亞洲．矽谷 x AIdea徵案成果：新創解決「香水百合價量預測」、「動態足壓影像辨識」AI模型

國發會亞洲．矽谷計畫執行中心與工研院AIdea人工智慧共創平臺合作「產業出題、 AI解題」徵案，協助台北花卉公司（台北花市）及阿瘦皮鞋兩家企業出題，題目分別為「香水百合價量預測」、「動態足壓影像辦識」，前後歷經半年的徵案與解題，並邀請資料專家診斷和協助，吸引超過700名團隊參與。此次解題優異的新創公司包括：台灣資料科學、庭躍、羅伯斯特及索妮婭四家新創團隊。

亞洲．矽谷計畫執行中心李博榮行政長表示，執行中心持續以「完善創新創業生態系」及「推動物聯網創新研發」為兩大主軸，本次徵案集結了資料科學家與輔導團隊進行訪視企業，從前期的釐清企業需求、檢視企業的數據資料，到最後定義題目與公開解題。活動對企業數位轉型做了一個很好的示範，成功借外部創新能量，導入AI應用，以提升企業產能及附加價值。

此次參與出題的台北花卉公司副董事長呂瀅瀅表示，台北花卉公司一直在尋求如何解決花卉的價量問題，擺脫過往農產品容易發生價格過高或是崩盤的情況，如過年期間花卉的需求波動高，預測非常困難。台北花卉希望能夠透過AI預測模型，維持花卉的價量，並且穩定造福農民。這次「香水百合價量預測」的準確度高達 7 成，也是非常不容易，之後不排除再找其它的花種進行價量預測，期待在未來能夠將此套AI預測導入花卉公司價量預測的標準流程。

阿瘦皮鞋的「動態足壓影像辨識」，參與解題的隊伍能充分利用電腦視覺的技術，來預測足型的最高點及最低點。在第一名的模型中，每個點的平均距離誤差只有4個像素，是非常好的結果。未來應用落地後，將大幅提升標註精準度，對於後續的數據應用賦予更高價值，同時也符合阿瘦皮鞋帶給客戶足下與生活美好的企業理念。

工研院巨資中心副組長洪淑慎強調，企業若要推行AI應用，首先資料的收集是很重要的步驟，因為AI需要大量且正確的資料來學習，達到分析預測的結果；其次是需要企業管理的高層支持，才能由上而下地順利推動，成功率較高；最後則是跨領域的共同合作，由各個不同的領域專家與AI專家一起合作，才能達到最佳效果。

後續亞洲．矽谷計畫執行中心與AIdea團隊，將安排解題優異的新創隊伍與兩家出題企業進行媒合，以落實企業注入外部創新能量，實現AI數位轉型的目標。

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