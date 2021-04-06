《性、謊言、吹哨者》：#MeToo運動提供了機緣，「若是一年前，她不會有機會出面作證」

文：茱蒂・坎特（Jodi Kantor）、梅根・圖伊（Megan Twohey）

第九章 「我無法保證我會前往華府」

（前略）

很多觀眾認為，她是如此具說服力的證人，這次大法官的提名基本上是完蛋了。在有線衛星公共事務電視網（C-SPAN）上，性侵倖存者紛紛打電話進來分享她們的遭遇。「我好幾年都沒提這件事，直到我聽了這場聽證會，它真的讓我心碎了，」一位七十六歲的婦人說。川普說他認為福特「非常有說服力」，而且是「一位非常有可信度的證人」。在《紐約時報》，編輯與記者也準備在必要時做一篇卡瓦諾（Brett Michael Kavanaugh）撤銷案的報導。

像許多其他觀眾一樣，茱蒂與梅根不確定輪到卡瓦諾在聽證會作證時，他會說什麼。這位傑出的聯邦法官會先提醒全世界，他在生涯中已經累積多少人對他的尊敬嗎？也許他會說他真的無法想起任何這類事件，而且他應該依他成年後的行為被評判。這種策略已經幫助一些人掃除他們年少輕狂時的負面報導。二○○○年總統大選時，喬治．W．布希用「當我年輕、不負責任的時候，我是年輕、不負責任的」這句話，洗白了他飲酒過度的傳言。這是有史以來最有效的自傳式定調，讓這位曾經愛跑趴的男孩聽起來自我謙虛而且引人共鳴——沒有人想被以他們年輕且最糟的時刻受到評判。

但是很快地，情勢很清楚，這不是卡瓦諾的想法。輪到他站在那張拋光的大木桌旁時，他再下一城，在誓言之下發表一段指控福特的強力否認。「我明確而且堅定地否認福特博士對我的指控。我從來沒有與福特博士發生任何性或肢體上的任何一種接觸。我從來沒有參加過福特博士在她的指控中所描述的那一種聚會。我從來沒有性侵福特博士或任何人，」他說。

茱蒂也看不見卡瓦諾的臉，只看到他寬闊的肩膀和上面一頭棕灰色的頭髮。但她可以聽見他，以及他的憤怒幾乎像是要將他的開場聲明噴吐向全場空氣。他的神態表現與福特南轅北轍。她聽起來掌握得宜、平靜、有禮，不特別治政化，而且平易近人，在聽證中夾雜了一些科學術語，彷彿要佐證她所說的話。卡瓦諾的聽證則聽起來宏亮、尖銳與公然偏頗。「這整整兩個星期是一場算計且合謀的政治攻擊，是由對川普總統與二○一六年選舉明顯壓抑已久的憤怒所引發，」他說。

在幾分鐘的陳述過程中，他要聽眾設身處地，描述他一輩子的勤奮努力因為一連串日益高漲、失控的申訴而天翻地覆。在前一個星期，阿凡納提的客戶茱莉．史威尼克（Julie Swetnick）終於站出來。在一場向委員會發誓的聲明以及電視訪問裡，她前後矛盾，被大部分人認為是不可信的。

「史威尼克的事件是一個笑話，」他說：「那是一場鬧劇。」

「我早在指控出現的隔天，就想要有一場聽證會，」他說，意指福特的指控。「然而，十天過去，冒出這些無稽之談，」他指的是一些坊間流傳的捕風捉影：「我在羅德島的船上，我在科羅拉多州，你們知道的，我到處被看見。而這些事情被印出來流傳，還被有線電視不停地播報，」他說。

「我的家庭與我的名字已經被邪惡與不實的外加指控，徹底且永遠的毀了，」他說。「外加」這個字反映了真實情況。

他引用大量論述，讓自己成為男性委屈的焦點，說他才是受害者，說他一輩子的付出與關心，細至他擔任女兒棒球隊教練的時間，都被那些發表不負責任指控的女性毀了。

「如果每個飲酒的美國人，或者每個在中學時喝啤酒的美國人，都突然被認定犯了性侵罪，我們這個國家將會是一個醜陋的新世界，」他說。

共和黨參議員利用他們自己的質詢時間，放大他們想要傳達的訊息。他們把方才一直質問卡瓦諾如何回應的瑞秋．密契爾排擠在一旁；他們放棄了原本要讓一位女性代替他們質詢的計畫。相反地，清一色為男性的共和黨團輪番上陣，岔岔不平的表達他們對迫害一位傑出男性的看法。

「情況愈變愈糟，」德州參議員約翰．柯尼恩（John Cornyn）說：「這是一個連《紐約時報》都不想報導的事件，我指的是拉米瑞茲女士的指控。然後史托米．丹尼爾斯的律師跳出來說這則令人不可置信的故事，指控你犯了最骯髒齷齪與淫穢的行為。這實在令人無法接受，你生氣是有理的。」

「太丟臉了，」猶他州參議員奧林．哈奇（Orrin Hatch）說。「這是美國參議院史上最羞恥的一章，令人傷心，」德州參議員泰德．克魯茲附和。

聽證會當中，這位法官說出一些未必確實的聲明。他稱「魔鬼的三角形」是一種飲酒遊戲，這是在他的畢業紀念冊上的術語，被媒體注意到，但在大部分人的認知裡，這是中學時對兩男一女關係的俚語。他宣稱福特的故事已經「被她指稱在場的那幾個人駁斥，包括一位她多年的朋友。」

這不是真的：其中一位福特記得在派對上的友人利蘭．基瑟（Leland Keyser）在一封由她的律師撰寫給司法委員會的信裡說，她不記得這場聚會，不認識卡瓦諾，但是她也告訴《華盛頓郵報》，她相信福特說的是實話。當一位明尼蘇達州的民主黨參議員艾美．克羅布查（Amy Klobuchar）詢問卡瓦諾，他是否曾經因為喝酒而半醉或全醉，他反問她是否曾經半醉或全醉，聽起來充滿防衛。

在聽證會上，茱蒂被一件電視上不易察覺的事情吸引：在這個小房間裡，不只有福特與卡瓦諾的支持者，也有#MeToo運動的領袖與批評者。福特結束作證時，「謝謝妳，福特博士！」的呼聲與「任命布萊特！」叫喊聲夾雜在一起。觀眾席一排只有八個座位，比飛機上的一排座位大不了多少。穿著卡瓦諾T恤的女性，與為福特前來的人，雙方人數旗鼓相當。#MeToo運動的發起人塔拉納．伯克穿著運動鞋前來，這樣她可以走路去加入整個國會山莊街區進行中的抗議活動。她坐的位子距離艾希莉．卡瓦諾（Ashley Kavanaugh）不遠，她是這位法官的妻子，表情滿是驚駭。所有的這些人都擠在一個有木質隔間與銅印、看起來很正式的包廂裡，打一場只有湊合著的規則以及欠缺公正裁判的仗。

第二天早上，茱蒂在水門飯店的大廳與卡茲見面。福特與她的團隊在那間狹小會議室裡擠在一起，準備工作的工具還到處可見，整齊擺放的螢光筆，還有花生口味的M&M巧克力。不久，福特走進來了。

她似乎與前一天完全相似，但又完全不同。她的第一句話，與聽證會上的開頭一模一樣：她要一杯咖啡。她和聽證會上一樣，很平易近人，她問卡茲，參議員弗雷克向她打招呼時，她表現得夠不夠優雅。（「妳很美，」卡茲向她保證。）然而，當她褪去正式的套裝，以青綠色的連帽衫和藍色的橡膠勃肯（Birkenstock）涼鞋取而代之，讓人想起這個人的身分與人生，其實只有幾個小時短暫呈現在公共舞台上。她再次看起來像個加州人，她的頭髮仍然因為剛睡起而顯得凌亂。她的手腕上戴著一個細細的銀手鐲，上面寫著「勇氣」。

自從前一天離開國會山莊後，她終於讓自己癱軟一下。她沒有看卡瓦諾的作證。前一晚，她的朋友與家人在水門飯店的一個房間裡聚會，類似一個小型的「感謝老天，終於結束」的聚會，她的帕羅奧圖賓客與她的中學朋友見面。其中一位上電視接受關於福特的採訪，她感謝她為她做這件事。她的雙親也在場。當每個人都在聊天小酌時，福特躺在房間裡一小張加墊的長椅上，閉上了眼睛。

福特的飛機很快就要起飛了，她很急著要回到西部，飛離華盛頓的煎熬。當談到她能回到她的家，重點是回到她的舊生活與例行事務。這似乎是不可能的：她的故事如今引起了全國性的文化大地震，而且具有政治影響。

幾個小時後，司法委員會動起來，將投票決定是否把提名作業送往參議院全院會議，卡茲與班克斯從她們事務所的會議室裡，緊盯著每一分鐘的電視報導。茱蒂與她們坐在一起，觀察律師們等待著她們客戶的作證，是否真的能影響提名結果。

卡茲在會議桌邊來回跺步，發訊息給人還在飛機上的福特。等待的過程很煎熬，她們想要的結果，希望參議員傑夫．弗雷克或另一位共和黨參議員投下否決票，但這件事不太可能發生。電視上的跑馬燈與影像一閃即過，還沒有任何確實的消息，茱蒂問兩位律師一個很大的問題：過去一年裡，到底有多少改變？以及福特作證的重要性是什麼？

「如果卡瓦諾通過任命，我懷疑我們有進步到哪裡去，」班克斯說，她是較悲觀者。

卡茲仍然相信有可能性，不認同這個答案。她認為，福特挑戰了過時的社會規範，而且是因為#MeToo運動提供機緣，因為社會標準已經改變了，才能讓她這麼做。「若是一年前，她不會有機會出面作證，」她堅稱。

「情勢已經產生質變了，」她繼續說：「但是體制沒有改變。參議院沒有改變。這個國家的力量集中在白宮與參議院。但不能就此結論這個運動是失敗的。」卡茲補充說，許多福特的敵對方沒有直接說她是騙子，但是轉而提出她誤認侵犯者身分的古怪理論。她說，這是一種怪異的進步，但還是一種進步。

「我沒有說這個運動是失敗的，」班克斯反駁說：「我是說，即使這個運動的力量這麼大，結果似乎是相同的。」

最後，電視沒有提供清楚的答案。在國會山莊的電梯裡戲劇性遇到兩位性侵倖存者後，參議員弗雷克協議程序暫停，要求聯邦調查局在全院會投票決定卡瓦諾任命案前，先著手調查福特與拉米瑞茲的指控。這正是卡茲與班克斯幾個星期前努力過，但無法獲得回應的請求。現在委員會的共和黨員與白宮暫停這項任命案，認真執行弗雷克為支持這位法官所做的任何事。

茱蒂返回紐約，梅根過來接棒繼續跟著兩位律師。在電視與網路上，部分觀察家預示，表決延後與聯邦調查局介入調查是福特的勝利，但卡茲與班克斯仍抱持懷疑。「我們仍然不知道事情會如何發展，」卡茲對梅根說。

書籍介紹

本文摘錄自《性、謊言、吹哨者：紐約時報記者揭發好萊塢史上最大規模性騷擾案，引爆 # MeToo運動的新聞內幕直擊》，麥田出版

作者：茱蒂・坎特（Jodi Kantor）、梅根・圖伊（Megan Twohey）

譯者：游淑峰

一則語帶保留的twitter貼文，

兩個窮追不捨的紐約時報記者，

三位女性主要組成的新聞調查團隊，

在這個充滿性醜聞與潛規則的世界裡，幫助無數遭噤聲的性犯罪受害者說出她們的故事，

帶來對#MeToo運動最誠實的反思與告白。

歷時三年的追蹤調查全紀錄，紐約時報記者揭露對川普、美國著名製片人溫斯坦（Harvey Weinstein）、

美國大法官卡瓦諾（Brett Michael Kavanaugh），以及隱瞞在各行各業許多角落中的性騷擾與指控。

本書特色

引爆#MeToo運動的那則新聞！

詳實記錄史上第一則揭露溫斯坦惡行的新聞，見證記者過招拆招的過程

屬於我們這個時代的《總統的人馬》（揭露水門案的震撼報導）

即將由《月光下的藍色男孩》及《自由之心》製片公司Plan B改編為電影

大量首次曝光的第一手證據，中文版特別收錄作者新增《後記》

呈現#MeToo運動的複雜性，來自新聞記者內心深處、最直白的反思

內文重點

剖析性騷擾何以被容忍，對#MeToo運動最切身的觀察，最深入靈魂的質問：

歷史發生第一次是悲劇，第二次是鬧劇

為什麼哈維・溫斯坦的性侵行為得以在數十年內累積形成一個模式（Pattern），可以數十年如一日，一而再、再而三的發生？哈維・溫斯坦難道只是個案？

「過了二十年，為什麼大家還不說出來？」

是哪些模式、法律、企業組織文化，以及社會中的慣習，讓你我成為助長性不當行為的最大幫兇？

#MeToo運動走得太遠，還是遠遠不夠？

溫斯坦事件後，女性受到性騷／性侵經驗真的就受到重視與平反了嗎？無端指控與真實的距離有多遠？當舊的權力模式被打破，性不當行為被指認出來，與性相關的新共識與合理制度會出現嗎？

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬