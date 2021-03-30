AZ疫苗破萬接種、41件不良反應，流感首例死亡僅住院7日

中央流行疫情指揮中心和衛生福利部疾病管制署今（30）日下午召開記者會，前者宣布由阿斯特捷利康（AstraZeneca，以下簡稱AZ）生產預防「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫苗已累計施打1萬0891人次，不良事件目前總計為41件。今天亦新增1起境外移入確定病例。

疾管署公布本流感季（2020年10月以來）首例流感併發重症死亡病例，為80多歲具有慢性病史的男性，住院治療到死亡歷時7天。

AZ疫苗施打總人次破萬，連江縣尚未開始施打

指揮中心發言人莊人祥說明，AZ疫苗昨（29）日新增施打1468人次、到今天累計總施打人次為1萬0891。不良事件則新增10件非嚴重不良事件，主要症狀為發燒、肌肉痛、四肢痠痛、頭痛等，不良事件累計總數為41件。

至於有媒體詢問連江縣尚未開始施打疫苗，莊人祥回覆有一種可能是願意接種的人數較少，但詳細原因需要再詢問地方衛生局。

指揮中心今日公布國內新增1例境外移入武漢肺炎確定病例（案1025），為本國籍30多歲女性，2019年9月至英國就學，今年3月28日返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時無症狀，並至集中檢疫所檢疫。

指揮中心表示，個案3月29日於檢疫所進行專案採檢，檢出武漢肺炎陽性，於今日確診。已掌握個案同班機接觸者共26人，其中13人為前後二排座位旅客，專案採檢結果皆為陰性，持續於檢疫所隔離，13人為機組員，因有適當防護，列自主健康管理。

流感季首例死亡病例出現，住院治療到死亡歷時7天

疾管署公布本流感季首例流感併發重症死亡病例，新增之流感併發重症死亡病例為80多歲男性，有慢性病史（糖尿病、高血壓和中風病史），未接種流感疫苗，今年3月21日因嘔吐、呼吸急促就醫並收治住院，經診斷有吸入性肺炎等情形，轉至加護病房治療，3月25日通報，因檢出A型流感，3月27日研判為流感併發重症，同日個案病情惡化，不幸病逝。

依據疾管署監測資料顯示，上週（3月21日至3月27日）國內類流感門急診就診共2萬9261人次，近期處低點，近4週社區呼吸道病毒分離以腺病毒為多，其次為單純疱疹病毒及副流感病毒；國內自去（2020）年10月迄今累計2例流感併發重症病例，分別感染H3N2、A型（待分型），死亡病例累計1例，重症病例數及死亡病例數均明顯低於前4個流感季同期（同期病例數為360至966例、死亡病例數為56至159例）。

截至今（2021）年3月28日，本流感季公費流感疫苗總接種數約619.3萬劑，65歲以上長者接種率52.5％，學齡前幼兒接種率51.1％。

疾管署表示，自今年1月30日起，公費流感疫苗擴大提供全國6個月以上尚未接種的本國籍民眾接種（如為外籍人士，需為申請中或持有居留證，包含外交官員證、國際機構官員證及外國機構官員證），至疫苗用罄為止，籲請尚未接種流感疫苗的民眾儘速完成接種，以提升保護力，保護自身及家人健康。

此外，也提醒民眾落實勤洗手及咳嗽禮節等衛生防護措施，有呼吸道症狀時應佩戴口罩；打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，請保持安全社交距離。民眾如有類流感症狀，應就近就醫並充分休息，以降低病毒傳播的機會。

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核稿編輯：羅元祺