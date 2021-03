與亞塞拜然之戰簽下「喪權辱國」停戰協議，亞美尼亞總理黯然下台

編譯:吳宗宜

亞美尼亞總理黯然下台,國會大選6月舉辦

四面楚歌的亞美尼亞的總理帕辛揚(Nikol Pashinyan)於3月28日宣布將於4月份辭職,並於6月提前舉行國會大選。

去(2020)年和亞塞拜然在納戈爾諾-卡拉巴赫地區的(Nagorno Karabakh)戰爭中,亞美尼亞以慘敗收場,數月以來,成千上萬的民眾不停上街示威抗議要求他下台。為了化解政治危機,帕辛揚在兩周前宣布國會將提前至6月20日重新改選。

根據亞美尼亞法律,在總理辭職後,國會若不能在兩次內部選舉中選出新總理,國會就會自動解散並舉行大選。

帕辛揚並沒有給出具體的卸任時間,他說,「我將在4月辭職,不是離開政壇,而是提早舉行國會選舉,在選舉之前我會繼續擔任臨時總理。」

亞美尼亞在去年與亞塞拜然的武裝衝突中遭受羞辱的失敗後,國內政治便一直動盪不安。納卡地區是亞塞拜然境內極具爭議性的一塊領土,而亞美尼亞裔在過去的25年實際控制了該地,直到在戰爭中被擊敗。

帕辛揚在去年11月簽署了一項和平協議,割讓、放棄了大部分納卡地區的控制權,這份喪權辱國的協議讓他遭受極大的批評,他為此辯護,聲稱這是阻止亞塞拜然佔領整個納卡地區的唯一方法。

政府和軍方不斷爭執誰應該為此次屈辱的失敗負責,軍方要求帕辛揚下台,帕辛揚則反控軍方參謀總長加斯帕揚(Onik Gasparyan),聲稱他試圖發動政變,並試圖撤換他。

反對帕辛揚的示威抗議從去年11月延燒至今,成千上萬的抗議者聚集首都埃里溫(Yerevan)呼籲他下台,要他為亞美尼亞的軍事失敗負責,情勢逐漸白熱化,警方與群眾多次爆發衝突。

2020年三方簽署停戰協議

俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)、亞塞拜然總統阿利耶夫(Ilham Aliyev)和帕辛揚在2020年11月9日簽署了和平協議,根據該協議,亞塞拜然將保留其在戰爭期間佔領的納卡地區領土,而亞美尼亞同意在未來幾週內將從納卡地區和其他幾個鄰近地區撤軍,割讓/交還予亞塞拜然。

《BBC》報導指出,該協議被視為亞塞拜然的勝利,普亭則在電視直播中表示,該協議除包括交換戰俘,「所有經濟和運輸都將暢通無阻」,也將部署俄羅斯維安部隊巡邏前線。

普亭說,「我們相信這次公平的協議會長期和全面的解決納卡地區的危機,並符合亞美尼亞人民和亞塞拜然人民的利益。」

俄羅斯國防部證實已有1960名維安人員進駐,且戰機、維安部隊和裝甲車已前往該地區,他們的部分職責將是保衛將卡拉巴赫首都斯特潘納克特與亞美尼亞連接的「拉欽走廊」 (Lachin corridor)。

帕辛揚稱該協議「對我和我國人民都是極為痛苦的決定」(incredibly painful both for me and both for our people),這場戰爭持續了整整六個星期,數千人在此戰役中喪命,更多人無家可歸。

納卡地區被國際承認為亞塞拜然的領土,但自1994年以來一直由亞美尼亞裔自治政府所管理。在1990年代初期,俄羅斯扮演中間者進行斡旋,在俄國調停下,兩國簽署了休戰協議,但該協議並沒有帶來持久的和平,而儘管雙方去年都試圖採取降低緊張局勢的措施,但軍事衝突還是在9月底爆發。

俄羅斯在本次兩國的軍事衝突的立場有些模糊。傳統上,俄羅斯在亞美尼亞設有軍事基地,亞美尼亞並為莫斯科領導的集體安全條約組織(Collective Security Treaty Organization)的成員,在該條約的規範下,若亞美尼亞遭到攻擊,俄羅斯將提供軍事援助,但該條約不包括亞美尼亞軍隊佔領的納卡地區或其他被該國占領的亞塞拜然的屬地。

同時,俄羅斯與亞塞拜然也有緊密的關係,在北約(North Atlantic Treaty Organization,NATO)成員國土耳其的公開支持下,俄羅斯一直同時在向亞美尼亞和亞塞拜然出售武器。

俄羅斯總統府新聞秘書佩斯科夫(Dmitry Peskov)在上個月發表的一份聲明中說,「俄羅斯在此問題上一直持平衡立場,並與兩國保持傳統的良好關係。」

另一方面,根據亞塞拜然總統阿利耶夫表示,土耳其將參與和平進程,並確保其盟友亞塞拜然獲得本次戰爭的戰果。土耳其外交部長卡武索格魯(Mevlut Cavusoglu)在推特上說,「親如兄弟般的亞塞拜然人已在戰場上取得了重要進展。我衷心祝賀這一神聖的成功。」

然亞美尼亞和亞塞拜然的人民對該協定的反應卻截然不同。

據當地媒體報導,協議簽署時在亞美尼亞首都埃里溫,一大群人上街抗議該協議,示威者衝進國會,毆打議長並搶劫了總理的官邸,大喊「我們不會放棄」,他們指責政府背叛了他們,認為應該繼續戰鬥,他們對勝利充滿信心。亞美尼亞總理帕辛揚聲稱他們「偷了電腦、時鐘、香水、駕照和其他物品。」

帕辛揚聲稱,他的決定是基於「對戰爭情況的深入分析,並與該領域的專家進行了討論」,並表示,「亞美尼亞沒有贏,但也不意味我們失敗了,除非我們主動低頭認輸。我們絕不會承認自己被打敗,這場戰爭將成為我們重新凝聚國家向心力和拉開新時代序幕的起點。」

亞美尼亞在納卡地區自治政府的領導人阿魯秋尼揚(Arayik Harutyunyan)說,在失守卡拉巴赫第二大城鎮舒沙後,停火協議是無可避免的,戰鬥已在卡拉巴赫的主要城市斯特凡納克特的郊區展開,如果衝突繼續下去,亞美尼亞將會失守整個卡拉巴赫,「我們將遭受更多損失。」

反觀亞塞拜然,其總統阿利耶夫在推特上寫道,「這份協議具有歷史意義。代表亞美尼亞的屈服,結束了該國對納卡地區長達數十年的佔領,這是我們的光榮勝利!」

半島電視台的記者賈瓦伊德(Osama Bin Javaid)在亞塞拜然的首都巴庫的報導說,儘管該國有宵禁,停火協議的消息還是使人們走上街頭慶祝。

亞美尼亞與亞塞拜然的歷史糾葛

亞美尼亞多數是基督徒,而亞塞拜然則是穆斯林佔大宗,土耳其與亞塞拜然關係緊密,而俄羅斯與亞美尼亞是盟友,但它與亞塞拜然也有良好關係。

兩國的衝突的中心一直是納卡地區,目前它被國際承認為亞塞拜然的一部分,但卻是由亞美尼亞人所管轄。為此,兩國在1980年代末和1990年代初已在該地區爆發了激烈的戰爭,至此這也成為兩國不斷爆發衝突的導因。

納卡地區是亞塞拜然的一部分,但亞美尼亞人卻佔該地區的多數。在蘇聯1980年代與聯邦內共和國的緊張關係日益加劇下,納卡地區的人民投票贊成成為亞美尼亞的一部分,而這也引發了戰爭,直到1994年停火。

自此納卡地區一直是亞塞拜然的一部分,但受到亞美尼亞政府支持的分離主義亞美尼亞人的控制,直到近期,在國際勢力介入調停下兩國依然未能達成共識簽署和平協議。

高加索地區是東南歐具有戰略意義的山區,數個世紀以來,該地區的不同勢力,包括基督教徒和穆斯林都在爭奪控制權。

現代亞美尼亞和亞塞拜然在1920年代成為蘇聯的一部分,納卡地區的亞美尼亞人佔多數,但蘇聯人將該地區的控制權交給了亞塞拜然政府。

直到1980年代後期蘇聯解體,納卡地區的地方議會才正式投票決定成為亞美尼亞的一部分。當時亞塞拜然試圖鎮壓分裂運動,而亞美尼亞則支持這一運動,這導致了衝突,而在亞美尼亞和亞塞拜然都宣布脫離蘇聯獨立後,兩國展開了全面性的戰爭。

在雙方進行種族清洗(ethnic cleansing)式的屠殺中,成千上萬人喪生,多達100萬人流離失所,在戰爭中失去家園的大多數是亞塞拜然人。亞美尼亞部隊控制了納卡地區及其附近地區的土地,而1994年俄羅斯則介入斡旋達成停戰協議。

在協議後,納卡地區雖屬於亞塞拜然的一部分,但由亞美尼亞政府在背後支持的亞美尼亞分離主義者統治,該協議也劃分了納戈爾諾-卡拉巴赫線,將亞美尼亞部隊和亞塞拜然部隊分開。

此後,歐洲安全與合作組織(Organization for Security and Cooperation in Europe,OSCE)明斯克集團(Minsk Group,成立於1992年,由法國、俄羅斯和美國擔任主席)負責斡旋兩國紛爭,試圖達成和平協議。但武力衝突依然持續,2016年時爆發了一次嚴重衝突,導致雙方數十人喪生。

《BBC》報導指出地緣政治使衝突更加複雜。北約(NATO)成員國土耳其是1991年第一個承認亞塞拜然獨立的國家,亞塞拜然總統阿里耶夫曾形容這兩個國家為「一個民族、兩個國家」(one nation with two states),兩者皆為突厥後裔。而土耳其與亞美尼亞沒有建立任何官方關係,1993年,在納卡戰爭期間,土耳其關閉了與亞美尼亞的邊境以支持亞塞拜然。

與此同時,亞美尼亞與俄羅斯有著良好的關係。俄羅斯在亞美尼亞設有軍事基地,並且都是集體安全條約組織的成員,但普亭也與亞塞拜然保持著良好關係。

2018年,亞美尼亞進行了一場和平革命,長期統治亞美尼亞的薩奇席恩(Serzh Sargsyan)下台,抗議領袖帕辛揚在當年的自由選舉後成為總理。

帕辛揚同意與亞塞拜然總統阿利耶夫一同緩和緊張局勢,並建立了兩國之間的第一條軍事熱線。但在2019年8月,帕辛揚對在卡拉巴赫(Karanabakh)的亞美尼亞群眾表示,「亞述(Artsakh)是亞美尼亞,就這樣。」(Artsakh is Armenia, full stop ),意指亞述就是亞美尼亞語中的卡拉巴赫地區。這言論激怒了亞塞拜然人民,並被阿利耶夫總統一再譴責。

2020年7月,在距離納卡約300公里(185英里)的亞美尼亞與亞塞拜然之間的國際邊界上,兩國爆發了軍事衝突,而土耳其軍隊也參與了在亞塞拜然舉行的大規模聯合軍演。

在9月27日兩國又爆發了一次衝突,亞美尼亞聲稱亞塞拜然開了第一槍,而亞塞拜然則反駁此舉是對亞美尼亞侵略的反攻。戰火越演越烈,成千上萬的人在戰爭中身亡,直到同年11月在俄羅斯的斡旋下兩國才簽署和平協議,結束戰爭。

