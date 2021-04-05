《麻煩主管，請不要再找我碴！》：怎麼跟主管開口談加薪、升遷？謹記「MONEY」法則

文：莊舒涵（卡姊）

怎麼跟主管開口談加薪、升遷？

「鬍鬚張滷肉飯」曾因為連續漲價議題引發社群與媒體大肆報導，導致消費者怨聲四起，但由於我非常偏愛吃他們家的滷肉飯，所以雖然有特別關注這則新聞，卻不影響我的消費意願。甚至有年生日還選擇到鬍鬚張吃飯、當生日大餐；我認為它漲價歸漲價，卻貴得有理且值得。

你呢？在工作中是否有為自己爭取加薪過？而主管和公司又是否認同你的確應該要調漲薪資呢？你就好比「鬍鬚張滷肉飯」，而老闆好比多數顧客，一方認為應該要透過加薪反應自己的優異與付出，另一方則不希望因薪資調漲而增加成本。

待在中小企業的你，不主動談加薪，主管絕對也會跟著裝聾作啞，即使任職於大公司，也只是依循組織所制訂的加薪升遷標準。況且還會有些人為因素或大鍋飯原理，調薪後的無感反而讓人更加無奈。

如果你自認有能力、有實力更有潛力，卻覺得現在的薪水不足以等同你的戰績，你就應該鼓起勇氣向主管開口談加薪。如果你認為你的工作內容、成就已經超越現在的職務或職等，那你更是得主動讓主管知道你的「心委屈了」。

從開口前所需做的準備、和與主管一對一的談判協商，到最後未能爭取成功，是否有方法能讓自己再度背水一戰試試呢？你可以依循「MONEY」法則來為自己發聲。

Market：市場行情價

和主管談加薪時別這樣說：「我已經兩年沒加薪了。」

因為他可以回你：「我也三年沒加薪，都沒要求我主管了。」

也別用「剛結婚、被漲房租、物價上漲」等理由，他可能會說「公司所有的成本也都被調漲，請一起共體時艱」。

你應該依照相同產業，相似的工作職務內容在市場行情的薪資水平來提出，舉個例子：

「經理，從事電話客服五年以上的工作者，在市場上的平均薪資行情落在32,500元，我現在的薪水是29,800元，能否請您幫我向公司爭取調升10%幅度。」→ 讓主管知道你不是隨意喊價，是有備而來的。

當中有三點你要刻意準備與練習：

1. 定錨效應：開門見山談加薪要求，一定要由你先開口喊價，讓你期待的薪資直接置入在主管腦中。建議可再多加上幾趴，讓主管有議價的空間以及被砍價成交後有少損失的感受，假使他一口就說好，那就是你賺到了。

2. 以趴數來談調薪幅度：用現有薪資的相對值做評估，而非以絕對值（例：5,000元）來要求，因為後面你得告訴他，你將用什麼樣的成果展現來換取這些趴數。

3. 去一兩家公司面試看看：更加確認自己在市場上的水準與價值，如果有拿到不錯的聘書，也可以直接說出其他公司給你的待遇，當然如果沒有，千萬別輕易冒險，免得沒加到薪還丟了工作。

Outcome：成果突出點

整理你的工作績效表現，請務必搭配數據來作佐證，從中找出二至三個突出優異的成果，舉個例子來說：

假設有個你完成的專案，既非原定的工作項目內容，也並非在績效考核中提出的年度工作目標，你可以在和主管談判時提出這專案額外花了你哪些時 間、人脈、資源⋯⋯等。記得成果中最足以誇口之處一定要高調說出。

也或者找到你工作上得過公司高層，或是關鍵顧客給予直接或間接的口頭表揚、讚美的具體成果，這成果同時也是影響到部門或公司的業務績效。

Need：需求價值面

加薪、升遷有時並非主管一人說了算，請去思考哪些人有決定權，而這些對象他們在乎的點是什麼？公司著重的重點是什麼？部門中關鍵項目有 哪些？主管的關注點、利益點分別是什麼？

當你開口和主管在談加薪原因時，時不時就得將成果突出點與他們的在乎點相扣。千萬別認為主管都應該知道，他們的反應有時並非我們想的那麼迅速。

Extra：額外延伸線

獲得加薪或升職後你計畫突破哪些現有的表現？你打算怎麼做到？例如：維持現有顧客回流率，增加他們的客單價，藉由集點活動來刺激、提升顧客的滲透率。

多和主管談及未來的規劃，除了突破方法外還有哪些是你將進行延伸的業務，例如：商圈開發從現有實體店家拓展到線上通路合作。也可以是自我技術提升應用回工作，例如：利用假日進修考取單晶片專業級乙級能力認證，和其他同業交流，期許自己能在設計上解決改善散熱和記憶體消耗這兩大要素等等。

你要主管幫你調升薪資趴數，就要讓他從你的未來計畫中看到等值甚至超值的貢獻，絕不要亂畫大餅，這會是未來他用來檢視你是「真有能力」還是 「出張嘴而已」的依據。

Yearn：嚮往替代物

如果你因為種種因素無法如願加薪，還有哪些是你期待且可以替代的呢？或許是津貼獎金、職等晉升、教育訓練，也或許是你一直嚮往參與的專案、工作中的某項資源、團隊中的某種角色、公司的派外機會⋯⋯等等。記得提出你的直屬主管自己就可做決策、無需獲得更上級主管裁示的選項。

在與人談判中，我們有時會用「權宜合約」來協商，這模式應用適合的時機點是：當雙方對於加薪升遷的時間期待不同，你所提出的承諾或計畫有風險在，雙方偏好價值暫時無法取得共識時，你就能和主管談條件。例如提出在某一時限內，看自己能做到什麼樣的成果，就能獲得什麼樣相對的報償，或者根據不同的達標狀態，給予不同的加薪趴數。

想開口向主管提出加薪升官，請參照MONEY法則，做足準備再開口，希望剛加完薪的你，能更奮力實踐你的Extra，締造下一次加薪升官機會的Outcome。

最後，心也好、官也罷，都會有到達天花板的一天，就像滷肉飯再怎麼漲也不會到達一客牛排的價格吧！建議你在現有職場中多爭取你不熟悉的專案任 、務，輪調機會也別輕易拒絕，這些經驗都將會是你未來轉職、升官、換公司的彈藥，也是打破薪資天花板的唯一通道。

Photo Credit：時報出版

書籍介紹

本文摘錄自《麻煩主管，請不要再找我碴！：說服、超前、力推、換位、跳脫，用五招「出色溝通」管理你的頂頭上司》，時報出版

作者：莊舒涵（卡姊）

有看有保佑，員工必備！

一本讓頂頭上司從此不再找你麻煩的必備大補帖！

你的主管總是沒有原則，老愛朝令夕改嗎？

你覺得自己做牛做馬績效達標，但要求加薪加職卻總是輪不到你嗎？

只要搞懂主管的類型，善用書中的觀察與溝通方式，見招拆招，就能讓你從職場的深淵中一躍而起！

用對招術，過關斬將，一路順暢。

本書翻開前警語

人沒有十全十美，我們要找的不是完美的主管，而是能順利工作的應對方式，才不會讓職場工作者每天都在忍耐中度過。

狀況：如何得到主管的支援？

使用招術：說服，少報憂、多報喜

狀況：報告總是一再被修改，連標點符號也有意見？

使用招術：超前，提出想法、整合觀點、超前檢查

狀況：請示主管時，總回應要再請示高層怎麼辦？

使用招術：力推，魚幫水水幫魚

狀況：主管有私心要如何取得資源？

使用招術：換位，貼近邊緣的言談

狀況：討厭主管，該怎麼與他共事呢？

使用招術：跳脫，要尊敬、勿互鬥

書中還有更多的教戰守則、職場攻防，企業指定頻率最高的溝通力講師卡姊傾囊相授，一次教你成為拳拳到位的職場武林高手！

Photo Credit：時報出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬