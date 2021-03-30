喜愛德國文化的人，都會對運動品牌Adidas有感情。

Adidas不是甚麼「愛廸達斯」，香港人大多不會稱呼其中文名，只會簡稱它「ad dee」，「dee」就是廣東話第二聲，「鋤大dee」的「dee」音。它是世上許多人第一個認識的德國品牌，也是第一款擁有的德國產品。就算長大後名成利就，可以開平治和奧廸，夜深人靜時，最念掛的都是中學時用兼職賺來的錢，在屋邨商場的運動店內，買回來的Adidas三間跑鞋。而之前你與許多同學一樣，愛在白飯魚布鞋上用螢光筆畫上三間。

我最初認識德文的三個性別，都是在Adidas衣服上的標籤，上面寫著「Die Marke mit den drei Streifen」（三間的牌子）。「Die」在這裡，不是「死八公」的那個「死」，而是德文的陰性冠詞，即是英文的「the」。記得小時候有次上英文補習班，有位同學忘了帶走他的Adidas筆，上面就寫了這一句。老師不會德文，就問道誰人的筆有個「die」字 （英文發音）。那時我還不會德文，後來學了，才知道這個「die」字就像道隨意門，通往一個萬千色相的世界，後面是日耳曼語文摸索不盡的奇幻。

來德國旅行的人，走進這裡的大型運動店，都會對琳瑯滿目的Adidas產品充滿感情和記憶。這裡不再是以前屋邨幾十平方呎的舖位，而是樓高四層的商店。雖然德國的款色很多時沒有遠東地區之新穎與繁多，但這三間的回憶，是東亞人與德國文化最大公約數。歌德、湯馬士曼、赫塞，讀過的東亞人少，但無人不曉這三間。然後在德國的大街小巷、鐵路車廂、社區住宅，都看到穿著Adidas的人。特別是這個牌子的長袖衛衣，在德國尤其受歡迎，室內外皆可穿著。遊人都禁不住買一兩件，融入當地的穿著文化，也緬懷小時候的往事。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 慕尼黑的Adidas店

在德國代言Adidas的，不是平時在香港見慣的那幾個華人歌手和影星，而是當地的球星和運動員。他們多是世界知名，也是球迷耳熟能詳的名字。在街上看見他們的海報，以及在運動店遇上他們的宣傳品，都會令人驚嘆自己與這些明星同處一片土地。然後慢慢走出遊客區，走到市郊的球場。這裡一片泥沙，有兩個鐵架的球門，上面有20個小孩子追逐皮球。他們大多都是中東和非洲裔，你也聽到有人說東歐語言。他們踢的皮球，仔細一看，也是三間牌子的。在旁邊的長凳坐著，觀察這些小孩嬉戲，令人想起小時候與朋友打球的樣子。這個三間牌的皮球，把不同族裔的人連結起來，原來運動可以超越國界，就是這個意思。

德國的著名圖冊出版社Taschen，曾出版過一本Adidas運動鞋的圖鑑，一頁頁的鮮亮彩紙，印著無數三間的運動鞋，也令很多東亞人回味無窮。與德國人聊天，談起這個品牌，總會令對方讚嘆，原來香港人對Adidas的感情，一點不遜德國人。特別是你會用德文正確讀出它的名字，多會令當地人驚喜。原來一段段的港德友誼，開始在屋邨商場的一家運動用品店內，一雙雪白球鞋上的三條間紋。

本文獲授權轉載，題目由編輯所擬，原文可見於作者Facebook。

相關文章︰

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin