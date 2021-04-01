那些站上街頭的緬甸演員與導演：「參與不合作運動不是因為了解政治，而是我必須做我認為正確的事」

若是講中文的明星因新疆棉爭議，讓人覺得厭煩，可以來另一個平行時空緬甸。在緬甸，許多演員、藝人、導演等，近期因反對自2月爆發的政變而紛紛站上街頭，如果我漏了哪一位緬甸明星，或是敘述錯漏，歡迎補充。

演員Lu Min

四次獲得緬甸電影學院獎的演員與導演，參與1000多部電影的演出，2014年至2017年間擔任緬甸電影學院主席。

2021年軍事政變後，Lu Min積極參與不合作運動，遭到軍政府以煽動叛亂罪通緝， 2月21日被警察自仰光家中帶走 。他的妻子Khin Sabai Oo表示：「警方強行開門帶走他，不告訴我要帶他去哪裡，我無法阻止他們。」

電影製片人Min Htin Ko Ko Gyi

Min Htin Ko Ko Gyi也 在2月21日遭到逮捕 ，患有肝癌的他至今未被釋放。

這不是Min Htin Ko Ko Gyi第一次被捕，2019年8月他在臉書上發表批評緬甸軍方的貼文，被以《刑法》第505條「任何製造、出版、散佈的資料可能造成公眾恐懼或驚慌，可能煽動群眾犯下危害國家或公眾安寧」與《電信法》「侮辱軍人」罪名起訴，被判處一年有期徒刑。

2020年2月21日，Min Htin Ko Ko Gyi 獲釋。出獄後的他表示，在監獄裡他寫了兩部劇本，並呼籲改革緬甸刑法。他創立並主持「 人權電影網絡 」（Human Rights Film Network），協助緬甸電影製片人參加國際影展。

他的紀錄短片 《漂浮的番茄》 （The Floating Tomatoes）以緬甸著名的觀光景點茵萊湖為背景，當地農民在湖面以支架與泥土搭起的漂浮農田，種植番茄為業，但各種農藥與肥料也隨之進入湖水。

大多數農民都知道，茵萊湖的湖水已不適合飲用，但他們仍持續徒手接觸農藥等化學物質，各種毒素累積在居民體內與生態環境。農民的話震撼了Min Htin Ko Ko Gyi，「我不知道是什麼東西污染湖水，但我們的生活與家庭，都必須靠這些番茄。」

《漂浮的番茄》說明茵萊湖的惡性循環，農藥與肥料造成湖中魚類減少，居民無法捕魚賺錢，就更依賴種植番茄，同時也使用更多農藥與肥料。

演員Paing Phyo Thu

30歲的Paing Phyo Thu和電影製片人丈夫Na Gyi， 都因參與不合作運動被通緝而躲藏 。Paing Phyo Thu畢業於仰光醫學院，曾獲得緬甸電影學院獎最佳女演員獎，被認為是緬甸成功的女演員之一，也是片酬最高的女演員。

演員Pyay Ti Oo

四度獲得緬甸奧斯卡最佳男演員獎的影帝Pyay Ti Oo，也因參加不合作運動而被通緝。

42歲的Pyay Ti Oo，出身童星，被緬甸人暱稱為「Oo Ti」（ဦးတီ）與 「Ti Ti」（တီတီ），參與100多部電影與無數廣告演出。他成立教育基金會，為各種宗教與種族的優秀弱勢學生，提供就讀醫學院的獎學金，而身為佛教徒的他，也捐款援助若開邦難民。

導演Wyne

47歲的導演Wyne，年輕時便投入電影產業，飾演配角，直到30歲開始執導電影。他所執導的電影四度獲得緬甸奧斯卡金像獎，而他因為參與不合作運動，遭到軍政府通緝。

演員Paing Takhon

24歲的男演員Paing Takhon出身模特兒，2019年曾在泰國曼谷舉行大型粉絲見面會。2017年發行了他的首張個人專輯「Chit Thu」（情人），他將銷售專輯的營利捐贈Ananda Metta育幼院。

Paing Takhon在緬甸爆發政變後，便積極參與不合作運動，活躍於街頭。他接受《The Irrawaddy》採訪時表示，「當國家陷入困境時，我會在當前的政治局勢下盡力而為。」「參與不合作運動的原因，不是因為我了解政治，而是作為一個公民，我必須做我認為正確的事。」

Paing Takhon說，「不能因為惡劣的政治環境，就帶著憤怒悶坐在家裡。」他認為，作為公民，必須付出自己的時間與小確幸。

「這是前進的動力。」他說。

Where is our Human Rights? Since February 1st, our true Leaders were detained by outrageous military coup. Before... 由 Paing Takhon 發佈於 2021年3月7日 星期日

演員Poe Mamhe Thar

同樣積極參與不合作運動者，還有23歲的女演員Poe Mamhe Thar，她在與《The Irrawaddy》的採訪中，說了一個陌生電話的故事。

有天，有個陌生的號碼打到她的手機，對方的語氣禮貌而無助，「很抱歉，我所在的地方沒有網路，外界發生什麼事都不知道，所以我打了這支電話號碼。」

Poe Mamhe Thar詢問對方所在位置，「我在丹老，這裡追捕得很厲害，但是我們不知道其他地方的狀態。」丹老是維安部隊強力鎮壓的緬甸南部城市。

因為擔心被竊聽，Poe Mamhe Thar回答對方的詢問後，便掛了電話。她憂心地表示，因為斷網與資訊缺乏，許多偏遠城市的抗議者，擔心自己在不合作運動中被丟下。

Poe Mamhe Thar因此也呼籲，網路電信商要與民眾站在一起。

演員May Myat Noe

出身選美與模特兒的22歲女演員May Myat Noe，這次她除了參與不合作運動，也在網路社群以流利的英文說明緬甸政變狀態。

她接受《The Irrawaddy》採訪時表示：「我將持續與國際社會談論緬甸當前不公正的狀態，直到獨裁者失敗為止。」

「談論不是出於對不正義的恐懼，而是對未來的恐懼，以及擔心自己無法為真理辯護。」May Myat Noe說。

本文獲作者授權刊登，原文請見：翁婉瑩臉書

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒