「德英文」：不德不英不倫不類，還是語言進化？

「兩文三語」是香港基礎教育奉行的政策。中英文通行一向都是香港的特色。香港街道名一般是中英文並行。外國旅客來香港旅行，即使不通中文，似乎都問題不大。有次，一位香港朋友來柏林旅行，抱怨為甚麼街道沒有英文翻譯。我都不知如何回答，沒有英文翻譯其實問題在哪裡？世界上不只是得英文一種外語。

不同語文互相影響，在全球化的時代似乎無可避免。近年，香港人常說，應該說自己習慣語言，排斥深圳河以北的用語，甚至直斥為「匪語」。網上有人整理詞彙列表，區分港中兩地的用語。例如，在香港應該要說「影片」，不應說「視頻」；應該說「新年」，不應該說「春節」；應該說「質素」，不說「素質」；應該說「二世祖」，不說「富二代」；應該說「改善」，不說「優化」等。在網上不時都會看到這類罵戰。語言的使用習慣，很多時都會受地域的影響，很難一概而論那個語言較為優越。當然，這不表示，不同語言在個別的表達上，可以有優劣之分。

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事實上，德文也面對類似的問題，特別是受英文的影響。一些比較極端的，甚至認為德文受到了英文的污染。年輕一代，甚至電視新聞報道，經常出現英文詞彙，代替德文的情況。例如，德國的電視台在過去一年，用「Lockdown」取代原本德文的「Ausgangssperre」（禁足令或宵禁）。英文與德文可能有少許的差異。不過，有沒有必要用英文，取代德文原本可以表達的意思？這些情況在日常口語更為常見，特別是在柏林，德英兩語夾雜的情況經常出現。例如：Der Zug wurde gecancelt.（火車已被取消。）這裡用英文「cancel」來取代德文的「absagen」。一般正規德文可以寫成：Der Zug wurde abgesagt。德文完全有足夠的詞彙來表達，基本不用借用英文。又例如：

Ich habe die Lektüre gedownloadet. （我已經下載了閱讀材料。） Joe hat an einem Workshop teilgenommen. （阿祖參加了一個工作坊。） Heute ist das Wetter ganz nice. （今天天氣很好。）

以上句子在日常或公事上很常見。不過，這有對應的德文，根本不用借用英文。「Download」的德文是「herunterladen」；「workshop」的德文是「Arbeitsgruppe」；「nice」的德文則是「schön」。這種德英夾雜的情況，稱為「德英文」（Denglisch），有時候有貶義。從英文借來的詞彙，有時在德文語境下，會產生新的意思，與英文原來的意思不一定相同。例如，自2006年世界杯後，德文的「Public Viewing」意思是指在「公眾場所觀看大型螢幕直播的運動比賽」。不過，在英文指的卻是葬禮中的憑弔。

然而，「德英文」的現象是好是壞，近年在德國不斷有爭論。事實上，以上提到的所有例子，其實在德文根本可以找到一一對應的詞彙，並且可以表達同樣的意思。借用英文過來的意義又在？甚至有人會爭論，這些的借用只會令德文受到破壞。支持或排斥借用英文，各有理由。如果英文表達真的比起德文好，那麼似乎借用也不是壞事，更可以豐富自己本身的語言。例如，英文「multitask」這個動詞，意思是「同時間處理多樣事情」。德文如果要表達這個意思，則要寫成「mehrere Dinge gleichzeitig tun」，倒不如寫成「multitasken」，簡單直接得多。

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語言使用一直都在變化中，堅持語言的純淨性，似乎是不切實際的想法。特別一些網絡同語，例如Computer、Internet、online等，在德語中已經是通用詞彙。反過來，有些德文詞彙也已經進入了英文，是語言交流的結果。

雖然如此，這不表示德文應該無條件地借用英文，特別是一些日常用語，德語已經有足夠的詞彙，借用英文的後果反而令表達上更加混亂。情況與香港有點類似，如果本身語言已經有足夠詞彙，其實根本不需要借用其他外來用字，如果借用的結果是令溝通上更加混亂，意思更加不清楚。語言就是力量，要捍衛自己，首先學好自己的母語。

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責任編輯：Alex

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