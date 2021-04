【異國戀徵稿】異國＋遠距離，在菲律賓愛上我的韓國老婆

文:Ricky

很多人都會幻想有一段美好的異國戀情,電影、戲劇中的俊男美女出現在自己的人生,一見鍾情墜入愛河,最後通過重重考驗,王子和公主過著幸福快樂的日子。也許真的有機會認識外國朋友,甚至進一步交往,但是也看過許多戀人最後還是因為個性、文化、語言,甚至親友的反對,放開彼此的手。

今天想藉這篇文字,聊聊我們經過七年的異國+遠距離戀情,最後如何修成正果,結為連理,紀念我們這十年的愛情。

2010年大學畢業,以華語教學專長申請教育替代役,被派往馬尼拉教書服役,那時候英文並不好,連在麥當勞點餐都會點錯,因此鬧了很多笑話。我也下定決心要利用服役教書的這一年,提昇自己的英文能力,早上我站在講台上教中文,下午我就坐在教室後面,仔細聆聽英文課。雖然有一點難為情,要和我的學生一起上英文課,但還是覺得這一年如果認真一點,英文能力一定大有斬獲。

那時,我在國中三年級的班上,發現我竟然是全班英文最爛的。課本教材的閱讀文本,我有一堆字看不懂。所以開始認真查單字、背單字。有一天下午,我進班的時候,看到教室後面坐著氣質優雅,面目姣好的女子。

台上的菲律賓老師跟大家介紹,她是從韓國來菲律賓留學的大學生,主修英語教學專業,現在來我們學校教學實習,這段時間會跟大家一起上課,並且期末安排試教。同為旁聽實習老師,她也沒有課本,我們便一起看書,在教室後面並肩而坐,是我們認識結緣的第一幕。

當時的我們年紀相仿,我對她的外表、氣質有很好的印象,也常常藉機跟她聊天。才知道她高中二年級就因為韓國課業壓力大,高中生補習補到凌晨,每天只能睡幾個小時。父母希望他們提昇英文語言能力,當時韓國學生到菲律賓留學已經蔚為風潮,就跟著家人來到菲律賓求學了。

那時,她家離馬尼拉市區有一段距離,為了通勤到學校,每天5點半就要出門,轉乘3次才能趕上到校時間。也因此常常來不及吃早餐就進教室,我當時服役的學校每天都會提供三餐,宿舍也有簡易廚房,可以調理食物,幫她準備早餐,我們也因此變得更熟稔。

認識幾個月後,覺得她心地善良,氣質優雅,外貌出眾,因此展開追求。我們會在下課後去學校附近的咖啡廳,希望跟她多練習英文會話。一開始,我的字彙量有限,要一直透過翻譯機來交流溝通(當時智慧型手機還沒這麼普及)。

菲律賓到處都有很多Mall,咖啡廳、餐廳、電影院。因此不乏聚餐的地點。她喜歡吃Pizza、Ice cream,為了點喜歡吃的Pizza和冰淇淋,我也研究了很多菜單、食材,慢慢認識更多單字。去看電影,菲律賓的電影院沒有字幕,只能用聽的,但也聽不懂,我都說我喜歡看卡通,動畫片的單字會比較簡單。經過幾個月的追求,我們也決定開始交往。

我慢慢聽得懂,也比較能表達我心裡的想法,但有時候還是會因會語言不通而鬧笑話。記得有一次和學校老師去看菲律賓的預售屋公寓,考慮是否要投資當地房地產。我在電話一頭用破破的英文告訴她:

I come to check the 「condom」,maybe we can use it in the future.

我來看這邊的預售屋公寓,也許我們之後可以使用