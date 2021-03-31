《韓國人不想讓你知道的事》：「越南處女絕不會逃跑」，男性應為這種廣告感到羞恥

「越南處女絕不會逃跑」

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國際婚姻仲介業者幾年前開始以農村地區為中心，在路邊掛起布條，上面寫著諸如此類的句子。撥打這些布條上以粗體寫下的電話號碼，或是在網路上搜尋的話，就會出現更多驚人刺激的東西。

Photo Credit：馬可孛羅 描繪韓國到處張貼跨國婚姻廣告現象的插圖。繪者Jo Seung Yeon

對老公獻身、完全聽從老公的話、血統上與我們相似、身上味道很香、身材世界第一、性感、打她也不會怎樣、強烈的貞操觀念、不懂奢侈又很簡樸、生活能力強、犧牲奉獻又勤奮、對年長者很恭敬……我們周遭有人寫出這樣的句子，並且消費這些句子，我光是知道這項事實就深感羞恥與絕望。名目上是婚姻介紹，其實與奴隸販賣相差無幾。

雖然高掛這種尷尬又反人權的句子進行宣傳的業者是有問題的，但被這種膚淺廣告吸引的一般韓國男性，他們的想法卻是更大的問題。許多韓國男性仍將女性視為解決性慾、生小孩、侍奉公婆、勤儉持家、完全遵從老公說的話、打了也不會跑掉的存在。並非只有生活在農村的男性才會有這種獨特且近乎侵害人權的思考方式，農村之外情況也沒什麼不同。基本上平均來說，韓國男性或多或少都有這種想法。

因此，這使同樣身為男性的我覺得更加可怕，這裡有人花錢購買自己未來的人生伴侶，並且以這種挑選奴隸的方式來選擇對象，這項事實令我不寒而慄。雖然不知道帶著奴隸生活的主人，能不能夠享受人生的幸福，但作為奴隸生活的那個「人」，她的人生無疑是悲慘的。

部分國會議員為了不要讓這種廣告能夠四處張貼，提出了〈戶外廣告管理法〉修正案，這項法案說明「禁止在布條、看板與壁報等地方使用帶有性別或種族歧視等侵害人權的語彙」，並且違反者可能面臨刑事處分。儘管這項法案可以使用法律效力約束這些寫著骯髒字句的廣告布條，但若是為了清除我國的醜惡樣貌，這番意志可以進一步促成我國修正現有法律的各個面向，也未嘗不是一件好事。但是連「和打了也不會跑的越南處女結婚吧」這種廣告也大搖大擺地貼在馬路旁，地方自治團體公務員與警察卻都不處理，不曉得到底在做什麼。

地方自治團體和警察只要按照現行法律，在部分場所徹底禁止張貼「正當化或殘忍地表現犯罪行為」、「淫亂頹靡導致敗壞風俗之內容」、「對青少年保護與教導造成妨礙」以及「違反其他法令」等內容，一旦違反，將處一年以下有期徒刑或一千萬韓元以下之罰金，就能立即見效。沒有任何國際婚姻仲介業者會寧願承受高額罰金與刑事處分，鼓起勇氣掛上那些布條。

但更重要的是我們的反人權意識。我們自己身而為人，怎麼可以將他人視為沒有感情、僅僅為我們提供勞動力或性服務的存在呢？這是重要的問題。再者，雖然廣告本身問題很大，但是透過廣告呈現出來的社會問題更加棘手。

試想看到這些廣告的越南、北韓、中國、菲律賓、柬埔寨人感受到的痛苦，就不禁讓人全身顫慄。單純換個立場想想看如何？去美國、歐洲或日本旅行時，若看到國際婚姻仲介出現與韓國女性結婚的類似標語內容，韓國人的心情將會如何？

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Photo Credit：Reuters/達志影像 圖為在韓國的越南外籍配偶，在一家首爾的女性移民人權中心學習韓語對話。

延伸閱讀：

書籍介紹

本文摘錄自《韓國人不想讓你知道的事：揭開65個韓國特有的「潛規則」，韓國社會文化觀察報告》，馬可孛羅出版。

作者：吳昌翼

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內容簡介：

從搖籃到墳墓，都要靠裝錢的信封袋

不需要第二名，勝利者擁有一切

勸酒社會的特產，炸彈酒與代理駕駛



隱藏在光鮮亮麗的韓流風潮背後，究竟何謂「韓國人」？

集韓國社會百態於一冊的觀察報告，透悉最現實的韓國人性



一九八〇年代後的韓國歷經數起重大事件，光州民主化運動、亞洲金融風暴、陽光政策、燭光革命等，都對政經局勢影響深遠。諸如對共分室開始進行全面性的廢除、設置女性軍人保護制度等新措施，也讓韓國社會往民主與平權的方向逐步邁進。



然而，在韓國人權運動者吳昌翼的觀察中，韓國社會根深蒂固的問題依舊難以撼動，充滿不公不義與荒謬虛偽，奇妙的是，廣大韓國人民卻視為理所當然地概括承受，像是把人僅僅視為勞動力的教育體制、以住居規模論階級、種族與性別歧視、整形風氣、瘋狂關注藝人私生活，以及政府助長監視風氣、財閥會長宛如皇帝、臂章文化等。藉由描繪韓國形形色色社會樣態，作者揭露這些荒謬現象的本質，可說是一本精準且獨到的「韓國人論」。

作者簡介：

吳昌翼오창익

人權運動家，同時也是人權連帶事務局長。他積極推動人權教育，特別關心經濟弱勢者在刑事司法過程中遭到的不公平對待。諸如職棒選手、宗教人士、教師、記者、軍人、警察、大學生、青少年、從事社會運動者等，具有各式各樣背景的人，都聽過吳昌翼的演講。

吳昌翼也是聖公會大學的兼任教授，同時以光云大學委任教授的身分進行教學。著有《韓國人不想讓你知道的事》和《活得像個人》，並與他人合著《監察共和國——韓國》、《寫給10世代的青少年人權學校》、《奸臣》、《包含人權在內的人文學門》、《人類為什麼動用暴力？》、《人權連帶的青少年人權特講》等。另外，吳昌翼也在各大媒體刊載專欄文章，活躍於電視與廣播節目。

繪者簡介

Jo Seung Yeon

在韓國弘益大學專攻美術，赴法國學習插畫設計。目前是繪本插畫家，著有繪本《放學後的超能力社團》、《幸福，到底是什麼？》、《危險的海鷗》、《盜賊王阿默賽》、《寵物飼育大作戰》、《康莊洞的萬福電波師》、《奔跑的機器、開花車、腳踏車》、《地底怪物蒙泰克里斯托》、《我的天啊！思春期了！》，以及《數學偵探》、《科學偵探》系列作品。現在和充滿活力的妻子、愛搗蛋的女兒、愛裝蒜的小狗一起生活。

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元