庚子賠款已經過了120年，中國仍深陷受害者心態的漩渦之中

文：李弘祺（紐約市立大學榮休教授）

歷史教育的目的

記得小時候我們的教科書對於義和團的記述是負面的。從庚子拳亂、八國聯軍、到辛丑條約賠款，這些事件都被當做是中國滿清政府昧於世界局勢，敵視近代進步主義的結果。如果說歷史學是要讓讀歷史的人可以從中得到教訓，那麼我想當年我所讀的中學歷史課本，在相當的程度上是教給了我們對中國近代史很實在的知識和教訓。

當然，如果歷史教育的目的，是要讓我們從中學習政府（或社會）要我們該有的國民倫理，那麼這個教育的内容很容易就是國家主義。19世紀到第二次世界大戰這段時間，這種歷史教育最為發達。

受這樣教育的人民有這樣的特色：他們的價值觀念是階級性的，全世界最重要的價值就是自己的國家和歷史，其次才是一般的生活倫理。從清末到今天，中國人的第一價值就是令他驕傲的中國歷史傳統，再其次才是道德上面的仁、義、忠、孝。

從訂定《辛丑條約》之後，中國人接受了義和團是不理性，對中國文化是徹底丟臉的行為。大家也接受慈禧太后向天下各國同時宣戰是愚昧的決定。至於賠款的數額雖然極大，但是不久就由美國帶頭建立所謂庚子賠款基金回饋中國。

坦白講，各國回饋的情形好壞不一，但是美國方面交給胡適、梅貽琦等人管理（中華文化教育基金會，對台灣清華大學資助最多；到現在還在孳生利息），所做出的貢獻有目共睹。一般人對於這些歷史發展都是持正面的看法，也認為北伐成功到抗戰軍興的十年中，是最為正面的時期。正統的國民黨也一般認為這一段歷史是國府的「黃金時代」。

我讀中學已經是60年前的事情了，我不知道現在教科書對於這一段歷史的說法是如何了，但是我看到了一些電視評論員的說法，覺得似乎很不一樣了。

義和團心態再生

比如上星期美中兩國在阿拉斯加的會談，由於楊潔篪對美國人嚴詞指斥（或說辱駡），很多人顯然感到興奮得不得了。他們的心態近乎等於義和團再生。

還有人甚至指摘八國聯軍下令中國必須處死主戰的官員（計12人）是蠻橫無理。不提歸還庚款的安排也罷，對於處死戰犯這樣的事情，竟然在120年後的今天還忿忿不平。

請問，我們會認為處死東條英機是文明國家（包括中國）的野蠻行徑嗎？所幸八國聯軍並沒有處死慈禧太后（或臥病的光緒皇帝），不然在中國這個講究不殺死孤兒寡婦的文明人眼中，八國聯軍的罪行豈非比燒毀圓明園還要大幾十倍？

這樣看來，很多人的近代史真的不外就是「列強侵華史」。從毛澤東的「中國人站起來了」，到習近平的「中國可以與西方國家平視了」，到當前到處叫囂的「中國人不吃這一套」，我們處處可以看到中國人不僅脫不掉民族主義的舊衣衫，更還進一步在替自己編織一件更艷麗的反抗列強的新外套！

香港人為何由反抗英國「帝國主義」轉而反抗中國「民族主義」

對比香港人，台灣部分人對中國近代史的瞭解，遠遠傾向共產中國的仇恨報復史觀。

這一點對一個學習歷史的我來說，的確非常難以瞭解，因為香港人在民國史的頭40年當中，對抵抗帝國主義，其表現遠勝過中國本地。香港不僅是中國同盟會的重要基地，他也參與了不少對抗帝國主義的運動。但是1997年以後，不到30年，香港卻已經發生各樣批判及抗爭中國政府的活動。

荒謬的是：殖民地的教育反倒使他們對於國際秩序和文明興亡的把握更有瞭解，對於中國近年來追求的強國夢或大國崛起，也因此更能把握其與世界史依違關係的肯綮。為什麼這麼說呢？這就來到了所謂的「修昔底德的陷阱」這個問題。

說起來，我還是第一個在台灣（或許包括香港）第一個寫文章評論它的人（《臺大校友雙月刊》2016年1月）。顯然地，中國全國上下都認為，打倒美國是這一代中國人不可避免的神聖使命。

但是，世界史實際上是更為複雜的，光就英國的經驗就讓我們看到不是只有兩個大強國之間會爭霸，國力不相等的國家之間也經常發生戰爭，而且國力大的國家不一定戰勝。

例如1588年，西班牙的無敵艦隊（the Armada）遠征英國。當時大家都覺得蕞爾小國的英國根本不是西班牙的對手，哪知無敵艦隊竟然被徹底打敗。從此如日當中、殖民全世界的海上王國被完全打倒，退出近代史的舞臺。大英帝國也接替西班牙開始稱霸海洋，成了所謂的日不落國。

英國人統治下的香港當然沒有什麼民族主義教育，雖然基於膚色種族和生活習慣的理由，香港人曾經反抗「帝國主義」，但是「帝國主義」的觀念是在19世紀末葉才成形，當時也正是民族主義思想達到高峰的時代。

因此對於香港人來說，取代帝國主義的不應該是民族主義，而是現代性。現代性包括的固然是工業化（英國人最艷稱的成就），但也是民主政治和大同主義（cosmopolitanism），他們的共同基礎就是理性：科學理性和以理性為基礎的共同人性。

影響所及，香港人也就不完全以認同中國的歷史傳統為生活的第一要義。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

中國仍深陷受害者心態的漩渦之中

有一個前台灣外交官在電視上說他到了布魯塞爾，看見了火車站蓋得非常豪華漂亮，令他不勝羡慕，所以他就問人家這個火車站的歷史。結果人家告訴他說這個就是用庚子賠款蓋的。言下之意當然就是帝國如何掠奪中國人的賠款來蓋這麼一個火車站。在電視上講這樣的事情，散發出他作為中國人的民族感情。

我因為去過布魯塞爾，所以當然想知道究竟是什麼建築。我記得最深刻的就是他的中央火車站，因為是在那裡下火車的。但是這座火車站是遲到1955年才蓋成的，說他是用庚款來蓋，未免顯得有點時空倒置，而且坦白說，說他漂亮嗎，實在有點誇張。

我記得真的漂亮的建築倒是市區中心的「大廣場」（Grand Place，在大會堂斜對面），但是它卻不是在火車站附近，而且在20世紀初期也完全沒有重新翻蓋的記錄。我另外又查了其他兩個火車站的介紹，也都找不到任何在20世紀初期興蓋或翻修的記錄。即使是舊北車站旁邊的羅傑士廣場的漂亮建築也一樣，何況在1953年已經拆除。所以這位前外交官應該沒有看到什麼20世紀上半用庚款所蓋的華麗建築（南車站的情形也一樣）。

常常，我們想要看的，我們一定看得到。事實上，一個比利時人會得意地指著一座豪華的建築物，告訴你說這是我們用貴國的賠款蓋的嗎？我很懷疑。再一查歷史資料，比利時確實分到1.89％的賠款。後來他們是用來興蓋皇家美術與歷史博物館（1929年），並成立了高等漢學院。

從辛丑年簽訂庚子賠款，中國人曾經從比較嚴謹的歷史觀點來反省中國政府的荒謬行徑，希望能通過這樣的反省來發展一個現代的國家。在之後的30年間，推翻3000年的帝制，並且在五四運動之後，經歷了十多年的穩定發展，但是不能真誠面對歷史和現代性的政府最後還是因為内憂外患，而重蹈覆轍，希望用民族主義來苟延殘存。

現在中國富有了，但是想的還是如何報復，如何宣洩心中的積怨和不平。美國大史家史景遷（Jonathan D. Spence）寫了中國近代史的教科書，世界上廣泛流通。他的結語就是中國到如今還在尋覓如何進入近代！120年了，這一個保守文明不幸就是真的像朱熹說的，還是在那裡架漏牽補。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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