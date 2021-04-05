《不回頭的勇氣》：我的孫女不是只有傳承原住民文化，書要念也是很重要的

文：楊傳蓮

【教育部見聞3：偏鄉教育經驗】

幾年前因為英語華裔青年跟僑委會的案子，要跟同事去台中梨山小學訪視。這個案子是海外年輕學子假期回來台灣陪同偏鄉小朋友學習英語，為時大概一兩個禮拜。他們住在當地，結束英語教學之後，也趁回去前體驗台灣文化。

偏鄉離島的難得經歷

這次去台中梨山的經驗還真是跟去梨山吃水蜜桃或買高麗菜完全不同，滿滿的生死一線間之感。

那大概是二○一一年七月，剛好是颱風高峰期。我們接到通知如期上山訪視，因為氣象預測颱風路徑沒那麼快，可是在開到往梨山一半的路程時，卻聽聞即刻發布陸上颱風警報，而颱風隨即行進加速。在中間路段時，教育局同仁正在討論這件事，因為路程已走了一半，上也不是下也不是。我開口說：「你們要不要去問一下局裡長官，要上去嗎？」最後回報還是決定勇往直前。

一台車上面坐滿四個人，這一路上去，我坐在窗邊，手緊拉著把手。一路上山的過程中，我緊盯著山壁旁的土石流由小溪變為小小河，覺得車子在晃，不自覺地從嘴邊發出「哎喲、哇！」我跟另一位同行的同事深覺可怕、好想回去。好不容易在一路驚恐下抵達了梨山國小，趕緊用簡訊回傳部裡的同事，向他們報平安。

梨山國小是全國海拔最高學府，不同於一路的風雨，居然出奇的平靜。校長等在門口迎接著我們。這位校長很年輕，一般而言，偏鄉校長多半隻身前來，尤其是初任校長。校長卻說：「我老婆、小孩全都來了。」全家在一起的心很堅定溫暖，給予校長的後盾也著實不易。尤其校長老婆提到在這樣的環境下養心，孩子能在這種自然環境下學習也機會難得！

接著在開始訪視流程前，校長帶我們去參觀校園。校長領著我們到一個看似擺放許多雜物的空間，他介紹這個空間是圖書館。我心中一震，這哪是圖書館？怎麼看書？書在哪裡？當時校長跟我說：「我剛上任不久，希望未來是圖書館。」未來？原來校長不知道經費在哪兒，不知經過這許多年後，圖書館是否已獲得經費補助。學生雖然沒有多少人，可是該有的應該都有，麻雀雖小，五臟要俱全，因為這些都是學生的受教權。樣樣件件不能缺也無法等太久，當然現在的偏鄉條例應該也能解決一些資源上的問題。

前陣子新聞曾報導，一個國中因為平日行走連通的路橋斷了，孩子上學平常可能需要半小時，發生路橋因溪水暴漲損壞的時候，光上下學就要花五個小時。現在回想數年前赴梨山、七美、馬祖的經歷，光是行政人員或校長要出席會議的時間距離，哪像現在因為新冠肺炎疫情，線上視訊會議和線上教學視為稀鬆平常。其實教育同仁和校長都要這樣上上下下也具有危險性，如何突破物理上的地理距離，而仍能達到教育績效是需要規劃審視的，我們總要跟得上科技時代趨勢。

要突破教育界的地理區域限制，要設法在地增能、養成自身的專業力量。許多縣市區域的教育發展在政府或熱情專業校長們的號召下，藉由世代交替的區域聯盟方式，突破距離專業成長和教師流動率高問題。例如新北市貢寮區小校混齡教學的發展，嘗試與教科書出版社、教授們共同編寫混齡教材，這項官方與民間出版社的工程實屬不易，類似這樣的經驗發展著，實應該提供給其他縣市參考。

裁併校與原住民的問題

二○二○年受邀去南部縣市評鑑，這縣市有二百多個學校，是我以前服務縣市的數倍。在高鐵接送的路程中，與教育處的候用校長聊到這個縣市最大的困境和問題，校長說：「最大的是裁併校的問題，因為有的學校很小嘛，可是後來有段時間又不敢實施這個政策，因為有些考量；學力上的落差是另一個問題。」去不同縣市慣常詢問困難和急需解決的問題成為我的必選題。

有一個山區學校，校長是一位初任女校長，初任校女校長就來到山區學校住宿舍，我很感佩她強大的熱情和堅定的意志。

訪視過程中也需要做家長訪談，其中有位六十多歲的原住民阿嬤，因為孫女在此校就讀，但是兒子和媳婦都在山下做工，所以由她代表參加。我閒聊中問起平日如何讓孩子跟爸媽聊天，阿嬤說：「真的要謝謝網路啊，現在有那個網路LINE，每天孩子都可以跟爸媽視訊，這成為我們一定要學會的事啦！」

我接著問阿嬤：「今天我們來是想要知道您對學校的期望和希望學校幫忙的地方，有嗎？」

她不假思索，沉重的馬上回答：「就是小孩子的功課，老師你不要看我這樣，小學那時只有念到小二，沒辦法繼續念就是因為家裡窮。我們現在也很苦惱。學校都會跟我講課業很重要嘛，可是說實話，我們連吃都吃不飽。現在這種五月的天氣啊，又遇上疫情沒有觀光客，沒客人時平常都是種種農作物，農作物收成不好的時候，就去挖竹筍，但今年天氣不好，挖竹筍的成果也不好，所以都沒有收入。

老師你問我家中的小五孫女，她的作業不會寫不知道問誰，我真的沒辦法教。我曾經拿著作業去學校找老師，可是我拿著作業找不到老師很沮喪。結果回家路上突然看到老師的車，就在路上攔住老師的車，追問老師這題怎麼寫。」

我又問她：「那如果你沒有攔到老師的話，要怎麼辦？」

阿嬤回道：「我就用那個手機拍。這題我不會，就去問我兒子，我兒子也不會就傳給老師。他說有的老師很好，就說你可留我的LINE，然後你有問題就傳給我，就好了。」聽到這裡，我的心中很沉：因為先要把阿嬤教會，阿嬤才能教孫女……。

學校在國家政策規範下當然有課後補救，但處於原住民區的教育同時要承擔文化認同的責任，教育這些孩子的課題就不只是學業，還有文化傳承。其中牽涉許多因素，我們以為是原住民認為某些基本能力不是他們的第一需求，可是這個阿嬤告訴我，因為她自己書念得不夠多，所以期望「我的孫女不是只有傳承這些，書要念也是很重要的。不只是只有你們認為的原住民政策和以為的事……」這句話讓我沉默許久。

校長的難處

學校所在的區域絕對會連動區域特色，因而形成學校特色課程。有幾次委員訪視中不斷提醒學力基本測驗，校長很努力地敘述作法，家長會長也很努力地說著在地特色所帶來的經濟效益，和讓孩子認識文化和學習才藝的重要與成果。我相信校長有他的壓力，因為身為教育者怎麼會不知道基本能力的重要性？他面臨的壓力不小，是因為會有些政策拉扯以及要和在地社區溝通。

看得出來校長這幾年盡力參與辦理社區活動，奮力想辦法要融入當地文化。我提出，「我們今天是要來幫校長的，待會的總結都是講給後面出席的家長、里長、行政同仁、教師聽，辦學立竿見影有效行銷特色表現效度高，但學生呢？學生參與了許多特色活動，但有可能改變未來的基本學習嗎？別忘了帶上這把基本能力的釣竿，在還不確定孩子未來的可能發展和潛力，要請大家也支持基本學業。當然文化傳承很重要，但是兩者是可以並進的。」我心中一直記得阿嬤含淚跟我說的話。

會後，校長把我拉到旁邊，抓著我的手說：「謝謝妳看出我的困難！」住了四年宿舍的初任校長真的很辛苦。

愛。分享 偏鄉教育的艱難有時超乎想像，他們的需求也未必如我們所設定的那般。重要的是，真正聽見他們的需求，提供他們真正需要的協助。

書籍介紹

本文摘錄自《不回頭的勇氣：從小學老師到創辦學校，不怕走彎路的教育人生》，商周出版

作者：楊傳蓮

從小學老師、任職教育部國教司、新竹市課程督學、教育處長，到創辦學校、在師培中心任教，作者在各個轉折階段，都以捨我其誰的勇氣，不怕彎路崎嶇，堅持朝自己的教育理想邁進，也希望能有更多的教育夥伴，讓未來的教育遍地開花。

作者的父親是一位校長，終生奉獻給教育。從小看著父親的背影成長，她一直認為自己未來就該成為一個校長。

她從小學老師開始做起，一步一腳印，但是她的認真與教學成績，讓她有機會選擇從教育現場轉到教育行政單位，做起了課程督學，在工作崗位上執行教育政策。

因緣際會之下，新竹市長徵詢她的意見，問她是否願意成為地方政府的教育行政長官，她幾經思考，終於通過甄試，成為當時最年輕的教育處長。在教育處長任內，她結合理論與實務，推動教育行政單位與各級學校合作，促成理論真正實踐，也推動了新竹市「幸福教育」的實驗教育與國際教育。

然而，她想要做得更好，所以她找到志同道合的朋友，創辦了能真正實踐她的教育理念的學校，這是一條充滿荊棘的教育之路，但她擁有不回頭的勇氣，她選擇，即使繞彎路也要堅持自己的理念，不怕挫折的勇往直前！

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九