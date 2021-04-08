三個必備知識，從總經角度了解央行數位貨幣（CBDC）

後疫情時代，電子支付、大型科技業以及各國貨幣國際地位之爭，讓全球央行數位貨幣（central bank digital currency, CBDC）發展勢在必行。這裡有你需要理解的基礎知識，也有M平方從總經角度出發，解析CBDC與經濟的關係。

本文重點 什麼是CBDC？雖然短期高機率為各國法幣（現金）的數位形式，不會去改變過去的貨幣政策傳導路徑，但隨著CBDC以及全球穩定幣監管規範的推出，有望進一步增加電子支付普及率以及合規的區塊鏈技術應用，將強化各國貨幣、財政政策效力以及經濟成長。 為什麼要CBDC？當前現金使用量的降低，已經削弱央行貨幣政策主導權。另外，跨國大型科技公司，容易利用龐大用戶群，滲透他國金融體系，如Facebook曾經的天秤幣（Libra）計劃，各國為了應對貨幣替代、洗錢、反恐資金控管等問題，加速CBDC研究以及全球穩定幣監管的進程。 總經上的運用？電子支付普及率除了能從消費、投資以及政府支出三大面向給予經濟動能外，未來各國CBDC以及全球穩定幣監管推出後，過去不容易在實體經濟活動中普及的區塊鏈技術應用，有機會廣泛地運用到個別企業、傳統國際貿易上，有助於經濟生產力的增加，長線推動生產力循環。 ​​ ​​​​

2019年6月Facebook天秤幣（Libra）計劃提出，打算創造全球穩定幣，讓跨境支付變得像傳送messenger一樣簡單。計劃公布後立刻遭到多國政府封殺，美國聯準會也強調在監管疑慮未解決前，Libra計劃不能繼續。

而後央行數位貨幣（CBDC）討論熱度快速上升，甚至BIS（國際清算銀行）、IMF（國際貨幣基金組織）以及G20等國際組織，也陸續發表對於CBDC看法以及全球穩定幣監管計劃。似乎各國推出CBDC，並創建全球穩定幣規範，成為一種長線趨勢。

M平方將以三個問題，告訴您有關CBDC必須知道的事。

Q1：什麼是央行數位貨幣（CBDC）？

CBDC全稱Central Bank Digital Currency，也就是央行的數位貨幣。雖然目前多數國家央行對於CBDC的發行架構、方式仍在研究試驗階段，但是根據2020年10月9日國際清算銀行（Bank for International Settlements, BIS）與全球7家主要央行（美國、加拿大、英國、歐洲、日本、瑞士以及瑞典），共同發表央行數位貨幣三大基本原則與14項核心特徵（CoreCBDCfeatures），可以看出CBDC未來的發行已經勢在必行。

一、三大基本原則：不傷害現行體系（Do no harm）、與現行體系共存（Coexistence）、持續創新與增進效率（Innovation and efficiency）。

Photo Credit: 財經M平方

二、14項核心特徵：七大央行認為CBDC需要具備14項核心特徵（CoreCBDCfeatures），包括如同現金方便使用（離線）、低成本、安全性以及同現金的監管標準等。

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我們可以發現普遍央行認為CBDC主要目的，為滿足更多創新和私人競爭的應用，作為現在貨幣生態系統的補充，而非取代現行的現金。因此CBDC在短期高機率只是各國法幣（現金）的數位形式，並不會去改變過去的貨幣政策傳導路徑。

中央銀行發行的CBDC仍將圍繞在各國信任基礎上，並透過中介機構銀行、非銀行機構或科技業者，提供給民眾，維持中央銀行、中介機構的雙層架構。

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Q2：為什麼全球央行都在討論CBDC？

為何在多數已開發國家（美國、日本等），國內金融體系、現金運作普遍良好的情況下，全球央行仍積極開始CBDC的研究呢？M平方認為有兩個主要的原因：

1. 跨國Big Techs企業崛起，威脅全球央行貨幣主導地位

電子支付本就逐年增長，疫情成為最強催化劑：根據BIS統計，全球不論是先進國家或是新興市場，使用非現金支付的交易數量自2012年以來快速增加，整體每年人均使用非現金支付的交易次數自176，大幅增加到2019年的303次。

另外，根據Worldpay的2020年全球支付報告，全球銷售點（POS）使用現金量在疫情後，有可能從2019年的 30.2％，加速下降到2023年的18.7％，央行僅靠發行現金，掌控力將進一步下降。

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Facebook全球穩定幣計劃，引發各國監管擔憂：不過真正讓各國央行擔心的，是跨國的大型科技公司想要涉及跨境支付領域，如Facebook於2019年6月正式提案的天秤幣（Libra），初始計劃為綁定一籃子主要國際貨幣作為儲備，並且目標對象直指全世界17億成年卻還沒有銀行帳戶的用戶。而這多數在金融基礎設施落後的新興、第三世界國家。

因此雖然普惠金融、減少貨幣流通摩擦成本的立意良好，並且確實能夠將跨境支付成本，由BIS統計的平均7～10％大幅下降（超過聯合國目標2倍），但在沒有法規監管、外匯進出限制的情況下，也延伸出洗錢、反恐資金，甚至政治經濟不穩定國家貨幣被替代的風險。

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2. 大國強化自身貨幣國際地位，小國加緊防範貨幣替代

而由於Big Techs擁有全球各地龐大的用戶基礎，能夠輕鬆滲透各國金融體系，並且存在利用本業交叉補貼金融業務的潛在壟斷能力，延伸出的貨幣替代問題影響力巨大。因此各國加速推出CBDC的腳步，並開始討論相關監管法規成為未來的趨勢。

同時，若強勢經濟體國家推出CBDC，過去經濟體質較差、或是政治較不穩定的新興國家，本就有拋售本國貨幣，並大量兌換、囤積美元現鈔情況，有可能在跨國企業運營採用CBDC後，透過商業活動兌換、流出更加嚴重。因此建立本國的CBDC，並參與國際預計於2022年完成的全球穩定幣規範、監管計劃，也成為各國勢在必行的選項。

簡單來說，經濟強國加速進行CBDC能夠強化自身貨幣的國際地位，而弱勢國家也需要參與，以防範未來可能面對的資金流出、匯率波動問題。

Photo Credit: 財經M平方 通用型CBDC指民眾間小額零售支付；批發型CBDC則指金融機構間的大額支付。

Q3：總體經濟如何看待CBDC的推出？

M平方從總經宏觀角度來看，CBDC的推出有兩個值得研究的長線趨勢：

各國出現新型態的貨幣、財政政策 強化經濟、生產力循環的新動能

1. 貨幣與財政政策

CBDC為央行的直接負債，貨幣政策效力可直達民眾：由於目前多數央行討論CBDC時，均將其視為類現金，因此可以視為央行的直接負債（流通通貨）。在此情況下，過去央行貨幣政策工具，如升降息，就有管道可以直接針對民眾，不用再像過去貨幣政策傳導，透過中介銀行機構，間接影響企業、民間融資成本的方式。

甚至在CBDC大量取代現金之後，還有打破零利率、進一步直接對民眾施展負利率的可能性（現在只要持有現金，就能避免被負利率波及）。

除此之外，因CBDC擁有較低的交易成本，因此央行也可能在未來面臨通膨時，藉由給予CBDC利息，或是讓現鈔與CBDC有匯率等方式，直接使CBDC成為對抗通膨的工具。

財政政策施力將更為即時，增加政策有效性：而在財政政策部分，中國數位人民幣（DECP）紅包試點政策，就是很好的例子，直接發送紅包至人民手中。不過現行多數國家財政預算仍需要通過國會預算、立法等，因此CBDC對於財政政策的幫助更多在於效率的提升。

例如美國2020年肺炎疫情爆發後，即便3月底就通過CARES Act法案，但最快的聯邦失業補貼交付至民眾帳戶，仍至少需經過一個月左右的時間。若未來CBDC加快財政傳遞效率，或是在政府融資層面，將過往美債初級市場由一級交易商拍賣，發展成公眾小額參與，都是CBDC推出後，財政政策的應用可能性。

簡單來說，雖然短期CBDC推出的首要目標，將是作為現行貨幣體系的補充，讓央行強化貨幣主導權；但CBDC的推出，確實增加未來貨幣、財政政策工具的多元應用，可以說是總經最密切關注的發展之一。

2. 經濟與生產力

電子支付使用率與長期經濟增長：實體經濟部份，雖然電子支付額在2014年後，就已經在傳統金融業、Fintech、第三方支付以及科技業等民間企業的大力推動下，全球以年成長率10％以上的速率在增長。但在2020年肺炎疫情後，民眾生活型態有望進一步加速改變。

而未來CBDC的推出，也會根本性的強化電子支付普及率，而不論是根據Zandi（2013,2016）、Hasan（2016 ）、（Kearney and Schneider,2011,2013），電子支付普及率對於民間消費增加、企業運營成本下降、企業擴展業務及投資、政府稅收增加、財政改善增加支出等，均有利於長期經濟動能的增加。

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國際貿易、個別企業的生產力增長：除了經濟動能的增加外，CBDC、企業虛擬貨幣以及區塊鏈技術等，還有望幫助推動M平方最關注的長線生產力循環。

其中包括現行國際貿易，不但跨境支付成本高昂，且涉及貿易進出口商、銀行中介、中間物流、保險商以及政府海關監管單位等。行政程序繁瑣，又有買賣雙方信用問題需要銀行中介，因此區塊鏈的智能合約應用，若能在CBDC或是全球穩定幣順利推出後，廣泛地應用在傳統國際貿易上，就能大幅提升效率，也減少成本，增加經濟生產力。

Photo Credit: 財經M平方

另外，現行個別企業發行虛擬貨幣時，多數是利用鼓勵個別開發者貢獻，擺脫過去全部由企業承擔產品開發（生產力）的盈利模式。不過受到法規以及技術限制，多為封閉式，由自家使用者進行購買，並且規範轉讓行為以及匯出限制，導致企業在經營貨幣生態圈時，只能鼓勵到自家的使用者、開發者進行貢獻。

而未來隨著CBDC及全球穩定幣監管成熟，合規的藉由區塊鏈技術，有可能進一步擴大與外部平台及開發者互通，生態圈得以對外開放，企業也有可能獲得更多使用者及開發者的生產力貢獻。

簡單來說，電子支付普及除了能從消費、投資以及政府支出三大面向給予經濟動能外，未來各國CBDC以及全球穩定幣監管推出後，過去不容易普及的技術應用，有機會廣泛地運用到個別企業、傳統國際貿易上，有助於經濟生產力的增加，推動長線生產力循環。

MM研究員分析

2020年肺炎疫情肆虐後，電子支付的普及、大型科技業的進一步崛起，讓全球央行推出CBDC掌握貨幣政策主導權成為必要。而當經濟強國CBDC發展順利，也將使得霸權貨幣替代弱勢貨幣的問題加劇，弱勢國家勢必需要積極參與CBDC以及全球穩定幣的發展，因此這將是未來3～5年的長線趨勢。

而CBDC以及全球穩定幣的發展，可能會強化貨幣政策、財政政策的效益，並有機會在電子支付大量普及後，從消費、企業投資、政府稅基及支出增加三大面向，給予經濟成長動能。

另外，隨著法規的成熟，個別企業合規地應用層面將能更加廣泛，同時區塊鏈技術，也能普惠應用在經濟活動上，讓傳統高成本的跨境支付、國際貿易更為便利，因此M平方認為CBDC的發展，長期有助於經濟生產力的增加，推動長線生產力循環的延續。

活動資訊

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本文經MacroMicro 財經M平方授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航