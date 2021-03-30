防建商總坪數灌水，內政部拚修法「停車場、車道不可計入樓上公設」

建商把車道、車位納入公設是常見的灌水總坪數的手法，對此內政部次長花敬群昨（29）日表示，可能在立法院下會期提出「停車場及車道不可以計入樓上公設」的相關修法。

內政部拚修法：停車場、車道不可計入樓上公設

《聯合新聞網》報導，公設比過高議題備受朝野關注。內政部次長花敬群昨日列席立法院備詢時表示，確實有些瑕疵要檢討，像是車道、車位的公設，「不可以計入樓上的公設一起來算」，並表示可能在立法院下會期提出相關修法。

花敬群昨赴立法院內政委員會報告「住都中心於居住正義議題中扮演之功能與定位」。民進黨立委莊瑞雄質詢提及新成屋的公設比對消費者很不公平，像是對沒有開車的人來說，車道算入公設比就沒道理。

《自由時報》報導，莊瑞雄表示，另外像健身房、彈琴設施等公設，不是每個住戶都會用到也全算入公設比，應分開計價，對消費者較公平。

花敬群表示，因購屋是用總價，若規定公設要比主建物便宜，只是先射箭後畫靶，所以差別計價的邏輯，在實務上無法降低價格。花敬群強調，應降低公設的面積，才有辦法降低價格，目前修法方向是停車場及車道不可以計入樓上公設來算，法案正在準備了。

Photo Credit: 中央社 內政部次長花敬群（圖）29日在立法院內政委員會備詢

登記車位坪數過小，當心被建商扒兩層皮

《中央社》報導，對此屋比房屋總監陳傑鳴表示，公設分為「大公」與「小公」，大公是指全體住戶共同持分、能夠共同使用的空間，像是大廳、管理室等；小公則是指由部分住戶共同分擔，像是電梯間、走道等。

陳傑鳴說，建商把車道、車位納入公設，是常見的灌水總坪數的手法。像是把車道、車位灌到大公，讓所有住戶負擔這可能用不到「公設」，然後，又把車道、車位賣給有買車位的住戶，等於同一產品賣2次，衍伸許多交易糾紛。未來若修法不納入公設，將有助於減少這些灌水的狀況。

《聯合新聞網》報導，房產專家SWAY表示，最常被建商灌水的公設就是「車道面積」，一般平面停車位約8到15坪，機械則為5到8坪。若登記的車位坪數過小、在8坪以下，很可能是車道被灌入到公設中，等於被扒了兩層皮。

SWAY提醒，地下室車位是最容易動手腳之處，一些看不到的角落、閒置空間，常遭建商擅自挪用，如當成湯屋或健身房，最終還被檢舉而拆除；他建議官方應表列清楚，哪些設備屬於全體可分擔的公設。

張金鶚：公設不該完全不算錢，但應公開透明、分離計價

《經濟日報》報導，房產專家、清大科技管理學院榮譽講座教授張金鶚昨日受訪時表示，問題關鍵在公設資訊非常不透明，但台灣國情是採單坪計價，折衷方式可採「分離計價、資訊透明」。

張金鶚表示，他主張公設不應該完全都不算錢，但應公開透明、分離計價，例如一個停車位要賣多少，只要做到「分離計價、資訊透明」，剩下就發揮市場機制，讓消費者自己選擇。

《經濟日報》報導，政大地政系主任孫振義表示，建案地下室也會包含消防、機電、汙水、資源回收等設施與空間，因此若能將車道、車位範圍分割出來，視個案讓買車位者分攤停車場公設，爭議會比較低。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範