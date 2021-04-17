強摘的瓜不甜，秉持「先和她聊得投機，再順理成章約會」的原則

文：智遠老師

Hey ～ 大家好，今天想要跟大家分享一期約會攻略的心得。因為關於在約會的盲點，我經常收到類似這樣的留言：「喜歡你的人你隨便一約就出來了，不喜歡你的人你怎麼邀約都沒用。」

說實話前半句我還是比較認同的。通常來說，女生會願意接受赴約，說明她對你的確是有好感的。不過後半句嘛......我想勸各位也別太心急，你邀約一個不喜歡你的女生做什麼呢？其實即便女生現在對我們沒有好感，不代表接下來不會嘛。

強摘的瓜不甜，和一個暫時對你好感一般的女生約會，對於關係的推進，說實話是沒有任何幫助的。所以說，要是你判斷出女生對你的好感一般，想要邀約約會的事情，最好先放一邊吧。

當下的你，應該要做的是先通過聊天互動，來獲取她對你的認識，才能提升一定的好感。要秉持「先和她聊得投機，再順理成章約會」的原則。

我很喜歡把追求女生，比喻成像是在賣一個產品的過程，自己就好比是一個產品，所以就先必須學會去包裝自己，再把自己推銷給目標客戶。這裡首先，「先講一些經常犯的一些錯誤和正確的方法。」

第一、很多人都在自己的舒適圈裡，自我感覺良好

比如說，有的人是做音樂的、畫畫的，他自己就覺得自己的作品很好，自我欣賞，但是別人不一定會這麼覺得。這就是一個錯誤的產品思維，正確的產品思維是要以女人喜歡的為標準，而不是你自己喜歡為標準。

第二、很多人會一直盲目去學一些追求女生的話術，靠複製話術來跟女生聊天互動

正確的思維是吸引女人要靠自身魅力，女生看的不是話術，而是誰講的話術。否則可能你費盡一切背下來的話術，讓女生一開始跟你有興趣，但是越深入瞭解之後發現你其實很單調，就開始對你越來越冷淡了。

所以最好的吸引方式，是要讓自己真正成為一個有魅力的男人該有的樣子。這個世界上有些男生不是長的醜，而且不懂、不會包裝自己，你會發現其實經常有桃花運的男生，他們都很會包裝自己。再來把天給聊好，讓女生能夠更認識你之後，和女生約會真的就沒有你想的那麼困難。

如果邀約女生會讓你感到為難，有很大的可能是之前你們的聊天、你散發的吸引、以及她對你還是不夠瞭解的原因造成，所以女生再看待你們的關係，會認為並沒有看上去那麼順利，你們還沒有到可以約會的地步，才會拒絕你的邀約。

理想狀態下的約會，我們需要考慮下面這兩個問題：

我們該如何進行邀約？ 怎樣去策劃一個好的約會內容？

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

邀約方式

首次約會不要過份強調本次約會的儀式感。也就是說，不要讓女生有「和你約會是不是表示你們是男女朋友關係了」這方面的顧慮。這樣只會給她帶來過高的壓力，她會迫於壓力拒絕你下次的邀約。並且之後兩個人的關係也會比較尷尬，最後不了了之。這裡會比較推薦的邀約方式就是無需求邀約。

舉例：你有一個即將要做的事，這件事你一定要做。你希望對方加入，但即便對方不加入的話，你也會去。

這樣的話，可以最大限度的減小女生的壓力。千萬不要表現出你是「為了約她而約她」，要讓對方覺得你的邀約，是非常順便的一件事。

比如說：「我打聽到一家簡西餐特別好吃，排了3個月終於訂上了，本來要一起去的人剛好要加班沒辦法來，週末如果你沒有別的安排的話，可以一起去。」除非女生是真的有事，否則她多半是不會拒絕的。

總結一些提高邀約成功率的方法：

提前3～7天邀約不會顯得突兀，避免她有別的安排。 可適當提高拒絕赴約的成本，比如「餐廳很難訂到」。 約白天成功率更高，夜晚約會氛圍更好，自行取捨。 對方答應約會，不要表現得太激動，反之不要懊惱。

約會內容

儘管約吃飯聽起來好像很常規，但它就是這麼樸實無華的好用，因為幾乎沒有女生會拒絕美食。況且在認識初期，約會並不需要那麼多講究，約會時的「吃」不是重點，加深對彼此瞭解的「聊天互動」才是重點。

與其糾結「吃什麼」，不如好好想想「怎麼吃」。在其他約會的項目也是同理。比如說我們都知道約吃飯時並排坐，比面對面更利於拉近距離。既方便了兩個人說「悄悄話」，聊到心情不錯的時候，也方便拍照合影。但一上來就並排坐，很容易突破人際交往的安全距離。

所以在考察約會環境的時候，你可以重點留意一下能容納兩個人並排坐的長沙發，或者是椅子便於拖動的地方等。約會時可以先面對面入座，聊到有趣的事情時，再和她自然的坐到同一側。

好的約會內容規劃的一些判斷標準：

好的約會能夠讓彼此有交流，電影院、圖書館很一般。 約會選在大環境、小公園等生活化的場景會有奇效。 約會至少準備一個轉場地點，會給女生帶來驚喜感。 不要指望一次約會關係就能飛速進展，至少要3～5次。

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總結

當女生和你剛認識、剛聊天時，首先要知道你是誰？也就是你的價值是什麼？因為聊天互動的基礎，是建立在你是什麼樣的人。舉個例子，如果你是劉德華，可能你不太需要主動去撩妹，妹自己會來撩你。如果你是個乞丐，就算你有再好的技術，可能也沒有妹會搭理你。

我說這些的意思是，你才和剛認識的女生去聊天，前期要做的是自我的展示，讓女生有更多的方式來瞭解你，只要她對你的瞭解越多，跟你聊天互動的感受也不錯，那麼才會對你放下防備心。

所以你要學會持續投資你自己，比如要學會給自己花錢，在穿著打扮上花錢學功夫，或者花錢去學習一些有意義的課程，或者多去突破自己舒適區，多去嘗試自己沒有體驗過的事物，體驗完之後，你會發現快樂人生真的在於體驗。

永遠都不要讓自己看起來就像一個花瓶，你要秀外慧中。不僅外在要提升，內在的涵養也得提升，自信是裝不出來的，是需要你自己去沉澱，去提升你自己。

提升也無法一蹴而就，多去進行積累，積累的東西以後一定會有用的。

還要學會丟掉身上的垃圾品質，比如說很喜歡去問問題，就像一個什麼都不懂的人一樣，或者說話很喜歡跪舔等等的壞毛病。不要被女生牽著走，女生一說什麼質疑你、指責你，就很喜歡去解釋，遇到錯誤就直接改正，不要去解釋，不需要去附和她的話題，要主導話題，提供談話價值。

不懼怕失敗，很多人沒有經歷、沒有體驗過就會容易害怕，不懼怕就是一種男性的魅力，也不會因為女生說的一些話，就動脾氣。

好了，今天的分享就跟大家到這裡了。以上就是為和女生具備一定基礎的朋友們整理出來的一些約會攻略與提醒。

本文經幸福拼圖ZEC99授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航