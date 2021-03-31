金管會監理Clubhouse防止「割韭菜」，可能產生哪些疑慮？

文：江欣彥（成功大學政治經濟研究所博士，曾任勞動部機要秘書、立法院法案助理，現為自由作家，經營臉書粉專心如石硯）

美國Game Stop事件殷鑑不遠，面對近期各種社群媒體紛紛導入「閱後即焚」的技術（也就是不會儲存聊天紀錄），恐成為金融監理的漏洞，對此，金管會黃天牧主委日前坦承，目前證交所和櫃買中心乃以「爬蟲系統」監控社群（即設定「關鍵字」作事後查核監理），而現今諸如Clubhouse等需獲邀請才能參與的聊天室，監理單位無法加入，確實是新的監理挑戰，證期局正在研擬如何祭出相應管制。

言下之意，將時下新興語音聊天軟體作有效的監控，似乎勢在必行。而且不僅僅是Clubhouse，長期以來，網路空間一直是政府所期欲納入管理、卻始終不得其門而入的領域。

Clubhouse的型態，應該被「監管」嗎？

從法學界的認知，網路為「實體社會的延伸」，是故一切法遵理當比照社會秩序規範，不應有所悖離。對照行政體系的分工，也符合前述的法理，就網路明確違法情事，並非由國家通訊傳播委員會（NCC）業管，而是按其「事由」為何，分由各部會相關法令所管轄。諸如在網路上未有藥證兜售藥品，屬衛福部權責、未經許可張貼外籍移工聘僱訊息，則是內政部移民署轄下業務……然而，違法明確者在執法上有所本，各部會自是依法行政。

但棘手的是，更廣泛的樣態，其實是游走在法律邊緣的言論，涉及到主觀認定的裁量，則呈現兩極化的執法態度，一則忌憚招致箝制憲法保障言論自由的批判，選擇限縮監理權限，另一則按法令字面擴大解釋，以「衝業績」的心態執法，增添民眾無辜入罪的風險。

以Clubhouse為例，究竟公權力介入其中監理的結果，會引致甚麼樣的結果呢？

不妨先解析Clubhouse的特徵，首先，聊天群體構成的「隨機性」，符合法律公共空間「不特定人」的定義，援引相關法律的監理確有正當性。

其次，設定主題的方式，吸引相同嗜好的成員齊聚，也的確容易衍生各種「離散成員的集體行動」（如集體操作股市交易、組織犯罪情事等），在在似乎都顯示著，諸此新興通訊工具，有法律介入使其秩序完備的必要性。儘管其強調聊天訊息「閱後即焚」的特性，看似沒有蒐證的途徑，但藉由側錄、乃至於解譯軟體的技術，公部門要進行監理，應也不是難事。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

問題在於，執法的尺度該到哪裡？

說實在的，Clubhouse讓自己第一時間想及的，是往昔備受歡迎的交友平台「雅虎奇摩聊天室」（其他還有尋夢園、豆豆、UT聊天室等），同樣按主題開闢聊天室，吸引不特定人上門攀聊，執法人員經常以扮演路人甲的方式，進行所謂「網路巡邏」，只要認定言論中涉及不法情事，輕則函送調查、重則誘使當事人見面、以現行犯逮捕。

當中尤其被法界所廣泛討論與詬病的，是援引「兒童及少年性交易防制條例」（該法現已更名為「兒童及少年性剝削防制條例」）第29條的樣態。該法的意旨，原是為了取締當時「色情小廣告」充斥的歪風，但卻被警方擴大解讀，舉凡在網站上聊天、言論已達誘人性交易之嫌者，即移送法辦，甚至更加惡劣的，透過「釣魚」的方式，撩撥網友原始的性衝動，誘其說出援助交易關鍵字，藉以符合蒐證執法要件。

根據法務部的統計資料，在該法執行最熾的2001至2003年間，因觸犯該法遭檢警調查偵訊者，就高達2600人。這些群體或許不全然無辜，但公部門以擴大法令解釋、儼然「衝業績」的執法態度，更該有所警惕。

當司法開始記錄公民閒聊，會產生什麼問題？

「法律的絕對權威，不該用以公民閒聊間」，網路空間迥異於實體世界，網路的一切是可被紀錄的，不若現實人們的談話往往說過就算了（從這點來看，現實談話還比較像「閱後即焚」），當無特定目的的閒聊被完整的紀錄下來，經法令套用比對後，或多或少皆可能陷入違法的風險中（諸如三字經的留言可能被當成公然毀謗、甚或近期還有網友只是在臉書對留言按「怒」，亦被函送調查等）。

Photo Credit: 中央社 金管會主委黃天牧

這些類似「大砲打小鳥」的情事，有無違反法律的「比例原則」，有無大興「文字獄」之嫌，相信都是公部門在介入網路世界監理當下，所應該預先定下的自我忖度，介之於言論自由與適法性之間，該如何拿捏，都該仔細斟酌。

換言之，「玩笑話不能當真」，金管會後續若期欲進入網路監理的場域，應審慎轉譯金融法令至網路平台空間的適用樣態，讓法規明確化，使執法謹守言論自由的底線。否則，擴大適用的結果，將廣大投資人的討論分享，視作籌劃集體金融行動的預謀，無疑恐將走入往昔「兒少法第29條」的執法覆轍，讓人民陷入言論監控的恐懼陰影。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航