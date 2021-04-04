《讀論語，做一個大家願意追隨的人》：「子見南子，子路不說」，連聖人常常也要妥協
我們想讓你知道的是
你想吸引什麼樣的人追隨，自己要先成為那樣的人。領導者什麼時候該隱忍，什麼時候該勇敢？《論語》有答案。
文：梁冬
人世間，連聖人常常也要妥協
原典
子見南子，子路不說。夫子矢之曰：「予所否者，天厭之！天厭之！」
《論語》裡有一些很八卦的故事，甚至有點兒香豔。話說有一天，孔子要去見南子，這是歷史上非常著名的一段故事。孔子的學生子路很不高興，孔子也很無奈，遂對天發誓：「予所否者，天厭之！天厭之！」
我先講講故事發生的背景——南子是衛國國君衛靈公的老婆，可能後來還把持了朝政。衛靈公昏庸，但，南子不僅聰明能幹，還很好色。
南子把持朝政後，居然把毫無作為的老公管轄的衛國管理得井井有條。
南子在江湖上的風評一般，尤其在當時道德比較高尚的年代，人們還是有貴族精神的。孔子以前在魯國時被人陷害——其實也就是看了某位美姬一眼，可能連手都沒有碰過的這些軼事，諸如此類，就被人擠出了魯國。他在魯國時，其實管理得很得法，連他的學生都可以派到各個國家去做首相、副總裁、大總管……由此看來，孔子在當時確實是一位非常著名的管理大家。
孔子的名聲在外，衛靈公就想請孔子來衛國幫他管理國家，這件事由南子出面溝通。
於是，倆人不僅見了面，還是單獨在一個帳篷裡見的，據說當時人們在帳篷外聽見了玉佩發出的玎璫聲音，不知道是南子身上的玉佩作響，還是當時南子要撲孔子發出的聲音，反正孔子說自己沒有做錯什麼，但這件事在「吃瓜群眾」（按：指只圍觀不發言的沉默大眾）面前說不清楚啊。
子路是一介武夫，性格暴烈又率直，知道這事後，很不高興的說：「老師，您怎麼能這樣呢？」孔子只能對天發誓：「人家邀請我去做官員，也算是給我面子。老闆的老婆要跟我聊天，我能不去嗎？但我絕對沒有做傷天害理的事，如果我做得不對，老天是會懲罰我的！」
看來，老師要跟學生證明自己的清白，是多麼不容易啊。
後來衛靈公給了孔子相關的頭銜，也給了相關的「股票」、「期權」等，反正待遇不錯。但孔子是不可能在衛國發揮他的政治理想的，因為衛國那時已經形成了一個穩固的治理結構，裡面的利益群體錯綜複雜，不管他認不認同，人家管理得還可以。
在這樣的背景下，孔子就是一個大IP，就是一個人設——去衛國彰顯這個國家尊重賢能。孔子坐在車上招搖過市，心裡很難受，因為他想做事，卻僅僅被變成了一個品牌。
那些覺得自己有能力，但又被品牌化的人，對這種行為多少都有點不爽，明明可以憑實力，非要變成「鮮肉」，讓人很尷尬，所以孔子在衛國無法立足，後來就離開了。
可以說，這是孔子在他的政治生涯中最後一次離權力中心最近的時刻，後來周遊列國，顛沛流離，帶著一幫學生到處「化緣」，尋找政治機會，最後無可奈何之下，回家做起了學問。
這下倒好了，因為做學問，力透紙背，成了萬世師表。春秋戰國以後，大部分朝代無論開國元勳的治理綱要是什麼，隨著國家的發展，都會把儒家思想抬出來，變成主流價值觀。或者將儒家思想進行篡改，但起碼是把孔子的思想理論框架當作官宣的重點。
不要在別人的眼光裡否定自己
這個故事，起碼反映出三層含義：
第一層，哪怕你已經在道德和實力上達到了相當高的段位，可能仍然磨不開場面上的事，這很痛苦。孔子遇到這種情況的策略是，雖然不想去，但還是去了，明知道和一個權力欲滿滿的女人單獨在一起，極可能會留下諸多難堪，但他還是義無反顧的去了，這叫無可奈何。
如果換作莊子，他是不會去的，而且莊子會說：「你要我幹這種事，還不如讓我像一隻在泥地裡自由爬的烏龜，我不會像一頭被打扮得很好的豬放在供臺上供大家觀賞，供大家評論，雖然好像社會地位高，卻沒有內心的自由，這樣的事會傷及我的自我認知與價值觀。」所以莊子一輩子自己自由了，但到底有多快樂和多不快樂，我們無從得知。
如今看來，遇到權力、金錢、美色綁架的情景時，我們應該選擇哪條路呢？到今天為止，我可能還是會偏向於如果大的投資商、官員要見我，跟我聊點什麼，也許我覺得自己去了沒什麼意義，但還是會去。雖然去完之後回來可能會渾身難受，也沒什麼結果，徒受其辱。
也許這句話說得比較重，其實就是白白增添了一些對自我的否定，但還是可能會去，這不僅是一種實用主義精神，更重要的是內心多少還有點兒理想主義情緒。中間的尺度拿捏實在是太難了，但想到連孔子都很難拿捏，我也就放心了。此為第一層含義。
第二層，人在做，天在看，所以我覺得孔子應該是沒做什麼的。我們都知道孔子長得很英俊，一百八十幾的山東大個兒，說不定當時老闆的老婆南子，上來摸了一下孔子的臉，或者拍了一下他的肩膀說：「孔子，你覺得我長得怎麼樣？」類似這樣。
當然古人不會說得這麼庸俗，會用很文雅的詞，眼睛一抬直視你，讓你慌亂，然後很得意的說：「你作為一個聖人，被我看一眼，手心都冒汗了……」當時的情景後人只能靠腦補，這個腦補的過程就是讀書的樂趣。此為第二層。
第三層，當一貫追隨孔子的學生聽著老師天天講仁義禮智信、正心誠意……然後還這樣做了後，憤怒的說：「老師，您怎麼可以這樣」時，你看，孔子也只能對天發誓。因為那時沒有攝影機，不然我估計孔子自己走進去後會想把現場拍下來，「看，當時我是這樣的，沒有越禮、非分之行為」。所以，孔子這種只能把心交付給蒼天的窘迫太有樂趣了。
這種把自己無可奈何的置入一個窘迫的境地後仍然去做的狀態，恰好是孔子演給我們看的活潑的人生啊。
不要因為我們讀了聖賢書、不要因為我們口口聲聲的說修行了佛法、不要因為我們已經這樣那樣，就全然否定了對現世的尊重。理解了這點，有助於我們獲得解脫，就像許多育兒書說：「在陪小孩子寫作業時，作為家長應該平心靜氣，對孩子充滿鼓勵。如果你真的發了脾氣，也不要太過自責，因為這就是生活。」
很多人都說，對父母一定要尊重，讓父母開心，讓父母笑，是我們盡孝道的基礎。結果，父母非要為了省錢，去擠公共汽車，結果在馬路上摔了一跤，你回去對他們發了脾氣，指責了他們，後來想想好像很不禮貌，但指責了就指責了，因為這也是人生的情緒。
林林總總，我們在《論語》裡看見的是一個在人世間常常也要妥協的聖人，這種狀態非常重要，就像我常常和大家分享的。這些年我讀人的機會比讀書多，藉由《生命．覺者》系列的採訪，我採訪了許多以前夢寐以求的覺得遙不可及的各個領域的老師，最大的收穫就是發現那些特別了不起的人物，原來在現實生活中也會遇到這樣那樣的問題，偶爾也會呈現貪嗔痴慢疑，怨恨惱怒煩。你就會因此生出信心——原來我不用做到百分之百的理想狀態，也有逐步邁向一個更好自己的可能。
如果有一天，你發現自己的偶像呈現出普通人的一面，一定要因此更感謝他，因為他幫你理解了生活與生命的真實面向，自己也會因此變得更放鬆，因為你知道連他們都是這樣的，自己也會經歷一個逐步改善的過程，變得越來越好。
後世的儒生容易把先賢神聖化、完美化、標準化、絕對化，而這種行為都不是在幫他的老師，而是在毀掉他的老師，因為這是一種真正意義上的捧殺（按：過分的誇獎或吹捧）。推而廣之，如果父母可以定期有意無意的呈現出自己對生活的無奈、慌張、恐懼，可能是對孩子更真實的教育。
有一天，兒子很悲傷的告訴我一件事，說他在學校做的公司（其實就是一個小組織）破產了，他招攏來的各位兄弟都獨立創業，成立自己的公司了，他被迫宣布解散，因此很傷感。我看著他，只能告訴他：「在正安也發生過類似的事，也有員工被人挖走，甚至可能有些經營不好的店也要關閉，我們也面臨著財務和市場競爭的巨大壓力……。」
講著講著，他看到了原來爸爸也是這樣的。他問了一個問題：「騰訊、阿里巴巴，還有蘋果，也是這樣嗎？」我說：「也有類似的情況。」
聽完我講的話後他很釋然，又堅定了重新創業的信心，一個三年級的學生，決定第五次成立公司時，我說：「你這次準備開一家什麼樣的公司呢？」他說：「我準備開一家平等公司，我們的主張就是人人平等，每個人都是大將軍。」
我說：「你們很快會進入到一個階段，就是自由選舉階段，同學們憑著自己對其他同學的幫助、作業做得好不好、是否能更有效的管理自己的時間…..讓自己成為眾人的領導、榜樣。大家選舉誰成為小組的組長，比一個組織的創始人號稱平等，可能更加重要，那是你公司的3.0方向——組織結構。」
一想到現在的年輕人在小學三、四年級時就已經開始思考這些問題，我就在想，國家的未來應該會變得更好。某天晚上，我發現自己已經不能輔導他做數學題、英文題時，就知道他們一定會超過我們。他們的好，就是國家未來好的最直接的動力，明日的國家會更好，這是我的信心。
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書籍介紹
本文摘錄自《讀論語，做一個大家願意追隨的人：領導者須具備三特質，決斷、變通、知道如何平行處理事情。》，任性出版
作者：梁冬
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宋朝名相趙普曾說，自己生平只讀一本書，那就是《論語》。
「半部論語治天下」的成語，就是這麼來的。
讀了梁冬這本書，你會相信《論語》教人情世故，就有這麼厲害。
本書作者梁冬（前百度副總裁）說，他從小就在背《論語》，
卻對孔子言必稱君子和小人的言行，頗不以為然，認為這是一種思想迫害，
人為什麼一定要被分成好人和壞人？
直到2018年他開始有系統的學習，才體悟出：
你想吸引什麼樣的人追隨，自己要先成為那樣的人。
領導者什麼時候該隱忍，什麼時候該勇敢？《論語》有答案。
口才好，你會很快交到朋友，口才不好，你會有交很久的朋友
孔子說，口才有啥用？如果老想用口才搞定別人，不會有好結果的。
《論語・公冶長篇》：「焉用佞，禦人以口給，屢憎於人。」
反而是那些你不用說話就能心心相印的朋友，才是最珍貴的。
再好的朋友，也不能廉價甚至免費使用他的專長
管理學大師杜拉克曾說，
如果有人不交錢就來問我問題，我的態度不會認真的。
《論語・述而篇》：「自行束脩以上，吾未嘗無誨焉。」
這不是庸俗，而是認真，因為送禮，也是一種尊重的藝術。
這一招，專治思前想後、下不了決心
中午要吃便當還是吃麵？該不該把股票賣掉？要不要換一份工作？
我們常說三思而行，鼓勵人做事謹慎、反覆思考，
但《論語・公冶長篇》說：「再，斯可矣。」凡事，想兩次就夠了。
只要決定了，就做，並且堅持改良，結果往往不會太差。
動機不純正，做什麼都覺得苦
為了讀書而讀書，你會很快樂，為了功成名就而讀書，你會很痛苦。
《論語・雍也篇》：「女為君子儒，無為小人儒。」
意思是要做見識宏大，可以擔當大任的人，而不是追求功名利祿的人，
如果你做每件事都懷有特殊目的，而忘了事情本身，就是對生命的一種浪費。
不能顧好自己，拿什麼愛別人
曾經，我們受到一種教育叫捨己救人，這其實是一種道德綁架。
《論語・雍也篇》：「何為其然也？君子可逝也，不可陷也；可欺也，不可罔也。」
保全自己，是做好人的一個重要基礎，這不是自私，是負責。
《論語》，其實在教我們做人做事動機要純正，
因為動機不純正，做什麼都覺得苦。
讀了梁冬這本書，你會相信《論語》教人情世故，就有這麼厲害。
責任編輯：翁世航
核稿編輯：王祖鵬