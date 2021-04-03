【異國戀徵稿】異國＋遠距離，在菲律賓愛上我的韓國老婆

文：Ricky

很多人都會幻想有一段美好的異國戀情，電影、戲劇中的俊男美女出現在自己的人生，一見鍾情墜入愛河，最後通過重重考驗，王子和公主過著幸福快樂的日子。也許真的有機會認識外國朋友，甚至進一步交往，但是也看過許多戀人最後還是因為個性、文化、語言，甚至親友的反對，放開彼此的手。

今天想藉這篇文字，聊聊我們經過七年的異國＋遠距離戀情，最後如何修成正果，結為連理，紀念我們這十年的愛情。

2010年大學畢業，以華語教學專長申請教育替代役，被派往馬尼拉教書服役，那時候英文並不好，連在麥當勞點餐都會點錯，因此鬧了很多笑話。我也下定決心要利用服役教書的這一年，提昇自己的英文能力，早上我站在講台上教中文，下午我就坐在教室後面，仔細聆聽英文課。雖然有一點難為情，要和我的學生一起上英文課，但還是覺得這一年如果認真一點，英文能力一定大有斬獲。

Photo Credit: Ricky 勇於承認自己的缺點，努力加強英文，這是讓我得以認識她的原因

那時，我在國中三年級的班上，發現我竟然是全班英文最爛的。課本教材的閱讀文本，我有一堆字看不懂。所以開始認真查單字、背單字。有一天下午，我進班的時候，看到教室後面坐著氣質優雅，面目姣好的女子。

台上的菲律賓老師跟大家介紹，她是從韓國來菲律賓留學的大學生，主修英語教學專業，現在來我們學校教學實習，這段時間會跟大家一起上課，並且期末安排試教。同為旁聽實習老師，她也沒有課本，我們便一起看書，在教室後面並肩而坐，是我們認識結緣的第一幕。

當時的我們年紀相仿，我對她的外表、氣質有很好的印象，也常常藉機跟她聊天。才知道她高中二年級就因為韓國課業壓力大，高中生補習補到凌晨，每天只能睡幾個小時。父母希望他們提昇英文語言能力，當時韓國學生到菲律賓留學已經蔚為風潮，就跟著家人來到菲律賓求學了。

那時，她家離馬尼拉市區有一段距離，為了通勤到學校，每天5點半就要出門，轉乘3次才能趕上到校時間。也因此常常來不及吃早餐就進教室，我當時服役的學校每天都會提供三餐，宿舍也有簡易廚房，可以調理食物，幫她準備早餐，我們也因此變得更熟稔。

認識幾個月後，覺得她心地善良，氣質優雅，外貌出眾，因此展開追求。我們會在下課後去學校附近的咖啡廳，希望跟她多練習英文會話。一開始，我的字彙量有限，要一直透過翻譯機來交流溝通（當時智慧型手機還沒這麼普及）。

菲律賓到處都有很多Mall，咖啡廳、餐廳、電影院。因此不乏聚餐的地點。她喜歡吃Pizza、Ice cream，為了點喜歡吃的Pizza和冰淇淋，我也研究了很多菜單、食材，慢慢認識更多單字。去看電影，菲律賓的電影院沒有字幕，只能用聽的，但也聽不懂，我都說我喜歡看卡通，動畫片的單字會比較簡單。經過幾個月的追求，我們也決定開始交往。

Photo Credit: Ricky 除了學英文，我們也會去韓國餐廳聚餐，也學了一些韓文

我慢慢聽得懂，也比較能表達我心裡的想法，但有時候還是會因會語言不通而鬧笑話。記得有一次和學校老師去看菲律賓的預售屋公寓，考慮是否要投資當地房地產。我在電話一頭用破破的英文告訴她：

I come to check the 「condom」，maybe we can use it in the future. 我來看這邊的預售屋公寓，也許我們之後可以使用

她聽到後，相當震驚「What? Why you check that? 你幹嘛看那個」我不解她為何有這麼大的反應？甚至有點生氣，我因此再強調一次「Condo，that condominium，for investment. 」（就……投資的預售屋呀）。

原來我的發音實在太差了，因此把 「Condo」（公寓）說成「Condom」（保險套），再置入前後文語意，她便誤會了我的意思，我頓時覺得把台灣人的臉都丟光了。也因為諸如此類的笑話，我開始加強糾正的我的發音，請一位美國老師當家教，慢慢才改正我的口音。

在菲律賓相處幾個月之後，因為役期結束，她也從菲律賓大學畢業了，準備回韓國找工作，我們依依不捨分開相識結緣的菲律賓。我回台灣攻讀研究所，她回韓國準備謀職，我們談戀愛的方式只能透過Yahoo即時通、Skype，還好時差只有一小時，一如既往，我們開著電腦，視訊到睡著，天亮互道Good Morning再各自忙自己的事。那一年見面機會很少，但我們連線從不間斷。

上帝的帶領安排很奇妙，研究所的論文題目，我選擇曾經服役的「菲律賓華僑教育」作為田野調查的主題。而她在韓國找到外派去菲律賓銀行的工作，我可以透過跟出差，蒐集論文資料回到馬尼拉，大概三到六個月可以見一次面。我們大部分都是買廉價航空的機票，最便宜我買到台灣－菲律賓，一元的來回機票，含稅加上行李，也只要1900元台幣，我們就是這樣靠這樣的方式維繫感情。

Photo Credit: Ricky 當時，就連生日，我們也只能透過視訊慶生

這段時間，雖然分隔兩地，但是我們也會利用時間，飛到彼此身邊，享受短暫甜蜜的約會。和大部分情侶比起來，我們見面約會的機會很難得，因此也會特別珍惜，也比較不會爭執吵架（語言不通其實吵架也很痛苦）。信任，是遠距離能夠維繫的主要原因。我們有時候會去菲律賓旅行，長灘島、宿霧、薄荷島，都有我們旅行的足跡。有時候她飛來台灣，帶她體驗台灣的風土人情，也帶她認識我的家人。

維持遠距離戀愛好幾年，語言交流溝通已經漸漸克服，她也為了我開始學習中文。我們對彼此的個性越來越熟悉，也跟彼此的家人互動越來越密切。雖然我們各自在台灣、菲律賓的工作都相當穩定，但是為了能夠走下去，還是希望能夠在一起生活。

因此我們在2016年旅行越南的時候，我精心設計，規劃安排跟她求婚。從台灣精心挑選婚戒，預定胡志明市靠近河邊的景觀餐廳，編輯好我們相識相戀一路走來的影片，並且找好越南當地的友人以及攝影師相助。

求婚當時的氣氛，其實我們都很緊張，女主角登場，音樂、影片、灑花、戒指，道具就緒一一登場，男主角跪下，承諾會照顧她一生一世，女主角點頭 I Do ! 越南，成了我倆繼台灣、韓國、菲律賓以外，重要的訂情國度。

Photo Credit: Ricky 男主角跪下，承諾會照顧她一生一世，女主角點頭 I Do !

2017年，她為了我離開菲律賓來到台灣，這是她從高中求學、出社會工作待了十年的國家。為了能夠更快速適應這邊，她先進到銘傳大學，再加強學習中文半年。我們也開始籌備婚禮，這一年工作也很忙碌，訂且著手準備預定婚宴餐廳、婚秘、攝影、赴韓國拍攝婚紗，一切很忙，但我們心裡很充實很滿足。

2018年，我們在親友見證以及祝福下，完成台灣、韓國兩地的婚禮。這一路走來我們都覺得很不可思議，回頭看，當初我連英文都講不好，遑論和外國人談戀愛？但是，我們逐步克服一切困難，語言不通，我們很努力學習語言。無法常見面，我們仍透過視訊每天連線。

文化背景我覺得是彼比較大的落差，韓國人對於韓國群體的依賴性很高，即便在海外，也很容易見到韓國餐廳、超市、教會、學校，他們會更傾向在自己熟悉的韓國社群生活。但她已經在菲律賓生活10年，所以來台灣生活，相對比較容易。

我們感恩彼此家人也都很體諒並支持我們。最重要感謝神的帶領安排，讓我們能夠一路從菲律賓認識，分隔兩地遠距離戀愛，在相同信仰下，對彼此包容禮讓，才能夠在長跑七年後，結合在一起。

婚禮上，一位摯友祝福我們「原來，這就是有緣千里來相會！」

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁仕航