不及時處理可能壞死、截肢，「深層靜脈栓塞」常見症狀有哪些？

深層靜脈栓塞（Deep vein thrombosis, DVT）是指靜脈的血液回流不良，產生患肢腫脹等症狀。常見於下肢，但偶爾也會發生在上肢。剛開始症狀並不明顯，之後因栓塞加劇而出現患肢腫脹、疼痛及發熱等症狀。嚴重時會引起動脈血液循環受阻，使患肢缺血壞死。若再不及時處理，甚至可能會導致截肢。

靜脈栓塞的原因

栓塞形成的原因很多，主要有血流緩慢、血管壁損傷、血液疾病等。易發生族群為各種原因須臥床的病人（如中風 、手術後等）。另外年齡的增加、肥胖，使用口服避孕藥，有心血管疾病、惡性腫瘤、血液疾病、外傷等也可能引發靜脈栓塞。

還有一類人要特別注意，就是罹患靜脈曲張的病人，由於血管已經有變形、受損，因此也有機會進一步引發靜脈栓塞。

臨床表徵

靜脈栓塞常見的症狀包含疼痛感、水腫、腿圍變大、小腿腹壓痛等，在急性期可能併發蜂窩組織炎；慢性期造成病變處色素沉著、潰瘍、發紅疼痛、皮下組織發炎、淋巴管、肌肉發炎、傷口不易癒合。

根據統計，栓塞約有80％的機率發生在膝蓋到小腿的膝膕靜脈與腓靜脈，並且一般而言會以單側發生，比較少兩邊肢體同時發生。因此若是在照顧高風險的病人時，發現單側小腿出現紅腫、腫脹的狀況，就要特別小心。

發生時如何處置？

最重要的原則就是盡快尋求醫療的協助，因為若是栓塞過久，有可能會導致組織壞死。治療包括臥床休息、患肢抬高，使用抗凝血劑或血栓溶解劑；另外也可以使用醫療級彈性襪作為輔助。

大部分經過治療之後症狀都可得到改善，除非有緊急併發症（如患肢缺血壞死及肺栓塞）產生，否則並不建議開刀治療，另外治療後仍需要長期追蹤治療，或是長期服用藥物以預防再發。

照顧靜脈栓塞的病人，有哪些要注意的地方？

照顧靜脈栓塞的病人，要注意以下四點：

由於病人會使用抗凝劑或血栓溶解劑治療，病人在治療期間應注意出血之症狀，如牙齦出血、鼻出血、痰中帶血、血便、血尿或注射部位之血腫等。若發生應馬上告知醫療人員。 由於阻塞後會使病人肢體脹痛、行動不便，病人需要躺床休息。但即使躺床，要記得下肢抬高幫助血液回流，並且要勤更換姿勢，避免同一姿勢過久。另外也可穿著彈力襪，預防栓塞再次發生。 由於患肢的血液循環受到影響，因此行動能力跟肌肉也會受到影響，要特別慎防病人跌倒的風險。 每4小時肢體做主動運動，一次10回，以預防新的深部靜脈血栓。患側肢體做足背屈曲運動，以助小腿內靜脈血回流。

Photo Credit: 家天使 足背曲屈運動示意：足踝及腳趾同時用力往上翹，維持5秒鐘；然後再用力往下壓，再維持5秒鐘。

如何預防靜脈栓塞發生？

避免久坐或久站，尤其是高風險族群，像是年紀大、有心血管疾病、肥胖等狀況的人，要記得定時起身走動。即使是臥床的，也應定期更換姿勢，動動手腳。

補充足夠的水分。

穿著較寬鬆的衣服。

可考慮穿著彈性襪，但必須選擇合適尺碼才可發揮預防功效。

慢性下肢深部靜脈血栓病人可從事一般性運動，而游泳是最好的選擇。運動時間不宜過久，運動期間若有腳部腫脹情形，就應休息抬腳。

日常腿部保養

正確的保養方法比吃藥更有效，以下是建議保養方式：

白天每3－4小時一次於床上平躺，腳墊高（15－20公分或45－90度），可以2－3床大棉被或枕頭折起來墊腳約15分鐘，增加舒適感。若效果不佳者增加次數及抬腳時間，但避免膝關節打直太久。

晚上睡覺時，下肢稍微墊高（比心臟高即可）。

上述2項必需終身奉行，養成習慣。若需久站，可以考慮穿上治療型彈性襪。

參考資料

本文經家天使授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航