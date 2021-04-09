《被偏誤的日本史》：區區島國日本，怎麼敢對龐大的美國開戰？

文：徐靜波

日本為什麼對美國開戰？

區區島國日本為什麼會狂妄無知向龐大的美國開戰，而且開戰的對象不只是美國，還包括英國與荷蘭。它怎麼敢走到這一步呢？日本不比希特勒德國，不是某個獨裁者可以貿然決定的，日本上有天皇，下有內閣，還有陸、海兩軍的互相制約，多多少少還有一點輿論的聲音，最後怎麼做出向美國大動干戈的決定，並且真的打起來呢？

早在一九三〇年左右，一部分日本人（尤其是時任關東軍參謀的石原莞爾）的頭腦中，認為世界競爭的最後較量就是日本與美國一決雌雄的大戰。不過這一認識在當時的日本社會並不普遍。逐漸使得日、美關係日益對立，並導致戰爭爆發的主要原因，在於日本對中國的全面侵略和歐洲戰場上第二次世界大戰的爆發。

日本在中國步步逼近，最終挑起全面戰爭的一九三七－一九三八年間，正是歐洲地區法西斯德國等強勢崛起、戰雲密布的時代，做為國際聯盟核心成員的英、法等資本主義國家，面對風雲多變的歐洲局勢，已自顧不暇，沒有精力和能力再關心和干預在遠東發生的中、日衝突，而美國一向奉行孤立主義，不太願意捲入與本國利益沒有直接關聯的他國事務，因而使日本能夠長驅直入，在東亞為所欲為、稱王稱霸。

日本人的猖狂舉動，最後還是影響了美國在遠東的利益，而一直自認正義與和平維護者的美國，也感到日本的暴行給中國人民帶來太多災難，美國傳媒大王亨利・魯斯（Henry Robinson Luce）旗下的《生活》（Life）雜誌，一九三七年十月四日刊發一張「上海南站日軍空襲下的兒童」照片，滿身鮮血的幼兒在火車站廢墟上惶恐大哭，據說這張照片的讀者達到一億三千六百萬人，震驚整個美國。

亨利・魯斯在中國出生並度過少年時代，對中國懷有深厚的感情，他利用自己掌握的媒體《時代》（Time）、《生活》等，以譴責的立場大量報導日軍對中國的侵略行徑，激起一般美國民眾對中國的同情。同時宋美齡和胡適大使等在美國各地的演講，美國輿論逐漸轉向同情中國、譴責日本。

但美國政府依然保持中立立場，只在經濟上透過《桐油借款》等貸給中國總共六億多美元，但並未在軍事上公開支持和幫助中國。

一九三九年九月，第二次世界大戰在歐洲爆發，一九四〇年夏，美國友邦英國遭到德國大規模空襲，而同年九月，日本與德國、義大利簽署三國同盟條約，軍事上形成軸心國關係。而之前的同年六月，日本藉口天津的英國租界內藏匿抗日分子，悍然對英租界進行交通封鎖及進出人員、貨物的檢查，英國立即對此提出抗議，但日本憑藉軍事優勢我行我素，並在國內掀起反英熱潮，在東京日比谷公會堂舉行聲勢浩大的反英集會。

這一切都使美國十分不悅，於是一九三九年七月二十六日正式通知日本，廢除兩國之間一八九四年簽署、一八九九年生效的《日美通商航海條約》。對日本而言，是非常沉重的打擊，因為日本大量的貨物貿易（包括相當的生產原料）都要從美國進口，同時美國也是日本重要的商品市場，日本不得不鄭重地考慮這一問題。

日本密切注視著歐洲戰場的變化，伺機吞噬法國和荷蘭在東亞的地盤，開闢新能源來源地，以彌補美國廢除通商航海條約後造成的損失。獲知法國投降德國後，一九四年九月，日本趁機在法屬印度支那北部（主要是越南北部）登陸並占領這一區域，除了擴大地盤外，另一個目的是封鎖英國人經過此途徑將援助物資輸送到中國的西南地區。

美國立即做出反應，當月底將禁止向日本出口鋼鐵和廢鐵，對金屬和機械製品也逐漸採取出口許可制度。此前日本的鋼鐵和鋼鐵原料很大程度上依賴美國的進口，美國的這一決定對日本可謂是雪上加霜，日本人認為這是美國人掐著日本的脖子，日、美之間的關係愈來愈緊張。

不過雙方還是試圖挽回每況愈下的雙邊關係。一九四〇年底，兩位美國天主教牧師在政府的授意下來到日本，間接與日本官方商議緩和關係的方案，以期達成一項諒解備忘錄。但是雙方的分歧太大，在關鍵問題上難以達成一致。第一，日本不想從中國撤軍，第二，日本還想繼續南進（向東南亞擴張勢力）。

那時，日本的盟國德國在歐洲戰場上屢屢得勝，一九四一年六月二十二日，以閃電戰方式突然向蘇聯發動進攻，日本也趁機於七月二十八日在法屬印度支那南部登陸，繼而占領整個印度支那。使得美國愈加不能忍受，於是宣布凍結日本在美國的一切資產，八月一日又宣布除棉花和食品之外，禁止包括石油在內的所有物資輸往日本。

這一制裁措施再次切中日本的要害。石油是日本命脈性資源，雖已經儲藏大量石油，但其戰爭經濟主要依賴美國的石油供給，這一來源被切斷後，日本國內主戰的聲音頓時高漲，主張在國力衰弱之前對美開戰，試圖在短期內取勝。

另一方面，日本打算出兵荷蘭殖民地印尼，期望在那裡開採石油，以獲得石油補給。日本心裡明白，如果占領印尼，就意味著與美國交戰了，當時的近衛文磨政府還是力圖避免走到這一步。日方向美國提出希望進行日本首相與美國總統羅斯福（Franklin Delano Roosevelt）的直接會談，在最高領導人層級達成和平協議，地點可安排在夏威夷。

但羅斯福總統的態度比較謹慎，認為夏威夷的地點不妥，或許可改在阿拉斯加。日本立即回應，組成最具實力的談判陣容。但隨後羅斯福卻發出訊息，認為目前最高層級的會談時機尚不成熟，可安排低一層級的官員先行預備談判。這使日本感到十分不快，一九四一年九月九日舉行的御前會議上，做出一項名曰「帝國國策遂行要領」的決議，決定「為了帝國的自存自衛，不惜對美開戰。」

過了一個多月，由於無法與軍部有效地協調，近衛內閣辭職，接替擔任首相的是陸軍大將東條英機，東條可說是強硬派的代表。

十一月二十六日，美國國務卿科德爾・赫爾（Cordell Hull）透過日本駐美大使遞交一份備忘錄，我曾仔細閱讀這份備忘錄的英文和日文文本，其關鍵內容有幾條：日本政府從中國和印度支那全面撤走所有陸、海、空三軍以及警察力量；美國政府和日本政府只承認重慶的中華民國政府，而不在政治、經濟、軍事上支持任何其他政權。這關鍵的兩點是日本無論如何不願意接受的。

擔任外相的東鄉茂德在戰後的東京審判上說：「美國的這份備忘錄不僅要求日本放棄經過多年犧牲獲得的成果，還要日本放棄國際上遠東大國的地位，等於要日本做出國家性自殺行為。為對抗這樣的挑戰，保衛日本，我們的唯一選擇就是戰爭了。」

日本覺得《赫爾備忘錄》是完全無法接受的最後通牒，於是發生一九四一年十二月七日日軍偷襲珍珠港的行為，日、美戰爭以及有英國等英聯邦國家共同參與的太平洋戰爭因此爆發了。

由此可以看出，日、美之間會發生無法避免的戰爭衝突，非常重要的原因之一是美國堅持要求日本從中國全面撤軍，並且只承認重慶的國民政府而放棄對汪偽政府的支持，這一點上，美國自然也有其國家利益的考量，但如此堅定地主張國際道義和正義，確實非常令人感佩。

而日本在中國已獲得的利益是幾十年來處心積慮謀劃、付出巨大犧牲得到的，絕不可能輕易吐出來，日、美戰爭就不可避免地爆發了。

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書籍介紹

本文摘錄自《被偏誤的日本史：從軍國末路到經濟飛躍》，時報文化出版

作者：徐靜波

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從嶄新系統豐富講解日本文化

從文化藝術中洞見國民性：茶道、《源氏物語》、動漫、深夜食堂等，從征服世界的日本文化藝術裡，洞見日本人複雜的文化基因。

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Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航