國際「旅遊泡泡」開放後，是時候整頓國內「旅遊秩序」了

台帛旅遊泡泡終於正式啟動，4月1日首航，初期華航執飛，每周兩班，週四、週日飛航。根據華航規畫，將包給五家旅行社。旅行業者就說，不只民眾搶破頭當第一團出國，連旅行社都競爭都相當激烈。預計長榮後續也會投入，加上虎航濕租飛機給帛琉太平洋航空使用，定期航班後的包機的市場競爭已可預期。何況關島亦可能於今年5月接棒旅遊泡泡。

去年11月多家媒體詢問，當時筆者即斷言，未來旅遊泡泡的國家，將鎖定疫情相對安全且飛行時間約3至4小時之間的國家，如帛琉、日韓、越南、泰國、新加坡等；至於澳大利亞紐西蘭、歐美等長程線國家，因飛行時間太長，旅客會擔心，疫苗還沒普遍前，長程線國家預估要等到2023至2024年才可能開放。

當時主張，去年底就該實行旅遊泡泡；若是今年還把重心放在島內旅遊市場，不用等到2022年，全台3900家旅行社將倒一半以上。很欣慰能看到今天這樣的進展。

報復性國旅後該面對的是「旅遊秩序」

疫後旅遊生態是遊客有「寧到山邊海角也不到熱鬧景區」、「寧到市郊景點也不到人潮聚集的市區」趨勢。疫情期間台灣旅遊型態，造成兩種現像，一是露營風氣更加盛行，根據統計，全台包含離島，一共有1789個露營區。再看交通部觀光局2020年3月17日公告全台1991筆露營場資料查詢，符合相關法令164筆，違反相關法令792筆，營業中尚待清查700筆，營業狀態待確認136筆，無營業199筆。

這就是旅遊秩序問題。

另一個旅遊秩序問題是違法濫墾，拿清境農場來說，清境農場面積500多公頃，其中有60-70％位在山崩地滑的地質敏感地區，監察院調查，清境地區的民宿中，整棟都是違章建築者高達60家，甚至有5家未領有建築執照，18家未領有民宿登記證。其中核准經營客房數共454間，但實際經營客房數高達1427間，約3分之2屬違規經營。

再看地方政府，南投縣政府觀光處統計2011年至2015年依違反《觀光發展條例》裁處者，僅有擴大經營43件、無照經營23件，裁處案件偏少，且經裁處禁止經營者，縣府後續未追蹤列管，不僅持續違規經營，甚至有擴大營業的情形，但縣府卻以人力有限為由，僅能在1、2年後再次裁罰，毫無嚇阻作用。

清境農場發展至今，南投縣政府已向營建署提出都市計畫變更申請，未來全國國土計畫上路後，清境農場將會被列入國土保育保安第二類，南投縣政府未來在輔導土地合法使用過程，必須針對其地質環境等進行必要調查，完成清理後若無安全疑慮者，可以進行輔導，「如果是不安全，就要做適當處置。」

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目前清境農場的土地大都是農牧區或林業用地，農牧區的建蔽率10%，目前很多蓋在農牧用地的民宿，都以農舍的名義興建，建蔽率超過50%，都被認定是違建。若內政部通過，「清境農場都市計畫」施行後，將畫分為旅館區、住宅區或商業區，這時民宿所在地的建蔽率，可能放寬到60%，原本屬於違建的民宿，都可以就地合法了。

對於長年放任的濫墾違建，縣府最終的態度竟然是想以都市計畫的方式令其就地合法？！我們要問：難道這樣就可以改變高山整體發展超量的現況嗎？

多頭馬車如何帶動旅遊秩序？

目前台灣觀光管理，分屬交通部觀光局、農委會林務局、內政部營建署及退輔會轄管，多頭馬車帶領之下，預算資源浪費、重覆行銷的問題，政府若真為台灣觀光百年謀劃，就不能只是依賴功能性不彰的觀光發展推動委員會，而應儘速讓觀光局升格為部，並將行政院組織重新規劃整合。

（一）國家森林遊樂區

依據森林法及森林遊樂區設置管理辦法劃設，目的事業主管機關為行政院農業委員會，其管理權責分屬教育部、國軍退除役官兵輔導委員會及行政院農業委員會，現已劃設22處森林遊樂區。

大學實驗林：溪頭及惠蓀等2處。 會屬農林機構：明池及棲蘭等2處。 國家森林遊樂區：太平山、觀霧、東眼山、滿月圓、內洞、八仙山、大雪山、合歡山、武陵、奧萬大、阿里山、藤枝、雙流、墾丁、池南、富源、知本及向陽等18處。

（二）國家公園及國家自然公園

由內政部依「國家公園法」劃設，陽明山、玉山、雪霸、太魯閣、墾丁、金門、東沙環礁、澎湖南方四島等9處國家公園，及壽山國家自然公園。

（三）國家農場

由國軍退除役官兵輔導委員會依「國軍退除役官兵輔導條例」設置。有福壽山、武陵、清境、彰化及台東等5處國家農場。

（四）交通部國家級風景特定區

由交通部觀光局所轄國家風景區管理處負責規劃經管，目前有東北角、日月潭、雲嘉南等13個風景區管理處。

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主管機關當觀注的旅遊秩序重點，就是台灣觀光業者常把民宿搞成旅館，把露營搞成民宿，國境開放後，哪怕是只1-2個旅遊泡泡國家，觀光旅遊產業就會像撐到臨界點的汽球，屆時恐怕報復性的國旅會顛覆成報復性出境遊；頓失客源的業者，仍需負擔龐大營業成本，撐到最後，不是倒閉、就是轉賣；新業主以低成本承接再低價競爭，飯店市場最終恐落到疫情前的割喉戰。

疫情前幾年台灣的出國旅遊人數都遠超過來台旅客人數，每年以百萬人次計；數據顯示從2011年到2018年，出國旅遊人數都超過來台旅客人數，以2018年為例，出國旅遊人數達到1664萬4684人次，達歷年新高點，出國旅遊外匯支出達新台幣5477億元；但來台旅客人數為1106萬6707人次，來台觀光外匯收入新台幣4215億元。

進一步分析，從2019年旅遊人數來看，等於「出超」558萬人次，觀光外匯則「出超」1262億元。從2011年起台灣旅遊人數、觀光外匯都「出超」，來台人數增加，錢卻愈賺愈少。2014年到2018年，來台旅客人數，從991萬人次增加到1106萬人次，但觀光外匯收入卻從146.15億美元，降為123.15億美元。

從旅遊人數及觀光外匯來看，台灣觀光疫情前持續大出血。如果不是疫情，照這趨勢下去，台灣不用到2025年，出國人數就等同全台灣人口數。

負責任的主政當局，應該踏踏實實通盤規劃，確認觀光發展方向後的預算編列。制度法規面的存廢、旅行科技管理面的加強，台灣旅遊創新如何在世界定位，掌控疫情後觀光旅遊業趨勢，這樣才夠格來談永續觀光。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航