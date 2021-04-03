巴黎第三波疫情封城，為什麼「非生活必須」的書店卻能正常營業？

2021年3月底，法國的巴黎等十六個省又再次因為第三波疫情封城一個月，規定措施較前兩次封城更加彈性應對經濟危機，藝文活動雖然皆暫停，各式展覽、戲院、電影院都依舊被「犧牲」，但書店這次卻成功列入生活「必需」被允許開門。

在美國，死亡人數已經超越兩次大戰加上越戰死亡人數總和，瘟疫依舊蔓延全民再次閉關，在此之際什麼真正重要似乎越來越清楚，哪一種生活方式才是我們想要的，任何政策的選擇背後除了經濟考量，實則多少都還有意識形態之爭。而政策之外，面對瘟疫時業績倍增的亞馬遜網路書店，法國本地的實體書店產業此時也都更積極求變，推出各式對策和轉型方案。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

什麼才真正「重要」？誰說了算？

疫情之下，餐飲旅遊等法國各大產業都面臨經濟危機，甚至有暫時國有化法航的討論。而不同藝文領域也都全力爭取能更受馬克宏政府重視，如公會遊說、發起聯名請願，或甚至是現在進行式中的「佔領」各地三十多個戲院。什麼是真正重要、必須、不可少？是上館子聚餐，還是精神食糧重要？書本有沒有衛生紙重要？誰說了算？誰決定？

全民在家坐監時，可以說全民被迫自觀思考的時間「太多」，各自對生命中的困境似乎都有了新的體會，有人因家暴離婚、有人搬家或生子等等，面對不確定的未來似乎都更自覺。面對隨疫情而來的各式危機處理政策也是如此，如去年疫情初期，在全民數位監控的議題上，法國態度顯然與對個資不那麼在意的韓國，或防恐專家以色列都有極大的差異，這反應的正是自由人權，或疫情人身安全熟者重要的問題。

法國政府領頭公私機構開發手機監控軟體，堅守「主權」拒絕谷歌（Google）與蘋果（Apple）所提供技術中的「限制」。即使危機當頭，屈從於緊急狀態必須犧牲公民自由權利，需要大規模抗疫監控，政策仍然極為謹慎，媒體輿論也大量討論民眾的個資與自由人權問題。即使軟體推出後，實際使用率顯然不夠普遍，對於幫助監控疫情成效也極為有限。

一波又一波的應急政策

而當下巴黎這第三波封城，書店終於獲許開張，這是在二月底就確認通過的法令規定，文化部部長羅絲琳．巴切洛特（Roselyne Bachelot）宣布書店和唱片行（如超市和藥局等）列入「必須，不可少」的營業店家。

Photo Credit: AP / TPG Images 羅絲琳．巴切洛特

去年11月，也就是上一次封城時，只能「線上購買，書店取貨」但不能進入書店。當時巴黎市長安妮．伊達爾戈（Anne Hidalgo），就曾呼籲民眾支持本地書店， 盡量不要只為求方便廉價而光顧亞馬遜。而法國郵政La poste也降低送貨到家的價格（2歐元，約70塊台幣）以對本地書店表示支持。在疫情之前，實體書店和唱片行就已經深受亞馬遜等網絡商務巨頭威脅，而在疫情之下，業績不減反增的亞馬遜更加威脅形同風中殘燭的當地「小」書店，特別需要政府支持。

從另一個角度而言，法國政府面對態度強勢並規避當地稅務的跨國網路巨頭GAFAM（谷歌Google，蘋果Apple，臉書Facebook，亞馬遜Amazon，微軟Microsoft）的態度一貫以來都頗為明確，正如同當年面對自由貿易WTO談判所稱的「文化例外」，明知道經濟巨浪不可擋，但文化原則卻不能棄守。現下，原本就擁有相對健全的補助體系，而非僅遵循市場供需原則的藝文圈，雖說此時有大到救助電影院，小到救助創作者個人的各式救急補助，但可以開門營業的卻也唯獨實體書店。

書店自尋轉型對策

當然，苦等政府的政策也不是辦法，書店產業存續在一波波的疫情危機中，一直是藝文圈輿論的重點之一，疫情更激發不少書店轉型新對策，除應對全民閉關足不出戶，也是針對壓榨勞工出名的亞馬遜經濟模式。

Photo Credit: AP / TPG Images

如「我支持我的書店」（Je Soutiens Ma Librairie）計畫將各地專業獨立書店連成網絡，成為實體「加乘」網絡書店，便是由一個書店員工發展出來的計畫，廣邀各地書店加入網絡，並使得各個獨立書店的專業「特色」 成為利基，使書店長年累積的不同專業知識，能成為幫助讀者的閱讀指南，這使線上書店網絡更為人性化專業化，而不只是一味求削價競爭的商業通路。

又或者在巴黎PUF（法國大學出版社Presses universitaires de France）書店現場，用一台如同濃縮咖啡機的數位輸出現場印製「絕版書」的辦法，除了是結合線上雲端書庫和線下實體，數位少量出版除了因應需求，不再有絕版的問題，更成為書店特色。

實體書店尋求轉型的經驗，也是我們全民在這一波接一波的危機中學到的經驗，如同新冠病毒不斷地突變求生，在全球暖化大前提之下，各式天災人禍危機頻率只會越來越頻繁，創意「對策」的求生練習，正是全民此刻的學習重點。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航