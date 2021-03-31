公視「國際影音平台」爭議暫告一段落，但公廣集團仍有兩個問題待解

文：馮建三（國立政治大學傳播學院教授）

文化部長李永得答詢立委，表示「希望公視提案」，整合中央社與央廣，共同經營年預算10億元的國際影音平台。超過半年多的折騰，現在回到正軌，理當肯定。

不過，另有兩個問題，需要提早解決：

全世界沒有的董監事高同意門檻應考慮下修

公視現任（第六屆）董監事任期已經超過一年多，新團隊遲遲沒能產生，勢必影響公視形象與能力，從而對公視領銜的國際傳播，會有不良的牽制。

無法如期產生，是現在的公視法不符合權責要求，需要四分之三審查人同意董監事人選。輿論及朝野對此不合理的設計，非議既久，文化部在第一階段修法時，除將客家、台（閩南）語頻道及國際影音平台的預算，直接編預算捐贈，而不是現行的招標，何不也將這個全世界沒有的董監事高同意門檻，一併下修？

現在修法，不溯及既往，不會適用於公視第七屆董監事的選任，外界不會說文化部另有居心，而是必然肯定這是勇於任事。此時，文化部亦可通過更好的溝通，並且可讓在野黨參與部分名單的推薦，求能在最短時間內補齊候選人，早日讓新的領導團隊產生。

台灣公視的預算不符合國際通例

即便文化部順利將客家與台（閩南）語雙語頻道的預算（約8億），直接捐贈公視（約9億），政府代人民固定編列的預算也僅約17億，假使再加上獨力經營的原民台，也僅20億左右。

李部長說，海外有八成國家，都是由其公視負責國際傳播，這很正確；另一個也要注意的是，所有國家公視的國內傳播之預算，都是其國際傳播的好幾十倍。我們卻僅不到兩倍，顯然無法符合國際通例。

公共電視集團現行預算總額約20億 | 鄭凱榕製表

怎麼辦？台北市政府對華視進入52頻道，有不同意見，認為「華視財務與製播能力」讓人不放心。

這涉及兩個問題。一是政府有無權責，對平台的頻道位置，也就是頻道數百個的當下，愈來愈多人依賴的「電子節目表」的放置區位與順序，可以有著力的地方？政府有無權責，勢必爭論，理當討論。

其次，更重要的是，回應北市府對財務疑慮，文化部可以表示，依現行法律，已經可以每年編列10億以上預算給華視，使其新聞編採更能多樣與深入，走向合理與進步。既然給了華視10億，當然就可再給公視20億，使公視的國內外傳播經費，至少成為大約５：１，稍稍向國際標準靠攏。

最後，內外一體，如同BBC節目含廣播，在其境內都能看到，也如同美國已經從2013年起，讓美國之音的節目都能在其國內流通，我們應該也是這樣。

公視僅需有較低比例的內容專門為海外傳播製作，而使較高比例的節目不但加配外語對國際流通，也要使其恢復本國語言在本地流通。

其中，節目（特別是影視劇）完成並首播一段期間後，開放版權讓國內外影音平台自由使用，價格趨零自然有利流通，僅需設定兩項條件：

其他業者不能竄改內容，若需修改必須得到公視書面事先同意 國內影音付費平台業者在公視首播之後，比如，一個月後就能在其平台播放，海外影音如網飛或愛奇藝⋯⋯等等，則不能將公視內容放入其國內的影視片庫

上述問題所涉及的制度需要盡快建置處理，方能實踐國際影音平台之精神，使台灣的公視有較好的能量，對外發聲。

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責任編輯：丁肇九

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