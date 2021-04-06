《你瘋了》：希特勒瘋了嗎？他不僅沒病還擁有超凡的本領

文：曼弗烈．呂茲

希特勒瘋了嗎？對許多人來說，這個問題的答案很簡單。進行如此大規模屠殺的殺人犯一定是瘋了！可以確定的是，發動世界大戰以及屠殺人民鐵定不是正常行為。

但這樣算有病嗎？絕對不是！如果真是如此，希特勒甚至可能被認定為無犯罪能力。至今已知的精神科醫師之中，只有之後任教於海德堡大學的卡爾．威爾曼斯（Karl Wilmanns）曾經近距離見過希特勒，但就算未貼身謀面，也沒有任何精神科醫師證明過希特勒無犯罪能力。

他確實擁有猛獸般的形象，帶著極端的仇恨、激進及毀滅的欲望，但他並沒有病。聲稱希特勒生病只不過是淡化與這個名字有關的那場可怕的歷史災難而已。

若是如此，人們會讓希特勒接受妥善的心理治療，而整個問題也會有所善終。只要給予這位罹患精神疾患的慕尼黑畫家（編按：1913年希特勒曾搬到慕尼黑以賣畫維生，追求藝術成就挫敗後，他才投身政治之中）一點藥物和能受到照護的住所，以及最重要的工作療法，便能阻止數百萬人喪命。

這個說法簡直是胡扯，希特勒不僅沒有病，還正常得很。他正常到擁有超凡的本領，能恰到好處地迎合一般人，說出他們想聽的話，還能說到別人的心坎裡去。

尤阿辛．費斯特（Joachim Fest）在他的經典著作《希特勒傳記》中談到，要想定義一個人是否為歷史上的重要人物，端看他是否能總結一個時代的想法和感受。而他得出以下令人震驚的結論：希特勒這號人物絕對不可能被否定，因為當時社會上確實擁有粗暴溝通的需求，而他受人歡迎的辭令也讓他享有成功，人們擁戴他、被他所利用，而後延伸至整個國家，讓全世界捲入戰爭。

一個精神病患就某種程度而言，不可能擁有超過30年的精力，從事如此耗費心神的事情。對於希特勒及他的共犯所幹下的壞事，他們難辭其咎。希特勒並沒有生病，反而很正常，而這正是這些人可怕的地方。戰爭永遠不會由精神病患所發起，因為這需要長時間的專心一致。如果希特勒患有精神病，便不可能犯下這些罪行。

曾經為教士候選人的史達林也可能被認為是精神病患，主因是這位前獨裁者對他人的猜忌已經到了病態的程度，也讓無數人因此喪命。那些擁有被跟蹤妄想症而四處無理指揮的人，沒多久便不會有人跟隨。對獨裁者來說，對他人某種程度的不信任感幾乎是不可或缺的條件。

數百萬名死者是史達林正常無比的瘋狂底下的犧牲品，當中一定也有真正能威脅到他領導地位的人。沒有被他殺害的反對者在見證大屠殺後，一定也深切地考慮過，自己是否真的需要冒著丟掉腦袋的風險。沒有任何證據指出，史達林罹患過精神疾病；相反地，史達林因其強勢的犯罪表現，鞏固了統治地位。

而如果獨裁者變得年老體衰，對反對者的系統壓制隨之消減，他們往往也會因此丟掉權位。波斯沙皇、埃里希．何內克（Erich Honecker，前東德最後一位共黨領導者）和剛果獨裁者蒙博托（Mobutu）都能佐證這個說法。

不同於希特勒或史達林，真正的瘋子會站在萬納艾克爾（Wanne-Eickel，萬納艾克爾位於德國的魯爾區北部）的十字路口，聲稱自己是全世界最棒的人。他在地方上的精神病院接受短期治療後，問題很快就能解決，他也能繼續執行文書相關的工作；但如果是金正日站在北韓首都平壤的廣場上大喊同樣的話，他必定會被無數歡呼的支持者包圍，此外這個問題也無法靠心理治療來解決，因為這個人很正常，至少他沒病。

如果我們看他那舉止極度異常的兒子，或許會猜想這般瘋狂是否具有遺傳性。他以極為殘忍的手段和令各國摸不透的方式，管理這座全世界最大的監獄。

至於毛澤東本人也和他在公開場合喜好展現的「慈祥舅舅」形象相差甚遠，這點眾所周知，事實上他是個極端自我中心且殘酷成性的縱欲者，他所殘害的人命大概稱得上是人類史上最多，但以上這些異於常人的特質卻從未達到需要治療或能被治療的標準。

如果要列舉當代正常無比的瘋子，有海珊、賓拉登等恐怖分子，還有羅騰堡的食人魔阿明．麥維斯（Armin Meiwes），他甚至還吸引到好萊塢片商的注意。然而海珊得以控制一個大國多年；賓拉登曾經長期躲避美國人的追捕，並維持恐怖分子的網絡不受侵害；而麥維斯顯然為自己策畫了一場最佳饗宴。這些都不是病症，而是無恥，它無法被治療，我們只能鄙視與譴責。

最近腦科學家試圖減輕在正常無比的瘋狂中，惱人陰暗面所伴隨而來的責任。腦科學家格哈德．羅斯（Gerhard Roth）和藹地宣布，這一切都不是我們的錯。他支持廢除刑罰並讓罪犯住進改造機構。多棒的想法！這不是我們作的主，而是我們的腦袋，因此我們可被證實無罪。如果因為前腦的神經傳導物質興風作浪，導致道德觀被混淆，我該為此負責嗎？

羅斯和其腦研究團隊的想法並不新穎，這個論點至今已有290年的歷史。托蘭（Toland）在1720年就已信誓旦旦地提出人腦如同機器，會根據自身的規則產生想法，當時的人已經開化到能夠辨別這個謬論。人當然不能在沒有鋼琴的情況下彈奏鋼琴奏鳴曲，而如果不敲擊琴鍵，的確便不會發出任何聲音；但是如果沒有貝多芬等人的偉大點子，或者像小女這樣的鋼琴演奏家，便不會有鋼琴奏鳴曲的出現。

當然我們的所有想法都跟腦內的物質變化有關，甚至想法被說出來或被釐清之前，在期待某個想法出現時，便已出現可被量測的神經傳導反應。如果把鋼琴跟作曲家或演奏家搞混，就跟在餐廳裡將菜單和菜餚搞混而大啃紙板的顧客一樣荒謬。哲學上稱此為範疇錯誤（Kategorienfehler）。過去人們還能為此大開玩笑，現今在神聖殿堂之上，許多看似祕教教徒的腦科學家已經不再敢大聲談論或開此玩笑，更別提直接反駁這個近乎極端無理的論調。

我們需要像尤爾根．哈伯馬斯（Jürgen Habermas）這樣的哲學家來揭穿這場騙局並提出警告，如此輕率的言論只會摧毀自由社會的秩序。

但該理論的魅力何在？它減輕了我們的負擔！它讓正常人不再需要為每天所做的「正常無比的瘋狂事」承擔日漸重大的責任。

「抱歉，這並非我們的決定，過去所發生的事情也不是！一切都是神經傳導物質！所有的戰爭、饑荒與人類和大自然的剝削都不是我們的錯，我們不需要為一切人類的恥辱負責，是神經傳導物質玷汙了我們。」只要這麼說，我們就能夠輕鬆地為自己脫罪。

書籍介紹

本文摘錄自《你瘋了：不正常很正常，「正常人」哪裡出問題？寫給自以為正常的現代人的「精神異常」說明書》，臉譜出版

作者：曼弗烈．呂茲

譯者：廖家絨

人腦喜歡將一切歸檔，但世界並不是如此規矩地運作──我們無法清楚界定健康或生病、好或壞、對或錯。外科醫師花幾年時間學會如何開刀，但卻需要累積數十年經驗，才足以判斷何時「不」需要動手術；精神科醫師也是如此。

身兼精神科醫師和心理治療師的作者曼弗烈．呂茲說，精神治療不是讓每個人變成「正常人」的狀態，而是將精神狀態的選擇權還給病患！

《你瘋了》這本書是為「異於常人的正常人」跟所有「以為自己正常的人」而寫的，作者從「過度正常」和「正常無比的瘋狂」切入，推翻我們對「正常」與「瘋狂」的刻板印象，接著以淺顯易懂的方式描繪各種心理疾病，以及當代學界認可的治療方法。

呂茲醫師犀利地剖析社會現象，一邊搞笑一邊帶讀者踏進心理學天地，去發掘自己和旁人的「不正常」，從而對種種精神「病症」有更顛覆且透徹的理解。

Photo Credit：臉譜

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航