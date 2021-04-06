全球政治信任度調查：中國連續四年「高分霸榜」，損害的是公民權與隱私權

近年來，中國公眾對政府信任度評價實有顯著進步。究竟是何種制度機制創造如此高政府信任、企業信任、媒體信任及社會信任呢？此頗值探討。通常威權體制國家，公眾對於政體信任度反而比民主國家為高 ，亞洲國家的公民對其政府信任反而比西方民主國家的社會來得高，然而其民主化並未如西方國家。

近年來，中國政府為提高全社會的誠信意識和信用水平而建構「社會信用體系」，根據2014年國務院發佈《社會信用體系建設規劃綱要（2014－2020年）》，計劃到2020年基本建成、獎懲機制全面啟用，包括提升政務誠信、商務誠信、社會誠信及司法誠信。一般言之，儘管此社會信用體系對提升政府與社會信任有所助益，然卻被質疑是以扼殺公民權之保障為代價。

與這套社會信用體系相配套是「天網工程」及「雪亮工程」，包括攝像頭外、人臉識別，據報導擁有世界最頂尖人臉識別技術的依圖、商湯、曠視等中國科技公司，通過與華為密切合作，深度參與「天網工程」。

事實上，「天網工程」將攝像頭瞄準普通民眾，而非僅只是犯罪嫌犯。2018年在中國公共和私人領域（包括機場、火車站和街道）共裝有 1.76 億個監控攝像頭，一線大城市實現監控攝像頭 100％ 全覆蓋。2020年安裝攝像頭的數量會增加到 6.26 億個。根據「十三五」規劃，到2020年中國已基本實現「全域覆蓋、全網共用、全時可用、全程可控」的公共安全視頻監控建設聯網應用。而「十四計劃」（2021年至2025年）更強調將社會管理交由地方政府，加強建立「預防和控制系統」。由於中國政府對公眾採取數位科技的社會治理模式，導致西方國家政要或媒體批判這是數位或科技威權主義，損及公民權利之保障。

全球政治信任度調查中國連續四年高分霸榜

指疫情強化其國家治理體系現代化，從而提升政府信任度

2020年5月全球最大獨立公關諮詢公司愛德曼（Edelman）發布《2020年信任度調查報告春季更新報告：信任度與新冠肺炎疫情》，評價中國政府信任度數據為95％，此數據比同年1月發布數據上升5％。根據愛德曼全球信任度調查報告顯示，中國政府的信任度已連續四年高分霸榜。政府信任度排名靠前的多數是亞洲國家，反而是西方民主國家其社會呈現低度信任或缺乏信任狀態。

上述報告也顯示，在對企業、媒體和非營利組織信任度方面，中國也都列世界第一。

總體而論，中國公眾對政府、企業、媒體及社會組織的信任度高於西方民主國家，尤其新冠疫情後各國對疫情治理陷入困境，連帶降低公眾對政府信任。毋寧而論，中國在疫情治理上獲得公眾信任及肯定支持。前述調查也指出美國政府信任度僅為39％，與澳大利亞（44％）、日本（43％）、英國（36％）、法國（35％）同處公眾對政府「不信任」之列，顯然反而是西方先進國家似乎陷入「信任危機」中。

然早在2020年初爆發新冠疫情前，中國公眾對政府、企業、媒體和非營利組織信任度即是名列前茅。2019年1月發表《2019愛德曼全球信任度調查報告》，受訪者針對對本國（地區）政府、企業、媒體和非政府組織（NGO）四類公共機構的信任度進行評價。

報告顯示，中國在全球27個參與調研的國家和地區中信任度綜合指數位居第一，達到79％，且全部四類主要數據第一位，包括政府、企業、媒體和非政府組織。2018年的調查數據中，中國僅政府、媒體信任度居首位，2017年則僅有政府一類。上述調查顯示，中國公眾對政府的信任度不斷攀爬，2017年中國公眾信任政府的比例為76％，排名第一；2018年為84％上升到2019年86％，不僅繼續蟬聯首位，同時保持增長；此外，領先領域逐漸擴大。

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若根據2018年全球政府信任度調查結果，不僅「中國蟬聯第一」，且當中國公眾被問到在「政府、企業、媒體和非政府組織」這四個機構中，那個最有可能帶領民眾走向更好的未來時，相比美國人對「非政府組織」這種非官方機構投以29％的最高票數，中國被訪者居然將遠超其它3個機構68％票數投給「政府」這個官方機構。顯然，中國公眾對政府信任度超越民主國家中公眾對政府之信任度。

中國社會是不是一個「信任缺失」和「信任危機」的社會？

根據調查顯示中國社會信任度呈現先降後升趨勢。

相關研究指出1990年有60.3％的人認為社會上大多數人可信，1995年後下降到53％左右，到2012年有64.4％的人認為社會上多數人可信。另2003年和2013年《中國綜合社會調查》結果顯示，對陌生人表示不信任的比例，已從2003年的73.4％下降到2013年的52.2％，對陌生人表示信任的比例卻從4.3％上升到18.8％ 。從上述調查結果來看，中國社會信任度並沒有日漸降低；與世界上其他國家相比，中國社會的信任度並無偏低現象，也未出現嚴重的「信任缺失」。

不僅如此，中國社會信任度高於全球水平。《世界價值觀》調查在1981年到2014年間對100多個國家進行六輪調查，世界各國國民對自己所在社會中大多數人的信任程度呈現出總體下降趨勢。對於「您認為大多數人可信嗎？」問題，各國被調查者中表示信任的比例從20世紀80年代的34.8％下降到目前的25.4％，此說明「信任危機」是全球性的。64.4％的中國人認為社會上多數人可信，高出世界平均水平（25.4％）一倍多。上述調查反應出中國公眾對其政府及社會信任度極高，且逐漸上升趨勢。

然而，儘管中國社會公眾間存在不信任情況已有所改善，但是公眾對政府、企業或非營利組織質疑未曾中斷。

尤其是2009年以來，「三鹿毒奶粉」事件已將食品企業的誠信缺失推向極致，後不斷曝光的染色饅頭、皮革奶、地溝油等食品安全事件更降低消費者對企業信任。除了公眾對企業信任度下降之外，2011年中國紅十字會爆發「郭美美事件」，引發各界對「慈善」公益事業與組織的質疑；此外，公眾質疑政府或相關機構組織行為透明化不足，缺乏政務誠信、商務誠信及社會誠信。就此而論，有必要從制度上、法律上和管理機制上降低社會信任風險，特別是從公權力核心環節入手重建社會信任。這也可以看出中國政府不斷透過政務信息公開、透明化，營造公眾對政府信任度。

確實，在正式推動《社會信用體系建設規劃綱要（2014－2020年）》以前，中國的社會信任程度已經出現下滑問題。

據中國社會科學院社會學研究所發佈《中國社會心態研究報告2012－2013》調查，針對北京、上海、鄭州、武漢、廣州等7個城市的1900多名居民訪問，結果顯示除了人與人之間的信任度下降，超過七成人不敢相信陌生人。從行業和部門來看，人們對商業、企業信任度最低。

同時，不同階層、群體間的不信任也在加深和固化，官民、警民、醫患、民商等社會關係的不信任程度加深。尤其企業出現不誠信行為，應錄入黑名單並通報，通過罰款、整改等方法提高企業的品質；而政府和相關機構缺乏被信任，尤其是地方政府其背信、失信的行為和權力濫用，也因缺乏權力分立與制衡、社會監督而減損其公信力。

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前述《社會信用體系建設規劃綱要（2014－2020年）》包括政務誠信、商務誠信、社會誠信及司法誠信。根據調查指出中國公眾對各類制度信任存在明顯差異性，例如對同事、黨政機關幹部、商人、教師、醫生、警察、法官七類常見的制度代表的信任評估中，公眾對教師的信任度最高達到86.5％ ，其次是醫生（78.4％）、同事（69.4％）、警察（68.2％）、法官（60.9％）、黨政機關幹部（53.8％）和商人（29.8％）。

上述公眾對各類制度的代表職業存在不同程度的信任，意味著公眾對這些制度代表能否照顧到自身的利益、履行承諾，存在不同程度的評估。其中以商務誠信、政務誠信、司法誠信被信任程度較低。

上述調查也指出，中國公眾對商人、醫生、陌生人的信任度呈現下降；黨政機關幹部獲得公眾的信任度略有上升。黨政機關幹部獲得的信任上升4.3％，此制度的職業代表獲得公眾的認可度在提升；企業家或商人獲得的信任度下降近6％，商業信任呈下降趨勢，對陌生人信任度僅5.6％。這顯示中國社會信用體系對企業社會信用的建構有其客觀需要，同時也必須強化公民社會中的「社會資本」，提升人與人的信任度。

總體而論，無論是從愛德曼（Edelman）國際公關公司所進行《全球信任度調查》，或是從《世界價值觀調查》及《中國綜合社會調查》來檢視，相關調查數據顯示中國社會並非是一個「信任缺失」和「信任危機」社會。但是在政務誠信、企業誠信及人與人信任仍有提升，此為中國建構社會信用體系之社會民意及輿情反應。

建構社會信用體系雖有利於「維穩」，然卻損害公民權及隱私權

中國所建構社會信用評價體系具有獎懲機制，已成為一種「維穩」工具。居民信評分數愈高可擠進「紅名單」中，進而享受諸多獎勵；反之信評分數愈低，則可能被列入「黑名單」，其日常生活將遭到許多限制，獎懲機制，大致可歸納為金融交易、行政許可、工作權、日常食衣住行及居住與遷徙權益等五大類。

此外，這套體系運作與「平安城市」、「天網工程」及「雪亮工程」建構息息相關，是由國家這一「老大哥」或與科技企業「小老弟」所建立的特大型綜合信息化管理系統，主要組成部分是視頻監控系統；其目的表面上固然如中國政府所宣稱是為改善社會治安及強化社會治理，然實質上是「維穩」工具，即對中國公眾尤其是異議份子及少數具有分離主義民族進行監控和壓制 ，尤其對新疆維吾爾族的監控，引發美國及歐盟國家對中國政府治理新疆之強烈批判，認為違反人道主義及公民權保障。

確實，中國社會信用評等範圍廣泛，涵蓋個人基本資料、職業、信貸紀錄、消費習慣及公共紀錄。特別係信評擴及網路言論及社群互動，信評已成「維穩」工具。尤其網路評論採取實名制納入評分標準，網路用戶若不採取實名制，信用分數將大幅下修，若發布或轉載詆毀政府文章，將扣減信用分數，民眾若能舉報抨擊國家之言論，則能提升信用分數。

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儘管中國社會信用體系建設在2014年後進入制度化、法制化建設，但其實這套現代監控計劃始於2003年的「金盾工程」，由公安部建立數據庫，包括96％人口的戶口信息、旅行與犯罪記錄，實施嚴格的網絡審查和實體監控。同時，再結合啟動「安全城市」與「天網」，其中天網是安裝監控攝像頭、進行人臉識別的系統。與此同時，也積極展開「雪亮工程」，在農村利用家電與手機，以家戶的資訊系統為基礎，建立全面性的監控網路，達到「全域覆蓋、全網共享、全時可用、全程可控」的目標，黨國所佈下天羅地網之嚴密，前所未有。

這種監控型社會建構，公眾對政府、企業及社會組織、人與人間信任，恐怕更多是來自「聯合懲罰」的「他律」，而非是「自律」、「自治」提高公民道德層次。有關中國公眾對「天網工程」、「雪亮工程」認知及態度、立場的報導，幾乎皆是正面，包含將其定位為科技強警，成為搜捕嫌犯、打擊犯罪利器，作為取締交通違規的便利工具，亦是協尋走失長者與小孩好幫手。在國家強力宣傳下，公眾對「天網」和「雪亮工程」全面監控所可能帶來的負面效應，欠缺集體反思。

綜上所論，中國政府建構社會信用體系提升政務誠信、商務誠信、社會誠信及司法誠信，藉由建置天網系統及雪亮工程強化社會治理；通過數位監控及科技威權主義，強化對社會組織、企業及公民監控，從而創造出所謂具有「高信任」的國家與社會。然而，在缺乏制衡黨國權力運作狀況下，這容易衍生出濫用權力、排除異己、鞏固自身利益之行為，公眾被黨國威權體制結合數位監控所高度馴服，由於欠缺權力分立與制衡機制，導致公民權難以維護。換言之，由數位監控所形成之所謂具有「高度信任」國家與社會，其實對公民權及隱私權之保障相對缺乏。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航