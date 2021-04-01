2021/04/01,
國際

那些站上街頭的緬甸演員與導演：「參與不合作運動不是因為了解政治，而是我必須做我認為正確的事」

那些站上街頭的緬甸演員與導演：「參與不合作運動不是因為了解政治，而是我必須做我認為正確的事」
截圖自： Paing Phyoe Thu臉書

我們想讓你知道的是

22歲的女演員May Myat Noe接受《The Irrawaddy》採訪時表示，「我將持續與國際社會談論緬甸當前不公正的狀態，直到獨裁者失敗為止。」「談論不是出於對不正義的恐懼，而是對未來的恐懼，以及擔心自己無法為真理辯護。」May Myat Noe說。

若是講中文的明星因新疆棉爭議，讓人覺得厭煩，可以來另一個平行時空緬甸。在緬甸，許多演員、藝人、導演等，近期因反對自2月爆發的政變而紛紛站上街頭，如果我漏了哪一位緬甸明星，或是敘述錯漏，歡迎補充。

演員Lu Min

四次獲得緬甸電影學院獎的演員與導演，參與1000多部電影的演出，2014年至2017年間擔任緬甸電影學院主席。

2021年軍事政變後，Lu Min積極參與不合作運動，遭到軍政府以煽動叛亂罪通緝，2月21日被警察自仰光家中帶走。他的妻子Khin Sabai Oo表示：「警方強行開門帶走他，不告訴我要帶他去哪裡，我無法阻止他們。」

သရုပ်ဆောင်ဦးလူမင်းအားမတရားဖမ်းဆီးထားခြင်းကိုကန့်ကွက်ပါသည်။🙅🙅🙅 အမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးရန်အလေးအနက်တောင်းဆိုပါသည်။🙏🙏🙏 ချစ်ရတဲ့မိသားစုလေးနဲ့လည်းအမြန်ဆုံးပြန်လည်ဆုံစည်းနိုင်ပါစေ👨‍👩‍👧‍👦 #FreeLuMin

Myint Oo Jsm 發佈於 2021年3月13日 星期六

電影製片人Min Htin Ko Ko Gyi

Min Htin Ko Ko Gyi也在2月21日遭到逮捕，患有肝癌的他至今未被釋放。

這不是Min Htin Ko Ko Gyi第一次被捕，2019年8月他在臉書上發表批評緬甸軍方的貼文，被以《刑法》第505條「任何製造、出版、散佈的資料可能造成公眾恐懼或驚慌，可能煽動群眾犯下危害國家或公眾安寧」與《電信法》「侮辱軍人」罪名起訴，被判處一年有期徒刑。

2020年2月21日，Min Htin Ko Ko Gyi 獲釋。出獄後的他表示，在監獄裡他寫了兩部劇本，並呼籲改革緬甸刑法。他創立並主持「人權電影網絡」（Human Rights Film Network），協助緬甸電影製片人參加國際影展。

他的紀錄短片《漂浮的番茄》（The Floating Tomatoes）以緬甸著名的觀光景點茵萊湖為背景，當地農民在湖面以支架與泥土搭起的漂浮農田，種植番茄為業，但各種農藥與肥料也隨之進入湖水。

大多數農民都知道，茵萊湖的湖水已不適合飲用，但他們仍持續徒手接觸農藥等化學物質，各種毒素累積在居民體內與生態環境。農民的話震撼了Min Htin Ko Ko Gyi，「我不知道是什麼東西污染湖水，但我們的生活與家庭，都必須靠這些番茄。」

《漂浮的番茄》說明茵萊湖的惡性循環，農藥與肥料造成湖中魚類減少，居民無法捕魚賺錢，就更依賴種植番茄，同時也使用更多農藥與肥料。

演員Paing Phyo Thu

30歲的Paing Phyo Thu和電影製片人丈夫Na Gyi，都因參與不合作運動被通緝而躲藏。Paing Phyo Thu畢業於仰光醫學院，曾獲得緬甸電影學院獎最佳女演員獎，被認為是緬甸成功的女演員之一，也是片酬最高的女演員。

Paing Phyoe Thu 發佈於 2021年2月20日 星期六

演員Pyay Ti Oo

四度獲得緬甸奧斯卡最佳男演員獎的影帝Pyay Ti Oo，也因參加不合作運動而被通緝。

42歲的Pyay Ti Oo，出身童星，被緬甸人暱稱為「Oo Ti」（ဦးတီ）與 「Ti Ti」（တီတီ），參與100多部電影與無數廣告演出。他成立教育基金會，為各種宗教與種族的優秀弱勢學生，提供就讀醫學院的獎學金，而身為佛教徒的他，也捐款援助若開邦難民。

導演Wyne

47歲的導演Wyne，年輕時便投入電影產業，飾演配角，直到30歲開始執導電影。他所執導的電影四度獲得緬甸奧斯卡金像獎，而他因為參與不合作運動，遭到軍政府通緝。

演員Paing Takhon

24歲的男演員Paing Takhon出身模特兒，2019年曾在泰國曼谷舉行大型粉絲見面會。2017年發行了他的首張個人專輯「Chit Thu」（情人），他將銷售專輯的營利捐贈Ananda Metta育幼院。

Paing Takhon在緬甸爆發政變後，便積極參與不合作運動，活躍於街頭。他接受《The Irrawaddy》採訪時表示，「當國家陷入困境時，我會在當前的政治局勢下盡力而為。」「參與不合作運動的原因，不是因為我了解政治，而是作為一個公民，我必須做我認為正確的事。」

Paing Takhon說，「不能因為惡劣的政治環境，就帶著憤怒悶坐在家裡。」他認為，作為公民，必須付出自己的時間與小確幸。

「這是前進的動力。」他說。

Where is our Human Rights? Since February 1st, our true Leaders were detained by outrageous military coup. Before...

Paing Takhon 發佈於 2021年3月7日 星期日

演員Poe Mamhe Thar

同樣積極參與不合作運動者，還有23歲的女演員Poe Mamhe Thar，她在與《The Irrawaddy》的採訪中，說了一個陌生電話的故事。

有天，有個陌生的號碼打到她的手機，對方的語氣禮貌而無助，「很抱歉，我所在的地方沒有網路，外界發生什麼事都不知道，所以我打了這支電話號碼。」

Poe Mamhe Thar詢問對方所在位置，「我在丹老，這裡追捕得很厲害，但是我們不知道其他地方的狀態。」丹老是維安部隊強力鎮壓的緬甸南部城市。

因為擔心被竊聽，Poe Mamhe Thar回答對方的詢問後，便掛了電話。她憂心地表示，因為斷網與資訊缺乏，許多偏遠城市的抗議者，擔心自己在不合作運動中被丟下。

Poe Mamhe Thar因此也呼籲，網路電信商要與民眾站在一起。

演員May Myat Noe

出身選美與模特兒的22歲女演員May Myat Noe，這次她除了參與不合作運動，也在網路社群以流利的英文說明緬甸政變狀態。

她接受《The Irrawaddy》採訪時表示：「我將持續與國際社會談論緬甸當前不公正的狀態，直到獨裁者失敗為止。」

「談論不是出於對不正義的恐懼，而是對未來的恐懼，以及擔心自己無法為真理辯護。」May Myat Noe說。

本文獲作者授權刊登，原文請見：翁婉瑩臉書

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒