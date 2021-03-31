台美簽訂《海巡工作小組備忘錄》，恰恰是拜登展現軟弱的訊號

台灣外交部在3月26日舉行《設立海巡工作小組瞭解備忘錄》的茶會，由外交部長、海委會主任委員、海巡署署長和美國在台協會處長等人參加。這份備忘錄是前一天在華府簽署，確認台美雙方在保護海洋資源、減少「非法、未報到及不受規範」之漁業行為，並參與海上聯合搜救及海洋環境汙染應變活動上的合作關係。

這些內容除了海上聯合搜救之外，其他都和軍事安全無關，但事實上，成立這個工作小組明顯是劍指中共，就和剛結束的美日2+2外長、防長高峰會聯合聲明中，將中共剛通過的《海警法》視為區域內讓人擔心的破壞性新事態一樣。

中共新的《海警法》讓人擔心的部分在於，其海警是隸屬於直接由解放軍中央軍委會指揮的武警部隊，而修正後的新法允許海警經警告無效後，可以使用手持武器，這相當程度上增加了中共在海上和他國發生衝突的機率，威脅到區域穩定。

因此日本在本法剛通過沒有多久，便直接告知美國，日本不能接受該法，並在雙方東京會談後的聯合聲明中再度重申一次憂心。當然同樣的威脅對台灣也存在。而且除了正式的海警，中共也常用民船為掩護，遂行其海上野心，在2012的中菲黃岩島衝突和2014的中越南海衝突，都可見大量民船變身為海上民兵。去（2020）年台灣海巡署船隻也曾三次遭到中共籍的漁船衝撞。

在眼前可能有強度更高威脅的情況下，台美雙方此時簽訂海巡工作備忘錄是非常即時的應對。

而且雖然美台這個新合作項目，毫無疑問對守護台灣周邊海域安全有助益，但恐怕並不能如某些中文世界評論者樂觀地認為，這是拜登（Joe Biden）政府對抗中共政策的新一環。這反而比較接近美國負責印太區域的中高階外交、國防官員，為了收拾最高層捅出的爛攤子而開始進行的避險措施，因為他們已經預期到在阿拉斯加氣勢大振的中共，會開始進一步挑釁美國。

美國在阿拉斯加2+2會談中慘遭堪稱外交史上空前羞辱之前，已經犯下三個錯誤：

輕率答應舉行公開會談，還加派國家安全顧問赴會，打破美中外交史的紀錄； 天真的以為公開表達對中共行為的憂心能讓中共退防，因此會前白宮官員信心滿滿和媒體放話表示，會談氣氛會很緊繃； 會前一週，美方在印太各種外交上聯合盟友的動作成果薄弱。

會前臨陣磨槍並不太亮，當場遇到史無前例的羞辱又愣在那邊。事後國務卿布林肯（Antony Blinken）接受訪問時，對受辱還是不敢反擊，美國政府隨後也只是在新疆問題上，做了和會前對香港一樣軟弱無力的制裁，加上發布沒有實質嚇阻力的五眼聯盟聯合聲明，譴責中共迫害新疆人權。

這一串的互動模式，完全符合前一篇對近期內美中互動模式的預測，就是中共追打、美國閃躲。

這也是鼓舞中共進一步加碼，來逼迫美國考慮撤除關稅和對華為等公司的科技制裁，兩個中共最急切想要達成的目標。對其他獨裁者惡棍來說，阿拉斯加會談在他們所見，也是一個大大的行動綠燈。所以果然會談完後沒有多久，北韓就進行睽違一年之久的飛彈試射，這被《華爾街日報》直接定位成對拜登政府的測試。3月26日伊朗也對以色列貨輪發射飛彈。

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除此之外，拜登在26日的首場獨自面對媒體的記者會被問到外交事務時，竟先拿出小抄軟弱無力的唸出美國對北韓的態度，在這類的記者會上偷偷拿稿照唸是非常罕見的。

之後被問到中共問題時，一開始是再度重複他是全世界和習近平獨處最久的外國元首的老調，然後把習近平的骨子裡沒有民主的DNA、美中兩國的價值不同，這些已經在其他場合講過的話又再說一次。最後把美中關係放在很抽象的民主、威權體制相互競爭框架中，講了一堆美國要先強本的空話，但對於中共近來的種種惡行完全隻字不提。

這對於一個曾在參議院外交委員會待了36年，8年副總統任期內也被歐巴馬（Barack Obama）委任處理各種外交事務的現任總統來說，實在令人搖頭，也不幸再次在全世界面前表現了美國總統和政府的軟弱。

果然在這場記者會的隔天，為了反制台美簽訂這份備忘錄，中共派出了數量龐大的單日20架次共機擾台，是去（2020）年9月以來的最高紀錄，還有部分共機進入我東部空域。

而再前幾天，才是在歐盟宣布制裁四名新疆迫害人權的官員後，中共馬上加倍奉還，先半夜由外交部二號人物秦剛召見歐盟駐中共大使，又制裁了包括歐洲議會議員、3國國會議員、學者共10人和四個歐洲的機構，其中還有27國外長組成的歐盟理事會政治與安全委員會。

但其實在歐盟宣布制裁後不久，美國也幾乎是同步，由財政部宣布制裁了兩位新疆的官員，還和五眼聯盟成員一起發布聲明，譴責新疆的人權迫害，這兩個動作還被不少媒體視為美國對阿拉斯加中共無理的反擊。可惜很明顯的，中共根本不在乎，美國首次終於做到了聯合盟邦一起對中共的行為表態和制裁，一樣惡狠狠的反擊。

其實在26日，中共商務部還宣布了對澳洲紅酒達五‘年的反傾銷稅，稅率最高達218.4％。這個動作看似突兀但一樣也是向美國發出蠻不在乎的訊號：因為在阿拉斯加會談之前，美國國家安全會議的印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）才公開表示，中共若想要和美國改善關係，首先應該停止對澳洲的經濟脅迫。

最後要補充說明的是，歐盟對新疆發動的制裁其實是自主決定的，美國只是被動配合，而不是這波制裁的發起國，會在這時候出手，和上週中共駐法大使館用和阿拉斯加類似的流氓口吻，批評一位法國的年輕中共研究者波恩達茲（Antoine Bondaz），說他是「小混混」、「瘋鬣犬」，連對此非常不滿的法國外交部要召見中共駐法大使盧沙野，盧都耍賴表示要先確定議程才能應召赴會。如此的極端無禮，對於歐盟決定此時出手制裁應有很大的催化作用。

總之因為拜登政府展現出來的閃躲、軟弱，目前的國際社會已經出現了各種令人憂心的訊號：流氓國家蠢蠢欲動、次等強權如歐盟、英國開始自力對抗中共。連美國內部，中高階的官員也開始為即將到來的更多中共挑釁預先準備，和台灣所簽訂的《設立海巡工作小組瞭解備忘錄》，要從這個脈絡去看，才會得到比較準確的理解。

下一個拉著美國，針對中共隨時可能出手鬧事、未雨綢繆強化軍事合作，或是聯合演習的很可能就是日本、澳洲，可能會有所動作，但重點在於眼下是國際政治情勢不幸開始惡化的起點，中共會連同和他友好的流氓國家，頻頻出手挑戰美國，看看是否能盡快逼美國讓步回到類似歐巴馬時代的互動模式，並逐步撤除川普（Donald Trump）時代設下的種種制裁。

在這個邁向動盪的過程中，反共陣營也會相應的出現各種自保或是反擊，然而這和川普時代的主動出擊、逐步擴大剿共戰場，把中共弄得方寸大亂是完全不同的，只能希望次等強權或是美國政府內部的少數真正鷹派官員，能盡可能地多做損害控制，在美國被逼的終於覺醒而大力反擊之前。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航