈又率直，知道這事後，很不高興的說：「老師，您怎麼能這樣呢？」孔子只能對天發誓：「人家邀請我去做官員，也算是給我面子。老闆的老婆要跟我聊天，我能不去嗎？但我絕對沒有做傷天害理的事，如果我做得不對，老天是會懲罰我的！」

看來，老師要跟學生證明自己的清白，是多麼不容易啊。

後來衛靈公給了孔子相關的頭銜，也給了相關的「股票」、「期權」等，反正待遇不錯。但孔子是不可能在衛國發揮他的政治理想的，因為衛國那時已經形成了一個穩固的治理結構，裡面的利益群體錯綜複雜，不管他認不認同，人家管理得還可以。

在這樣的背景下，孔子就是一個大IP，就是一個人設——去衛國彰顯這個國家尊重賢能。孔子坐在車上招搖過市，心裡很難受，因為他想做事，卻僅僅被變成了一個品牌。

那些覺得自己有能力，但又被品牌化的人，對這種行為多少都有點不爽，明明可以憑實力，非要變成「鮮肉」，讓人很尷尬，所以孔子在衛國無法立足，後來就離開了。

可以說，這是孔子在他的政治生涯中最後一次離權力中心最近的時刻，後來周遊列國，顛沛流離，帶著一幫學生到處「化緣」，尋找政治機會，最後無可奈何之下，回家做起了學問。

這下倒好了，因為做學問，力透紙背，成了萬世師表。春秋戰國以後，大部分朝代無論開國元勳的治理綱要是什麼，隨著國家的發展，都會把儒家思想抬出來，變成主流價值觀。或者將儒家思想進行篡改，但起碼是把孔子的思想理論框架當作官宣的重點。

不要在別人的眼光裡否定自己

這個故事，起碼反映出三層含義：

第一層，哪怕你已經在道德和實力上達到了相當高的段位，可能仍然磨不開場面上的事，這很痛苦。孔子遇到這種情況的策略是，雖然不想去，但還是去了，明知道和一個權力欲滿滿的女人單獨在一起，極可能會留下諸多難堪，但他還是義無反顧的去了，這叫無可奈何。

如果換作莊子，他是不會去的，而且莊子會說：「你要我幹這種事，還不如讓我像一隻在泥地裡自由爬的烏龜，我不會像一頭被打扮得很好的豬放在供臺上供大家觀賞，供大家評論，雖然好像社會地位高，卻沒有內心的自由，這樣的事會傷及我的自我認知與價值觀。」所以莊子一輩子自己自由了，但到底有多快樂和多不快樂，我們無從得知。

如今看來，遇到權力、金錢、美色綁架的情景時，我們應該選擇哪條路呢？到今天為止，我可能還是會偏向於如果大的投資商、官員要見我，跟我聊點什麼，也許我覺得自己去了沒什麼意義，但還是會去。雖然去完之後回來可能會渾身難受，也沒什麼結果，徒受其辱。

也許這句話說得比較重，其實就是白白增添了一些對自我的否定，但還是可能會去，這不僅是一種實用主義精神，更重要的是內心多少還有點兒理想主義情緒。中間的尺度拿捏實在是太難了，但想到連孔子都很難拿捏，我也就放心了。此為第一層含義。

第二層，人在做，天在看，所以我覺得孔子應該是沒做什麼的。我們都知道孔子長得很英俊，一百八十幾的山東大個兒，說不定當時老闆的老婆南子，上來摸了一下孔子的臉，或者拍了一下他的肩膀說：「孔子，你覺得我長得怎麼樣？」類似這樣。

當然古人不會說得這麼庸俗，會用很文雅的詞，眼睛一抬直視你，讓你慌亂，然後很得意的說：「你作為一個聖人，被我看一眼，手心都冒汗了……」當時的情景後人只能靠腦補，這個腦補的過程就是讀書的樂趣。此為第二層。

第三層，當一貫追隨孔子的學生聽著老師天天講仁義禮智信、正心誠意……然後還這樣做了後，憤怒的說：「老師，您怎麼可以這樣」時，你看，孔子也只能對天發誓。因為那時沒有攝影機，不然我估計孔子自己走進去後會想把現場拍下來，「看，當時我是這樣的，沒有越禮、非分之行為」。所以，孔子這種只能把心交付給蒼天的窘迫太有樂趣了。

這種把自己無可奈何的置入一個窘迫的境地後仍然去做的狀態，恰好是孔子演給我們看的活潑的人生啊。

不要因為我們讀了聖賢書、不要因為我們口口聲聲的說修行了佛法、不要因為我們已經這樣那樣，就全然否定了對現世的尊重。理解了這點，有助於我們獲得解脫，就像許多育兒書說：「在陪小孩子寫作業時，作為家長應該平心靜氣，對孩子充滿鼓勵。如果你真的發了脾氣，也不要太過自責，因為這就是生活。」

很多人都說，對父母一定要尊重，讓父母開心，讓父母笑，是我們盡孝道的基礎。結果，父母非要為了省錢，去擠公共汽車，結果在馬路上摔了一跤，你回去對他們發了脾氣，指責了他們，後來想想好像很不禮貌，但指責了就指責了，因為這也是人生的情緒。

林林總總，我們在《論語》裡看見的是一個在人世間常常也要妥協的聖人，這種狀態非常重要，就像我常常和大家分享的。這些年我讀人的機會比讀書多，藉由《生命．覺者》系列的採訪，我採訪了許多以前夢寐以求的覺得遙不可及的各個領域的老師，最大的收穫就是發現那些特別了不起的人物，原來在現實生活中也會遇到這樣那樣的問題，偶爾也會呈現貪嗔痴慢疑，怨恨惱怒煩。你就會因此生出信心——原來我不用做到百分之百的理想狀態，也有逐步邁向一個更好自己的可能。

如果有一天，你發現自己的偶像呈現出普通人的一面，一定要因此更感謝他，因為他幫你理解了生活與生命的真實面向，自己也會因此變得更放鬆，因為你知道連他們都是這樣的，自己也會經歷一個逐步改善的過程，變得越來越好。

後世的儒生容易把先賢神聖化、完美化、標準化、絕對化，而這種行為都不是在幫他的老師，而是在毀掉他的老師，因為這是一種真正意義上的捧殺（按：過分的誇獎或吹捧）。推而廣之，如果父母可以定期有意無意的呈現出自己對生活的無奈、慌張、恐懼，可能是對孩子更真實的教育。

有一天，兒子很悲傷的告訴我一件事，說他在學校做的公司（其實就是一個小組織）破產了，他招攏來的各位兄弟都獨立創業，成立自己的公司了，他被迫宣布解散，因此很傷感。我看著他，只能告訴他：「在正安也發生過類似的事，也有員工被人挖走，甚至可能有些經營不好的店也要關閉，我們也面臨著財務和市場競爭的巨大壓力……。」

講著講著，他看到了原來爸爸也是這樣的。他問了一個問題：「騰訊、阿里巴巴，還有蘋果，也是這樣嗎？」我說：「也有類似的情況。」

聽完我講的話後他很釋然，又堅定了重新創業的信心，一個三年級的學生，決定第五次成立公司時，我說：「你這次準備開一家什麼樣的公司呢？」他說：「我準備開一家平等公司，我們的主張就是人人平等，每個人都是大將軍。」

我說：「你們很快會進入到一個階段，就是自由選舉階段，同學們憑著自己對其他同學的幫助、作業做得好不好、是否能更有效的管理自己的時間…..讓自己成為眾人的領導、榜樣。大家選舉誰成為小組的組長，比一個組織的創始人號稱平等，可能更加重要，那是你公司的3.0方向——組織結構。」

一想到現在的年輕人在小學三、四年級時就已經開始思考這些問題，我就在想，國家的未來應該會變得更好。某天晚上，我發現自己已經不能輔導他做數學題、英文題時，就知道他們一定會超過我們。他們的好，就是國家未來好的最直接的動力，明日的國家會更好，這是我的信心。

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書籍介紹

本文摘錄自《讀論語，做一個大家願意追隨的人：領導者須具備三特質，決斷、變通、知道如何平行處理事情。》，任性出版

作者：梁冬

宋朝名相趙普曾說，自己生平只讀一本書，那就是《論語》。

「半部論語治天下」的成語，就是這麼來的。

讀了梁冬這本書，你會相信《論語》教人情世故，就有這麼厲害。

本書作者梁冬（前百度副總裁）說，他從小就在背《論語》，

卻對孔子言必稱君子和小人的言行，頗不以為然，認為這是一種思想迫害，

人為什麼一定要被分成好人和壞人？

直到2018年他開始有系統的學習，才體悟出：

你想吸引什麼樣的人追隨，自己要先成為那樣的人。

領導者什麼時候該隱忍，什麼時候該勇敢？《論語》有答案。

口才好，你會很快交到朋友，口才不好，你會有交很久的朋友

孔子說，口才有啥用？如果老想用口才搞定別人，不會有好結果的。

《論語・公冶長篇》：「焉用佞，禦人以口給，屢憎於人。」

反而是那些你不用說話就能心心相印的朋友，才是最珍貴的。

再好的朋友，也不能廉價甚至免費使用他的專長

管理學大師杜拉克曾說，

如果有人不交錢就來問我問題，我的態度不會認真的。

《論語・述而篇》：「自行束脩以上，吾未嘗無誨焉。」

這不是庸俗，而是認真，因為送禮，也是一種尊重的藝術。

這一招，專治思前想後、下不了決心

中午要吃便當還是吃麵？該不該把股票賣掉？要不要換一份工作？

我們常說三思而行，鼓勵人做事謹慎、反覆思考，

但《論語・公冶長篇》說：「再，斯可矣。」凡事，想兩次就夠了。

只要決定了，就做，並且堅持改良，結果往往不會太差。

動機不純正，做什麼都覺得苦

為了讀書而讀書，你會很快樂，為了功成名就而讀書，你會很痛苦。

《論語・雍也篇》：「女為君子儒，無為小人儒。」

意思是要做見識宏大，可以擔當大任的人，而不是追求功名利祿的人，

如果你做每件事都懷有特殊目的，而忘了事情本身，就是對生命的一種浪費。

不能顧好自己，拿什麼愛別人

曾經，我們受到一種教育叫捨己救人，這其實是一種道德綁架。

《論語・雍也篇》：「何為其然也？君子可逝也，不可陷也；可欺也，不可罔也。」

保全自己，是做好人的一個重要基礎，這不是自私，是負責。

《論語》，其實在教我們做人做事動機要純正，

因為動機不純正，做什麼都覺得苦。

讀了梁冬這本書，你會相信《論語》教人情世故，就有這麼厲害。

Photo Credit: 任性出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬