《被偏誤的日本史》：日本色情文化發達，是因為男人特別好色？

文：徐靜波

日本色情文化為什麼發達？

一九九一年十一月，第一次去日本時，有個現象讓我嚇了一跳。在書店或便利商店內，隨處放著一些有色情圖片的雜誌，小孩也可以翻看；在新宿西口的街上，有家專門賣色情讀物和錄影帶的商店（後來才知道這樣的商店很多，主要是出租錄影帶的），夜幕下新宿東口的歌舞伎町，一些人站在店門口大聲吆喝，招徠客人，從店面和霓虹燈裝飾來看，大概是提供色情服務的場所。

在日本，色情文化或色情服務是不是公開合法的呢？

說起來真有點複雜，簡單點說，色情文化是公開、合法的，但賣淫、嫖娼是非法的，唆使組織賣淫活動是屬於犯罪的。而有法律限制的色情文化或色情服務，在日本曾是一個很大的產業。

一九七〇－一九九〇年代初期，色情業在日本相當興盛，全國稍有規模的城市，多少都有些如下的色情場所：脫衣舞場，一種寫作soap-land有裸體女子為男子洗浴的洗浴場；還有一種名字叫image club，裡面是女子按照顧客的要求，變換穿著諸如護士、女學生、空姐的衣服，以製造某些形象的色情表演；提供變態性虐待服務的SM-club，還有上門性按摩服務等；此外還有以性為主題的各種電影、錄影帶，以及多達五百多種色情雜誌，真是五花八門，令人眼花繚亂。

也許有人會問，是不是日本男人特別好色，或者日本女人特別卑賤，才造成如此現象？我並不完全這樣認為。

世界上的國家或地區，只要當局開一個管道，並不強行管制和限定，多半會有色情文化氾濫的情形，往往是由性別特性和城市社會的消費性造成。在戒律森嚴的宗教占據統治勢力的國家，人的情欲往往被視為一種罪惡。

可是具有諷刺意味的是，修道院或牧師之中，也曾屢屢爆出淫亂事情。佛教的教義中，「邪淫」被認作必須禁絕的「五戒」之一，但看看「三言二拍」，不少都是描寫和尚淫亂的故事。其實在中國最初的倫理中，「色」未必是被否定的，《禮記》記載孔子的話說：「飲食男女，人之大欲存焉。」孟子也說過：「食色，性也。」倒是到了後來，道貌岸然的禮教壓制了人的天性。

那麼，相較其他國家，日本的色情文化為何如此興旺呢？據我了解，日本的早期文明中，為了祈求後代的大量繁育，曾有性器崇拜的信仰，有個時期，性器（尤其是男根）不僅被看作人丁旺盛的象徵，還被視為招福納祥、擊退外敵、防止惡魔病魔入侵的象徵，因此在村口和路旁，常可見到用石頭、木頭或金屬做成男根形狀的物體。在許多民族的早期文明中都可見到，屬於生殖崇拜一類。

日本最早的書籍《古事記》等所記述的神話故事中，也常可見到有關性的隱喻或直白的描述。後來大概是儒家思想的傳入和大一統國家的建立，這些民間習俗便慢慢地衰頹了。

傳統的生殖崇拜與當今的色情文化雖然有些關聯，但有極大的差別。現在所說的色情文化大多是一種有關性的消費文化，屬於商業範疇，一般情況下，消費者是男性，女性則提供色情服務。在世界範圍內，這樣的文化差不多與人類文明史一樣悠久。不過色情服務主要存在於陌生人社會，畢竟一個村落裡，彼此都是街坊鄰居，怎麼可能開出一家妓院呢？

說起來，日本大規模的色情服務出現得比較晚，在平安時代或鎌倉幕府、室町幕府時代，也有為王公貴族或上層人物服務的祕密賣淫行為，後來在旅途的要津、為來往旅行者提供下榻的客棧附近，也曾出現一些暗娼，但似乎還沒有形成有規模的青樓區，大規模的色情服務是城市誕生以後才真正出現。

日本差不多到了江戶時代的十七世紀，才形成像江戶、京都、大阪這樣的都市，有了真正的城市居民，且以男性居多，於是，為男人服務的色情業就應運而生了。十八世紀時，出現江戶的吉原、大阪的新町、京都的島原和長崎的丸山等四大青樓區，日語稱為「遊廓」，做色情服務的女子被稱為「遊女」。這些青樓的名字都叫某某茶屋，好像是喝茶的地方，但內行的人都明白主要是提供性服務。

不僅有青樓，江戶時代還湧現許多供市民消遣的通俗小說，比如大阪出身的井原西鶴撰寫的《好色一代男》、《好色一代女》，就有不少描繪遊廓的場景和生活，那時誕生的浮世繪裡，也有一部分是春畫，直接、赤裸裸地描繪男女性愛，而且往往把性器畫得很誇張。這些都是迎合新興市民階級的消費需求。

明治維新以後，西洋人見日本人如此開放，就指責他們不文明，居然娼妓都是公開的。日本政府為了顯示自己是個文明國家，不得不頒布法令，表面上限制公娼，甚至發布一些取締令，不過實際上，賣淫業一直沒有根除過。

一九二〇年代左右，東京等街頭出現一些咖啡館，本來是喝咖啡的地方，當時咖啡算是比較摩登的洋玩意兒，可是不久就慢慢變味了，一部分咖啡館的女招待兼做起賣淫生意，引起當局的注意，於是日本政府在一九二九年發布「咖啡館、酒吧取締要項」，一九三三年，又將此做為「特殊飲食店取締規則」的適用對象。一些真正供應咖啡的店家為了洗清色情形象，就改稱「喫茶店」，因此今天日本的咖啡館已然稱為「喫茶店」。

一九三〇年代下半期開始，日本開始大規模的對外侵略戰爭，對內實行法西斯統治，幾乎取締一切娛樂場所，再加上戰爭時期，一切從嚴，色情文化就被壓了下來。但是日本當局卻允許在軍隊內開設慰安所（即軍中妓院），真是令人匪夷所思。

戰後百廢待興，物資匱乏，色情業卻迅速復活了，明的暗的，到處氾濫。為了對此現象加以規範，一九四八年頒布《關於規制風俗營業等及其相關業務規範化的法律》（法律第一二二號），對相關的營業做出較明確的法律規定，這一法律之後重新修訂過好多次，最近一次是二〇〇一年。簡單地說，在日本經營脫衣舞場，有女子裸體服務的洗浴場，有色情服務的酒吧、咖啡館、舞廳，製作色情音像製品，出版色情書報、雜誌都是允許的。

但是有個嚴厲的規定，色情服務的場所，裸體可以，賣淫不可以，賣淫是嚴重違法甚至是犯罪，要追究仲介人或經營者的刑事責任。色情圖像可以，但敏感部位不可直接暴露，必須打馬賽克。

但總是上有政策，下有對策，一些公開的色情場所內，雖然沒有直接的賣淫、嫖娼行為，但根據專門從事這方面調查的記者報導，實際賣淫業也是存在的。比如，soap-land從性質上來說，只是女子為男子提供洗浴服務，沒有賣淫。但經營者會製造巧妙的名目，即店裡的每個浴室是租借給女子的，有明確規定不可有性交服務，一旦有女子提供賣淫服務，查究起來是女子的個人責任，與店家無關。

警察難以抓到現行（不可隨意私闖民宅），就無法處理，大多對此睜一眼閉一眼。除非涉及兒童色情，那必須嚴肅處理。日本當局為了加入國際組織和國際人權公約等，法律上都制定一套與國際接軌的制度規章，但實際的監管卻比較寬鬆。

不過，色情消費畢竟是要花錢的。一九九〇年代以後，經濟泡沫崩潰，公司和個人的口袋都癟了不少，色情業的經營愈來愈艱難，不少脫衣舞場等色情場所紛紛倒閉，使得女子進入這一行的門檻變高了。

最後想討論，今天的日本為什麼色情文化是合法的，而賣淫等則是違法的？看似有些矛盾的現象。其實，至少從江戶時代開始，包括賣淫在內的色情服務並沒有受到社會輿論的譴責，當局也沒有加以嚴厲取締，那時，男女混浴的文化一直存在。

然而隨著西洋文明進來以後，基督教社會的道德也影響著日本社會，色情和賣淫被看作與文明社會格格不入，民間興起廢娼運動，政府也發布對於私娼的禁令，一方面是為了整飭社會秩序，很大程度上也是做給國際社會看的，實際上到了一九三三年，全日本仍有娼妓近五萬人，光東京吉原一地還有娼妓二千九百四十人。

暗地裡，日本政府依然將娼妓看作合理的存在，以至於日軍去海外作戰時，還會設立軍中慰安所，一九四五年九月，美國占領軍大量湧入日本時，當局又專門為美軍設立軍中妓院。戰後，日本要加入一系列國際公約，回歸國際社會，要顯得自己是個文明國家，於是既允許色情文化的存在，又設置一些技術性限制，諸如不能將性器公開暴露，不可有公開的賣淫行為等，對外，它還是要保持一個文明國家的臉面。

近年來，隨著經濟的長期低迷，人們的物欲真的比以前下降許多，以至於日本現在被稱為低欲望社會，日本的色情業也成了夕陽產業。

相關書摘 ▶《被偏誤的日本史》：區區島國日本，怎麼敢對龐大的美國開戰？

書籍介紹

本文摘錄自《被偏誤的日本史：從軍國末路到經濟飛躍》，時報文化出版

作者：徐靜波

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縱觀日本文化演變軌跡，徹底了解頻繁交流的鄰國

從嶄新系統豐富講解日本文化

從文化藝術中洞見國民性：茶道、《源氏物語》、動漫、深夜食堂等，從征服世界的日本文化藝術裡，洞見日本人複雜的文化基因。

極具前瞻眼光的中日對比：房地產泡沫、製造業前景、人口老齡化帶來的社會問題等，橫向比較亞洲最大的發達國家與發展中國家，從中管窺二十一世紀的發展密碼。

以日本文明的歷史沿革為縱軸，解讀日本到底是個怎樣的國家，居住在日本列島上的民族到底是個怎樣的民族。本書具有縱深和廣度，趣味性與知識性兼具，引領讀者以輕鬆閱讀的方式，真正理解日本何以成為今日樣貌？

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航