比特幣沒有基本面，投資價值該怎麼看？四大虛實指標教戰

文：涂憶君

全球游資充裕，比特幣無疑成為今年漲勢最剽悍、卻也最讓投資人感到霧裡看花的投資標的。然而有了法人機構與名人大力加持，比特幣3月13日重新反彈衝破6.1萬美元。雖然沒有基本面的參考，投資人可以轉向觀察籌碼、技術面等簡易指標，或許較能掌握比特幣的買賣訊號。

灰度基金動向，操作大指標

「數位貨幣到底有沒有基本面？」這個問題的答案恐怕得讓許多以基本面為依歸的投資人失望了！幣圈界人士有志一同指出，8000多種的數位貨幣，都是不具基本面的虛擬資產，「不過，有別於以往的現象是，特斯拉、微策略、方舟投資等愈來愈多華爾街機構投資人跳出來為比特幣、甚至數位貨幣背書。」ACE王牌交易所國際顧問潘奕彰指出。

「就像買台股會先看台積電、買法股會先注意LV，初入數位貨幣的世界，就應先注意市值最大、愈來愈多國家接受的比特幣。」一位幣圈人士如此形容，這也導致法人機構在美債殖利率頻頻破底、游資充沛之際爭相搶買比特幣。潘奕彰認為，投資人仍能從籌碼面觀察實體世界對於數位資產的想法，只要法人機構不只有口水喊多，而是實際不斷增持，就可以推論比特幣的價格可望維持高檔。

像是以買賣數位資產聲名大譟的灰度基金（Grayscale Investment Trust），就是重要參考指標，因為灰度基金持有的比特幣，具有固定一段時間「只進不出」的特色。

Photo Credit: 財訊

潘奕彰說，灰度基金旗下有八個單一數位資產信託資金，還有一個組合型數位資產信託基金，其中最有名的就是灰度比特幣信託基金（GBTC），就像初級、次級市場買賣一般，大戶投資人或法人機構可以在初級市場以現金買入比特幣信託、或是用比特幣換比特幣信託，而信託必須經過6個月的閉鎖期後才能賣出到次級市場上轉換。

從上述的投資流程，潘奕彰分析，不管是看上未來發展性還是單純做套利交易，只要在初級市場買入者多，灰度基金會買入更多的比特幣；因此，只要灰度基金對比特幣的持倉量趨勢長期增加，就代表六個月內的比特幣價格應不會有過於劇烈的波動。根據多數機構預估，GBTC持有比特幣的數量持續增加，已經超過65萬枚，反過來說，如果當法人機構對於比特幣未來展望或套利機會消失，連GBTC也開始明顯減持比特幣時，就必須謹慎。

比特幣地板價，遙指特斯拉

再者，則是從技術面觀察買賣點。幣託指出，股市投資都會用到技術線形或指標，像是均線、布林通道、MACD等等，也可以拿來操作比特幣。以3月12日比特幣小跌至57000美元以下，但仍站穩所有均線之上，積極型的投資人就可趁五日線不破，偏多操作。

幣託也觀察到，比特幣走勢有與美股波動正相關的傾向，也就是說，在美股多頭未退場前，比特幣仍有行情可以期待，建議投資人用1~5%的資產，定期定額買進比特幣會是較好的方式。

一位幣圈資深工程師也直指，比特幣的「地板價」大約應是3.5萬美元，因為當特斯拉年度財報透露共花了15億美元購買比特幣，美國微德布什證券就預估特斯拉的一枚比特幣成本約是3.5萬美元，「市場多數共識是：比特幣應不會跌破低於特斯拉持有的成本價。」

第三，幣圈也常用比特幣大戶地址數量增加與否、算力等等觀察市場熱度與籌碼穩定度。不過，新形態的觀察指標對習慣投資實體商品的投資人來說，恐怕仍屬陌生，故可先理解實體世界就能掌握的資訊，再由淺入深。

最後，幣圈人士皆表示，投資比特幣或數位貨幣，就是相信數位貨幣的應用，最終有被落實在現實世界的可能，而這正是名人大咖看好比特幣最重要的投資價值。「馬斯克、PayPal都有意要推動比特幣支付，相信未來將有更多大型公司和比特幣搭上線。」所以，想投資虛擬資產的投資人，也能從發展面出發，思考虛擬貨幣現實化的夢，是否有機會實現。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航