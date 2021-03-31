【串流哈燒片】《讀報人》：湯姆漢克斯「美國良心」的明星特質，深植在角色形象當中

文：橘貓

曾經執導《神鬼認證：神鬼疑雲》等三集「傑森包恩」系列電影、改編索馬利亞海盜犯罪事件電影《怒海劫》的英國名導保羅葛林葛瑞斯（Paul Greengrass），在近作《讀報人》中再與湯姆漢克斯（Tom Hanks）合作，本片為美國作家波蕾特賈爾斯（Paulette Jiles） 於2016年寫作之同名小說《News of the World》改編之西部電影，透過Netflix進行全球發行。

《讀報人》的故事發生在美國南北內戰甫結束的1870年，在德州，從南軍退役的基德上尉遲遲不願意回到他位於聖安東尼奧的家鄉，而是在德州各地為鎮民進行「讀報」，他帶著來自各地的新聞在各個市鎮之間穿梭，穿越荒野的過程中也遭遇各式風險。

基德上尉生活安逸，直到他因故遇見一位流落荒野的德國移民孤兒喬安娜。基德上尉接下重任，帶著喬安娜返回她僅存的親人之處，路上遇到種種凶險，他必須同時嘗試理解試圖逃跑的喬安娜、對抗荒野的考驗，還有自己的心結。

「意外」搭擋穿越荒野，穿越隔閡的心

電影最先引人注意處無疑是選角，《讀報人》的核心環繞在一對穿越荒野的意外搭擋，文人氣質的退役軍官與語言文化不通的移民小女孩，同時要面對困難與互相理解。

這個故事張力高度依賴角色形象與表演效果，兩個主角的選角是有趣的組合，友善、溫暖、堅毅不拔的基德上尉由湯姆漢克斯飾演，是個情理之中的適切選角，在電影尾段埋藏的一個敘事轉折，基德上尉穿越荒野的歸鄉之旅展開完全不同的指向，而湯姆漢克斯也確實穩健地詮釋這個角色的特質。

Photo Credit: Netflix

小女孩的選角更讓人感到趣味，飾演喬安娜的是年僅12歲就獲得德國電影獎影后的天才女演員海倫娜澤格爾（Helena Zengel），她在獲獎作品《蘿莉破壞王》中詮釋一位無法被社福體系妥善照護、馴化的頑劣小女孩，卻充滿原始的生命爆發力。本片同時在2019年台北電影節「國際新導演競賽」獲得最佳影片與影評人協會推薦獎，她在《讀報人》的表演同時獲得本屆金球獎最佳女配角提名。保羅葛林葛瑞斯透過《蘿莉破壞王》發掘的這位出色兒童女演員，並且很快就決定由她飾演喬安娜。

延續《蘿莉破壞王》的角色特質，在《讀報人》，她同時也被強調不受控制的力量，最後則引入超越血緣的家庭觀念。

湯姆漢克斯「美國良心」特質深植在此：《讀報人》

基德與喬安娜的磨合是電影顯而易見的重心，另外一個重要元素則是他們不同的族裔身分，對於美國人如何面對移民與少數族裔，也是故事發生在內戰結束後五年的時代背景底下之重心。情節上的鋪排取捨在此處看來也充滿回應當代政治背景的意圖，基德與喬安娜碰到的困難中，包括看中女童德裔身分，試圖擄走並販賣女童的匪徒槍手，還有控制當地居民的惡霸地頭蛇。

Photo Credit: Netflix

基德上尉的「讀報人」身分在這裡帶一點浪漫色彩，在廣義來講，他是一個有自己觀點的資訊守門人，儘管他的主業目的看似是透過地方新聞的人情趣味來娛樂西部市鎮的大眾，但他對於傳播資訊的看法同時具有政治觀點，應對南北衝突對民眾的影響，還有傳輸反抗意識進入被惡霸控制的小鎮。

這些要素看來再次從不同的時間點回應當下的媒體環境，包括聽眾獲取與選擇資訊的方式與守門人的重要性。湯姆漢克斯代表一種美國良心的明星特質，也同樣地深植在這個角色的形象當中。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航