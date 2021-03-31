《消失的情人節》可愛的風格暗藏可怕的情節？

看著題材奇幻的台灣電影《消失的情人節》時，筆者的心情也奇幻起來，由覺得可愛有趣，變懸疑好奇，然後竟然感到可怕，最後又變得感動；男女主角真的很有魅力，演技也極具感染力，把後面因為可怕情節而稍為出戲的我拉回電影裡。

這是一齣滿值得一看的電影，演員表現真的超水準，特別是李霈瑜（飾楊曉淇）的演出生動可愛，劉冠廷（飾吳桂泰）的深情傻氣也很亮眼。

圖片來源：電影《消失的情人節》劇照

（以下文章內容含有劇透）

《消失的情人節》主線由「消失的情人節」的懸念開始，再分別由「消失的人」與「消失的情節」兩部分拼湊而成完整的故事，感覺很有巧思；日文戲名是《1秒先の彼女》（快1秒的她），但這其實只點了故事前半部分的主題。

英文片名為《My Missing Valentine》（我的失蹤情人），對曉淇來說，第一位「消失」的是前世情人——爸爸（黃連煜飾），之後消失的情人是「泰國蝦」劉文森（周群達飾），直到她發現身邊原來默默有一位「情人」阿泰，可惜他遇到車禍而「消失」了差不多一年。

圖片來源：電影《消失的情人節》劇照

可憐的阿泰是不是吸引車禍的體質？戲裡遇上兩次車禍了，幸好最後沒事，終於能跟自童年「消失」的「情人」曉淇團圓。畢竟這是奇幻劇，曉淇曾形容幸福像一卡車撞向她，是不是暗示了有卡車會撞人？

筆者很喜歡劇中一段關於共同回憶的台詞：

有人說，人生是由許多回憶組成的。談戀愛就是在創造回憶：他的回憶有你，你的回憶有他，那是最好的；但是很可能你珍貴的回憶，對對方來說根本沒有意義，這就是人生。

這段台詞很真實，也正好反映阿泰與曉淇的童年回憶，二人一起經歷過的事是相同的，但對二人的意義卻不一樣；相信不少觀眾在成長的過程中，大概也遇過類似的事，自己珍而重之的感情，在對方眼中卻不值一提。

圖片來源：電影《消失的情人節》劇照

筆者唯一不喜歡這電影的地方，就是阿泰在曉淇沒意識的情況下移動她，還偷吻她⋯⋯

起初當電影開始播放「消失的情節」部分時，看到阿泰默默守護在曉淇身邊，筆者雖然想起美劇《YOU》（安眠書店）裡的跟蹤狂男主角Joe，但還是投入到戲裡，默默地感動著，畢竟阿泰比Joe看上去清純得多。

直至看到「時間停止」後，阿泰對曉淇所做的種種，雖然還是很純真的舉動，但難免有點說服不到我這叫「浪漫」。

雖然阿泰很純良，對曉淇就像白馬王子對白雪公主的純真，但多年沒見，曉淇喜歡阿泰嗎？即使喜歡，曉淇允許阿泰跟自己有身體接觸嗎？還沒確認這些，喜歡的話，阿泰的行為是浪漫，不喜歡的話，這不是變態是犯罪嗎？

雖然看劇情鋪排，阿泰是很忠厚善良的人，但他原本一直就是曉淇口中的「怪咖」，她從沒對他動心，於是筆者就開始一直出戲⋯⋯

此外，既然阿泰把曉淇放到床上時，會把她的頭從望向右邊調回中間的舒適位置，那為何一整天還要她側著頭呢？

圖片來源：電影《消失的情人節》劇照

筆者一直看一直擔心曉淇的頭向右側了一整天，頸部肌肉會不會僵硬而拉傷了，就像在海邊曬了一天太陽的她，在戲裡還是曬傷了啊⋯⋯

直到最後郵局重遇那幕，筆者本來還在出戲中，來不及回魂投入到二人再會的感動，但這時大霈的眼淚不停落下，那個悲喜交雜的表情演得非常讚，然後劉冠廷也突然加入，利落地轉換了情緒開始落淚，於是筆者瞬間被兩位好戲之人所感染而感動起來。

電影的佈局也很有意思，剛開場時已鋪排了中間的時間停頓，呼應了後續劇情：有人說腳踏車消失了（因為阿泰來不及還車），也有人（大文飾）說看到有一位小姐憑空消失（因為阿泰把曉淇送回家去了）。

最後，片尾的照片其實暗藏了二人的結局——一幀筆者非常喜歡的照片，快一秒的曉淇，跟慢一秒的阿泰，二人在合照裡都是閉上眼的，即使平日一快一慢，似乎可能差了2秒，但在這幀合照裡還是同步了；這次，二人再次到訪阿泰的秘密基地，但身分、意義，都不一樣了。

圖片來源：電影《消失的情人節》劇照

片尾的照片是用阿泰爸爸的遺物所拍的，爸爸不在了，但照相機卻賦予了阿泰另一種意義——也許有形的東西都會消失，但照相機可以把那個存在的瞬間永遠保留下來。

儘管時光會變，照相機變手機，信件變電子郵件，但喜歡與想念一個人情懷，終究不會改變。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：王祖鵬