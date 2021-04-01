【關鍵專訪】《我又在市場待了一整天》李明璁： 第二季瞄準職人魂，「流動創生」讓台灣沒有偏鄉

公視創新紀實節目《我在市場待了一整天》榮獲第55屆金鐘獎「生活風格節目獎」、「節目創新獎」和「非戲劇類節目攝影獎」三項大獎肯定。握擁著各界佳評與粉絲的高度期待，今年3月25日開始，全新第二季《我又在市場待了一整天》正式回歸，擁有多重身份的社會學家李明璁，這回再度帶領大家走進庶民生活的小宇宙，從菜市場的每一刻驚奇瞬間，望出地方運行的脈絡，深入淺出地與大眾對話。

以市場作為節目主題，是公共電視的選材，但最初並非延攬李明璁擔綱主持人，而是希望他擔任專業諮詢顧問，畢竟市場是個物件集合的地方，需要田調方法、文史資料檢審、物質文化研究等知識，李明璁坦言從沒製作過電視節目，也樂意擔任顧問，但首次面談即與製作人劉志雄一見如故，對於內容產製的觀察也一拍即合，當下就被詢問轉任主持人的意願。

當時面談被問到對電視的看法，李明璁直言：「數位時代大家確實都不太看電視了，電視如果還有存在的意義，會是什麼？我認為它反而不該與數位媒體競速、追求刺激性的媒介文本。電視是更沈浸式的，甚至是慢下來的，比起不斷刷過去的各種連結，有一種接近『凝視』的感覺，在這個新世代裡，還是有可能創造出屬於這類媒體無可被取待的奇妙特性。」李明璁是NHK許多在台灣相對冷門節目的愛好者，也鍾情於北歐「慢電視」（Slow TV）的敘事，說起電視，言談中有愛。

Photo Credit: 關鍵評論網 / 王祖鵬 李明璁

而最終決定接下主持棒，是李明璁與公視進行了一場相互邀請的結果，他的條件是：「如果能讓我當『非典型主持人』，不按照一般主持框架來主持，我願意試試。」於是他祭出數個「不要」—「畫面不要有一堆特效；我不要配合效果跳進跳出；主持人不要在品嚐食物後做出浮誇盛讚的表情；不要刻意引導受訪者的言論、或製造衝突與喜感。」在李明璁的想像中，主持人並非萬事通、開心果，而是代替觀眾進行體驗、能讓受訪者說出真心所想，並且發揮自身專業提出觀點的角色。

令人感動的是，公視節目部經理於蓓華也有同樣的膽識，接受李明璁的任性，直接宣示：「我准許這個節目失敗，但不准許節目無聊。」這令李明璁大感興奮：「聽到這句話真的太酷了！我是一個社會學家，我考慮的不只是節目效果和市場反應，同時好奇台灣社會變遷來到什麼階段，在這樣的浪潮裡，它一定不會是一個無聊、失敗的節目。」被公視找上、轉而投身主持人，是美好的「偶然」；但也因為李明璁的加入，與團隊高度共識地打造出既不無聊、也沒失敗的節目，這個市場系列生成的樣貌，就是某種「必然」。

Photo Credit: 公視提供 《我又在市場待了一整天》—台南新化市場米類製品豐富

李明璁投入主創，也直接影響了節目名稱：「最初叫《史詩般的市場》，想表達即使只是一盤食物，也有精緻厲害之處。我一方面覺得很酷，另一方面也覺得『史詩』這個詞有距離感，會讓大家難以消化，以結果論來看，後來節目仍然有達成原始概念。」純粹以一名觀者的視角來看，我認為此系列確實帶出平凡中的不平凡。

現在的節目名稱《我（又）在市場待了一整天》包含三組詞彙：我、市場與一整天。乍看白話，實則涵蓋了重要的節目精神，拆解起箇中意義，眼前的李明璁儼然是一位邏輯清晰的授課者，剝洋蔥般地逐層詳解、分析，聽著聽著差點掏出錢包繳學費。李明璁說：「當中的『我』有三個層次，一是『主持人我』，因此這是非常強調第一人稱觀點的節目，旁白必須是我所想、我所感，這些觀點不管是目光（視覺）、聲音（聽覺）或感受（思覺），都從我出發。」

這第一個「我」，反映在拍攝技術的選擇，觀眾應該能發現，第一季大量使用POV主觀視角運鏡，與其他生活風格節目相異，李明璁其實鮮少完整地出現在鏡頭前，很多時候是側面、後腦勺示人，甚至只露出捲捲頭的一角，「我是最不像主持人的主持人，雖然主持人不走到鏡頭前，但存在卻是鮮明的。」

第二個層次的「我」，是每一位「職人我」，我個人非常喜歡節目會給每一位受訪者完整的鏡頭、搭配他們的攤販名稱與自己全名的設定，轉瞬也不過五秒鐘，卻是真正尊重的展現，李明璁補充：「他們可不只在市場待了一整天，是在市場待了一輩子，甚至好幾個世代。」我深感認同，每一名市場中的人物，都值得被好好認識；每一段市場裡的故事，都值得被靜靜聆聽。

最後一個「我」是「觀眾我」，透過沈浸的形式，喚醒每一位觀眾或多或少的市場記憶，因此節目想要創造出大眾與市場嶄新的微妙距離感，「對每天進出市場的人來說，市場是日常生活中唾手可及的平凡場所，跟它的距離不過十公分；對另外一群人來講，市場是一個一百公分遙遠的場域，伸出手也摸不到，既陌生也不覺得有必要理解它。但如果能做出定位在五十公分的節目，就會讓原本距離很近的人有重新檢視的切點，也讓原本覺得遙遠的人不再那麼無感。」

通常影視作品在前置時期，就會預設想要溝通的目標族群，有趣的是，《我在市場待了一整天》的收視群異質性很高，並沒有特定的觀眾輪廓，對應到團隊對節目的定調，也許是種成功：「你很難說這節目屬於哪個同溫層？目標觀眾（TA，Target Audience）是誰？我們粉專的留言，或是我去演講的聽眾組成，其實什麼人都有，從網美、年輕人到年長者都有在看，可能我們真的找出了一個『五十公分』。」

Photo Credit: 關鍵評論網 / 王祖鵬

至於「一整天」的格式設定，李明璁不諱言：「真的搞死團隊了。我們無時不刻要呈現這個時間感，觀眾看起來是一個『一整天』，但其實是無數個一整天裡面的『片段』所組成的，光是調光就是個巨大的問題。」至於這樣的堅持何在？「我們以為市場在休息時，其實大家在做各種準備，這是一個節點，從產地到餐桌，所有物件有循環性的運作，一整天的概念就是一定要把這個循環感拍出來。」

原來，「一整天」的概念可比為「切片」，李明璁分享：「人類學要做民族誌就是這樣，會用一個家庭的一整天、某個場域運作的一個星期，或者去跟著一個人移動的連續軌跡。」在聚焦市場的同時，豐厚觀眾感受上的層次感，於是我、市場、一整天，節目的核心結構於焉而生。

進一步了解節目製作的時程，才知道算上前置和後製，完成一集要將近三個月的時間，即便是最核心的拍攝階段，最少也要一週起跳，拍攝時約莫會有15人出動，規模不小。談起《我又在市場待了一整天》，李明璁三句不離團隊：「雖然大部份腳本是我寫的，但團隊的企劃編輯也很重要，他們會先去做初期的探訪、簡單的田調並拍照，也會找到關鍵帶路人，而我從第一階段就會跟著一起討論選材。團隊是這個節目最大的資產。」聽起來，其實團隊也是個小宇宙，各司其職的同時也能跨域交換意見，有機運行著。

到了第二季，在硬體設備的運用也因應節目需要有大突破：「有一集是山上行動菜車，這個流動的概念重新定義了什麼是市場。那一集我們光一台車上就綁了五、六台攝影機，還有天上飛的、前後跟車的，簡直在拍《玩命關頭》，只差沒有飛車而已！因為素材太多，後製肯定非常辛苦，還好團隊有很深的革命情感和認同，知道雕琢的背後花了多少力氣。」

不過說到艱難，找到觀點、建立鏈結也需耗費極大心力，「每一個職人、攤商或物件，都是一顆珍珠，可是最終節目不能只是端出一盤散珠，而是要把珍珠串成一條珍珠項鍊，這條線源自從研究、現場訪談，也有部份要花時間消化咀嚼，細細思考如何述說。」

因此，《我又在市場待了一整天》有非常獨特的「後設訪」哲學，每錄製完一段訪談，主持人、導演和收音師是不能休息的鐵三角，李明璁像是一個被出考題的學生，要盡可能針對方才訪談的說出感想，並決定是否要追問。有時候太累了，還會不小心錄到睡著，「但其實他們是在幫我，畢竟當下記憶最新鮮，而且會有一些很有趣的、衝擊的原料，都會成為日後我寫旁白的素材。」

Photo Credit: 公視提供 《我又在市場待了一整天》—李明璁在基隆崁仔頂漁市體驗三輪搬運車

說到底，要把點跟點串成線，最終拉出一個面，皆是為了具體展現出一個地方的專屬DNA：「市場是地方感（sense of place）的一種表現，以第一季的花蓮重慶市場為例，蝸牛攤、野菜販是點，串起來的線是這地方原住民和新住民的生活型態，面則是母系社會。」

讀到這裡，你可能想問：啊市場不是都長得差不多嗎？

這或許也是觀眾起初的心頭惑，李明璁坦言：「找出場所精神的確是最辛苦的，說實在我們比任何人都焦慮這個問題。」攤開兩季走訪的市場，漁港、山邊、客家、原住民、大都市或小村莊，無所不包，首要的選擇指標是地域平衡：「全台灣各處、外島、城市鄉村都要有，營業內容也很重要，靠山或靠海，販售商品會差很多；功能亦是考量，包括批發、零售或食衣住行全都包的綜合型市場，盡可能在有限篇幅做出差別。」

因此，第一、二季的最大區隔並非市場的選擇標準，畢竟每一集本來就力求差異，更像是「核心概念」的轉換：「第一季整體上讓大家知道市場不只是一個買賣的場所，而是在各種交流的過程中，交換了無可替代的『人情味』。」但在第二季當中，這個字眼幾乎不復存在，「我是一個不喜歡重複自己的人，到了第二季，最重要的精神是『職人魂』，想要強化職人的份量和重力感。」

至於體現的手段，便是增加實作的篇幅，「除了聊天訪談，我還要跟他們學習，那個效果會完全不同，不僅是職人的故事和訣竅，而是『你教我吧！』，讓職人的技術透過我的體驗能更清楚地被傳達。」也因此，第二季主持人的存在更「出來」了，李明璁甚至獻出首次挽臉的經驗，只因為鏡頭前的體驗過程，會是職人魂被具象化的魔法。

Photo Credit: 公視提供 《我又在市場待了一整天》

正當你以為全季都能把主持人看好看滿，將會發現，最後一集只聞其聲、不見其人，「最終集『職人篇』我是完全退位的，沒有入鏡，只有被拍攝的職人。而且製作人給每一位導演完全的發揮空間，有人嘗試一鏡到底、有人挑戰黑白畫面，在我看來，是職人與職人的最終相遇。」

很難想像，在2019年底到整個2020年，疫情最嚴峻的考驗之下，還能有這趟創意滿溢的旅程誕生，「市場是敏感場所，團隊防疫措施當然都要做好，但因為攤販生意受到疫情重挫，連帶影響職人的心情，我們又是一個非常留意大家情緒的團隊，因此拍攝過程最常聽到的一句話是『歹勢』，也花很多時間建立信任感。」李明璁表示節目從未向主管機關、市場單位申請封街：「難免已經打擾人家了，不要還真的那麼『用力』地去打擾，那真的會很『歹勢』。」

其實，我們本來有機會在第二季看見香港街市的身影，李明璁想透過不刻意談論政治議題的市場紀錄，呈現屬於香港獨特的「日常微型反抗」，這個具代表性、同時也沒落的「街市文化」，應該會是有趣的計畫，只可惜最終無法成行，「的確已經開始前置作業了，甚至先問了朋友有哪些訪問對象可找，但我好像有點敏感，恐怕無法入境，實在很遺憾。」

Photo Credit: 關鍵評論網 / 王祖鵬

端出《我又在市場待了一整天》之後，會不會有下一道同系列菜餚？李明璁表示不排斥，也沒有絕對的堅持，「如果我們的創造力與能量可以拿去做別的事情，而那些新的計畫可以承襲這個精神，但造福其他領域，這樣也很好。」另一方面，在這兩季累積了許多經驗值，也收集到種種描述，已經堆疊出不太會超過可理解範圍的『飽和』狀態：「這也是因為我們從篩選市場的階段，就已經做了大量功課，才會有如今接近飽和的奇妙感覺。」

不斷迸發的創造能量，也反映在李明璁所創辦的探照文化（Searchlight Culture Lab.），團隊製作的《屏東本事》，曾被媒體譽為「最美地方政府刊物」，這與《我在市場待了一整天》系列有著共通的「流動創生」精神，「我們現在講的『地方創生』，簡言之是要解決兩個問題，一是人力老化、外移，地方人口處於自體消滅的狀態；二是產業必須轉型。」

為了解決問題，政府的投資固然很重要，透過公共建設、產業輔導，鼓勵人口返鄉回流，但李明璁認為有另一種概念，是所謂的「流動創生」：「有沒有可能把地方的流動納到更大的面向，讓地方與地方、地方與城市之間，可以處於一個如活水般的，互相需求與供給的狀態。嚴格來說，比起其他國土超大的國家，透過高鐵、網路這些能壓縮時空的工具，台灣在物理上並沒有真正的偏鄉。」

為了促進人物力資源的流動，讓地方重新被納到一個有活力的鏈結裡面，不論是地方刊物，抑或是此系列節目，其實某個程度都在朝同樣的目標努力。至於電視製作之路，李明璁與公視的緣份未盡，目前有另一個計畫正在籌備期，待時機成熟才會正式宣佈，但將也是一個具有創新力的紀實節目。

Photo Credit: 關鍵評論網 / 王祖鵬

《我又在市場待了一整天》是一個混種變型的存在，它肯定是一個美食節目，因為沒有一個人看了之後不流口水；它也絕對是一個行腳節目，團隊會帶著觀眾認識土地。但同時，它不只是美食節目、行腳節目，而是有意識地跳脫走馬看花式的介紹，更深入挖掘地方的人情世故和文化信仰，致使觀眾能產生理解。

而這個寧可失敗、也絕不無聊的新型節目，正向觀眾遞出邀請，透過全新觀點，去凝視一顆顆晝夜不停的地方心臟，發光發熱的脈動。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航