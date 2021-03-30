緬軍空襲邊境少數民族區，泰國否認驅趕難民並稱已做好安置準備

緬甸軍方27日空襲了位於泰緬邊境上由少數民族克倫族武裝部隊掌控的區域後，造成了上萬的難民逃離家鄉，其中約3000人越境逃往泰國。這波難民潮湧現後，媒體曾報導駐守邊境的泰國軍人將難民驅趕回緬甸境內，不過泰國官方否認相關指控，總理帕拉育（港譯「巴育」）稱政府已為可能發生的難民潮問題做準備。

綜合媒體的報導，控制緬甸東南部的武裝少數民族「克倫民族聯盟」（Karen National Union, KNU）表示，軍方戰機在27日晚間8時左右，空襲了由聯盟第5旅部隊控制的Day Pu No地區，造成3人死亡、9人受傷，以及約有1萬人逃離家鄉，其中約3000多名的難民垮過邊境逃到泰國。不過，由於當地的通訊已被切斷，傷亡人數可能更高。緬甸政治犯援助協會（AAPP）指出，緬甸軍方2月1日發動政變後，總死亡人數至少已510人。

由於翁山蘇姬（港譯「昂山素姬」）領導的文人政府垮台，多年來與邊境各少數族群有交戰歷史的軍方再次掌權，因此緬甸中央（軍政府）與邊境地方少數族群的關係再陷入不穩定的狀態。

緬甸軍方27日「軍人節」的空襲行動，據悉可能是起於對克倫民族聯盟的報復，因當日稍早，該聯盟的第5旅部隊攻擊了一個緬甸軍方基地，並擊斃了10名官兵，其中包括一名中校，而第5旅部隊則折損了一名成員。《德國之聲》報導，反對政變的抗爭者正尋求讓克倫族和其他少數民族的聯合行動，使得他們的鬥爭行動更添武裝因素，而緬甸軍方以空襲反擊，標誌著軍方對反對者的暴力鎮壓的升級。

《中央社》報導，克倫民族聯盟和緬甸軍方交火數十年，雙方曾在2015年簽署停火協議，而這次緬甸軍方發動的空襲，是緬甸東南部多年來最嚴重的攻擊。克倫民族聯盟稱自政變以來，他們已庇護了上千名示威者。至今緬甸軍方未對這次空襲行動公開回應。

At least 8,000 ethnic Karen people have fled their homes to escape a new offensive by Myanmar’s military. pic.twitter.com/g1QPe7WRxI — SCMP News (@SCMPNews) March 23, 2021

泰國總理帕拉育：會收容緬甸難民

27日是緬甸的「軍人節」，軍方在首都奈比多舉辦了閱兵儀式，而與緬甸軍方關係密切的中國、俄羅斯、泰國，也都派代表出席。《曼谷郵報》（Bangkok Post）報導，泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）29日為派代表出席的決定辯解說，那是必須繼續與緬甸當局維護與保持溝通。由於泰國總理帕拉育也是軍人出身，曾在2014年發動政變推動民選政府，因此被各界質疑泰國軍方也支持緬甸軍方。

當帕拉育被媒體問到是否提供緬甸軍方援助時，回答說「我們以什麼方式支持緬甸軍隊？沒有人支持對人民使用武力。」 帕拉育強調，不希望在泰國看到難民潮，但泰國也會從人權的角度出發，因此政府已經準備好一塊區域容納難民，但不會透露目前做了多少的準備工作。帕拉育表示，泰國也會權衡東協和其他國際組織對緬甸祭出的相關措施。

儘管帕拉育稱會收容緬甸難民，但卻存在著泰國的邊境武裝部隊將難民驅逐回緬甸境內的情形。《路透社》29日報導，人權組織《英國聲援緬甸》（Burma Campaign UK）主任法馬內爾（Mark Farmaner）透露，大批難民被驅逐回緬甸邊境的Ee Thu Hta難民營，而另一人權團體《自由緬甸遊騎兵》（Free Burma Rangers）則指出，遭驅離的難民約有2009人。

根據路透社從克倫族人獲得的影片顯示，大批難民在泰國邊境部隊的監視下登船，拍攝者稱：「克倫族人正被送回去，連老人也是。泰國士兵強迫他們回去。看到了嗎？這裡有很多泰國士兵...」

儘管泰國外交部發言人（Tanee Sangrat）解釋有關克倫族難民被驅返緬甸的報導是不准確的，並稱會關注邊境事態的發展，而泰國北部接壤緬甸的湄宏順省（Mae Hong Son Province）的府尹錫提猜（Sithichai Jindaluang）也表示，難民們已被安置於靠近邊境的Mae Sariang 及Sop Moe區的安全地方，但《路透社》指出，Mae Sariang的區長Sangkhom Khadchiangsaen表示地方會議中曾提到，接到了所有機構應遵循國家安全委員會政策的指示，保證難民被阻擋在邊境外，同時被禁止與聯合國難民署或其他非政府組織有任何直接的溝通、接觸。

對此，無論是泰國外交部發言人Tanee，或是聯合國難民署，都沒有公開回應。

「人權觀察組織」（Human Rights Watch）的泰國資深研究員Sunai Phasuk痛批「泰國政府的無情和非法行為必須立即停止」。

Photo Credit：Reuters/達志影像 3月27日是緬甸的軍人節，緬甸軍事獨裁者敏昂萊（前）站在軍車上巡視閱兵儀式。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範