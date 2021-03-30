大潮助攻，長榮貨輪脫困！蘇伊士運河塞船結束後巨額損失誰買單？

（中央社）長榮海運巨型貨輪長賜輪（Ever Given）在蘇伊士運河（Suez Canal）擱淺近1週，昨（29）日終於重新浮起脫困，運河恢復開放。當局表示可能會花2天半至3天時間，讓等待通過的船舶長龍淨空。

《法新社》報導，蘇伊士運河管理局（SCA）發布聲明表示，管理局主席雷比（Osama Rabie）已宣布蘇伊士運河航運恢復。

長榮晚間也發布新聞稿指出，接獲長賜輪船東通報，這艘租船已於台北時間昨天晚間9點左右、埃及時間下午3時重新浮起，並在拖船協助下，順利移出原先擱淺的河道，讓蘇伊士運河恢復正常通行。

長榮表示，長賜輪將先移至蘇伊士運河大苦湖（Great Bitter Lake）水域錨地，進行船舶適航性檢驗，這艘貨櫃輪後續的航程以及貨物運送，將視驗船機構的檢驗結果，進行必要調整與安排。

根據《路透社》，雷比表示，當局可能會花2天半至3天時間紓解塞船。1名消息人士也說，每天可有超過100艘船隻進入運河。全球航運權威媒體《勞氏日報》（Lloyd's List）稍早報導，現有425艘船舶正等著通過蘇伊士運河。

400公尺長的長賜輪為2萬TEU級貨櫃輪，現由長榮海運以論時傭船（Time Charter）方式向日本船東承租，目前配置於遠東至歐洲航線。

長賜輪在巴拿馬註冊，本月23日在強烈沙塵暴中擱淺於蘇伊士運河，船身打斜堵住運河雙向交通，使得全球供應鏈受阻，受影響的每日貨物運輸規模達90億美元（約新台幣2600億元）。

一波三折後終於成功浮起

長賜輪在蘇伊士運河受困，各方紛紛趕來救援。

掛荷蘭旗的專業拖曳船Alp Guard號、掛義大利旗的Carlo Magno號28日陸續抵達事發現場附近。這2艘拖曳船和已在現場的至少10艘拖曳船，以拖引配合挖泥船的挖沙作業，協助讓長賜輪脫困。

根據海上服務供應商Inchcape Shipping Service的電子郵件，長賜輪在埃及當地時間29日凌晨4時30分左右（台灣時間29日上午10時30分）成功浮起。

雷比隨後透過聲明表示：「這艘船的方向已被重新導正80%。船尾移動至距離岸邊102公尺處。」長賜輪船尾位置原先距離河岸僅4公尺。

船隻重新導正後，雷比曾告訴埃及國營電視台，航運活動非常可能在當地時間29日中午（台灣時間下午6時）前恢復。

《BBC》則引述官員和運河管理局聲明報導，當局排定在當地時間11時30分後大潮達高峰時，恢復拖引行動；一旦潮位上升達2公尺，救援人員將嘗試完全導正長賜輪的方向，讓它回到可航行水道的正中間。

但荷蘭海上救助公司Smit Salvage母公司Boskalis 的執行長伯多斯基（Peter Berdowski）告訴《荷蘭公共電台》，船首還牢牢卡在砂土裡，救援行動離結束還差得遠。伯多斯基解釋，救援人員會使用高壓水柱嘗試清除船首下方的泥砂，但如果行動失敗，就得移除輪上貨櫃，這將花費一些時間。

稍早埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）還搶先讚揚救援行動成功。但《法新社》現場記者隨後表示，當地時間中午過後不久，長賜輪依然沒動靜。

《路透社》後來更引述消息人士指出，船隻一度在強風下又打斜。所幸長賜輪最後終於脫困。

國際油價下跌、保險產業將損失上億歐元

在救援行動出現進展後，國際油價應聲下跌。

惠譽國際信用評等公司（Fitch Ratings）則表示，這次事件可能使再保險產業損失數以億計歐元。

長賜輪擱淺導致運河交通癱瘓後，美國國防部官員證實，整起事件影響了美國海軍軍艦移動，不過也強調國防部自有辦法可以支援當地軍事作業。

事故原因為何？紀錄顯示卡住之前有超速情況

長榮海運日前指稱，長賜輪是疑遭瞬間強風吹襲才造成船身偏離航道，意外觸底擱淺。但雷比指出：「強風及天氣因素並非這艘貨輪擱淺的主因，可能是技術或人為失誤造成。」

資深航運界人士則說，從自動識別系統（Automatic Identification System，簡稱AIS），可以清楚看到長賜輪進入蘇伊士運河後貼著左側行駛，接著速度明顯加快，之後又駛向右側，再駛回左側，最後橫向擱淺，一般船舶在河道的航行速度約8至9節，長賜輪在擱淺前40秒，船速從8節多加速到最高13.7節，有違一般行駛常態。

資深航運界人士分析，長賜輪可能是船開始偏轉後為了矯正路徑而導致最後失控，因淺水效應會使船舶更加不好操縱方向，大型船不能冒險偏離航道中間。

根據長榮新聞稿，長榮將在船東及其他相關單位完成這起事故的調查報告之後，協調船東處理後續事宜。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範