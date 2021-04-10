【專訪】比利時《Spirou漫畫週刊》：走過二戰戰火，用漫畫在法語區傳遞正面力量

文：編輯部／林宜柔

一本漫畫雜誌要有多少年的歷史才能稱得上悠久？比利時的《Spirou漫畫週刊》（Journal Spirou）創刊至今已逾82年，連載過許多著名系列，如《幸運路克》（Lucky Luke）、《藍色小精靈》（Les Schtroumpfs）、《加斯東》（Gaston Lagaffe）、《斯皮魯與方大炯》（Spirou et Fantasio）等，並且仍然活躍於法語漫畫界，具有舉足輕重的地位。這次CCC特別前往Dupuis出版社的總部，帶大家一探這本殿堂級的漫畫週刊。

Photo Credit: CCC創作集 《Spirou漫畫週刊》主編摩根．迪．薩勒維亞（Morgan Di Salvia）拿著《CCC創作集》與《Spirou漫畫週刊》的紀念合照。

走過戰火的漫畫週刊

被問及《Spirou漫畫週刊》是否為世界上現存最老的原創漫畫雜誌時，主編摩根．迪．薩勒維亞（Morgan Di Salvia）有點謙虛也帶著自豪地笑道：「我不知道，也許可以說是之一？」[1]

關於《Spirou漫畫週刊》的傳奇歷史，一切都要回溯到1937年，當時印刷廠家族Dupuis決定製作一份面向年輕人的刊物，四處網羅優秀人才，在隔年的4月21日《Spirou漫畫週刊》發行了第一期，也開啟了法語漫畫界的新頁。

Photo Credit: Spirou編輯部 《Spirou漫畫週刊》創刊號

然而，第二次世界大戰於1939年爆發，《Spirou漫畫週刊》的相關從業人員因戰火走避四方，數度停止商業活動，但他們從未放棄過出版的理想，總是能找到方法讓《Spirou漫畫週刊》重新發行，即使是在比利時被德軍占領的最嚴峻時刻，面對德國管理人想要進入其執行委員會，Dupuis家族仍然有著堅持，拒絕成為納粹的傳聲筒。在後來的解放運動中，當時的主編尚．多伊西（Jean Doisy）更因為他對於比利時抵抗運動的貢獻而獲頒英勇十字勳章。

無疑的，《Spirou漫畫週刊》是一本充滿人道關懷的刊物，而他們的精神理念不只呈現在作品中，更實踐在生命裡。

Photo Credit: Spirou編輯部 出自《Spirou漫畫週刊的關鍵時刻》（Moments clés du Journal de Spirou），馮索瓦·埃侯勒（François Ayroles）著。

Photo Credit: Spirou編輯部 埃米爾·帕佛（Émile Bravo）的Spirou外傳作品《仍然有希望》（L'Espoir malgré tout），以二戰時被德軍占領的比利時為背景，描繪了一個滿是傷痕的布魯塞爾，而主角們就像每個比利時人一樣，完全迷失了生活方向。2019年的布魯塞爾漫畫節也為此作品策畫了主題展。

《Spirou漫畫週刊》編輯部目前仍位於當初發跡的比利時馬辛內勒城（Marcinelle），六位核心週刊編輯加上其他部門的員工通力合作，每週固定出刊52頁的原創漫畫，鋪貨到世界上所有講法語的地區，包括法國、比利時、瑞士、加拿大法語區等，繼續在這個時代裡，以漫畫的方式，傳遞正面力量。

Photo Credit: Spirou編輯部 值得紀念的第4000期（2014年12月10日出版），截至目前已發行到第4310期（2020年11月18日出版）。

愛冒險的門僮男孩

而說到《Spirou漫畫週刊》，當然不能不提和週刊同名的靈魂角色Spirou，這個身穿紅色制服的旅館門僮也許臺灣讀者並不熟悉，但在法語漫畫界中，他可是家喻戶曉的漫畫角色，不只故事被改編成真人電影，還有屬於自己的主題樂園，今年甚至被聯合國選為人權大使。

Photo Credit: CCC創作集 《Spirou漫畫週刊》和布魯塞爾漫畫節合作密切，在漫畫節期間除了舉辦各種和漫迷的互動活動，也會免費發送Spirou標誌性的造型紙帽，人人頭頂一個Spirou紅帽，儼然成為漫畫節最具代表性的風景之一。

Photo Credit: CCC創作集 位於法國的Spirou主題樂園中，以人氣角色馬蘇皮拉米（Marsupilami）作為主題的遊樂器材。

以Spirou為主角的衍生作品相當多，光是正傳《斯皮魯與方大炯》至今已出版了55集。和日本漫畫較為不同的是，《斯皮魯與方大炯》的創作者不只一人或一組，而是由編輯部決定每一代的繪者和編劇，一開始是侯伯－維爾（Rob-Vel）創造了Spirou的角色造型，接著是紀傑（Jijé），再來是安德烈・弗朗坎（André Franquin）……到現在的法比安・維爾曼（Fabien Vehlmann）與尤安（Yoann），超過十名以上的優秀創作者，世代接棒完成了超過80年的作品。

每代創作者大概有十年的連載期，也各自帶來全新的角色或是世界觀以豐富整個系列。例如弗朗坎帶來神祕動物馬蘇皮拉米（Marsupilami）跟瘋狂科學家左格呂布（Zorglub），湯姆與瓊里（Tome & Janry）則帶來美國紐約的黑幫角色。

時至今日，以Spirou為主角的正傳加外傳系列已有80本，主編坦言目前要做出更好的作品有點困難，所以正傳系列休刊中，作者團隊則轉而發展名為「超級侍者」（Super-Groom）的另一系列，故事關於Spirou想要退休當園丁，可是有別人假冒他的身分做壞事，所以Spirou必須出面阻止，但因為他想退休，所以也需要變裝才能當英雄。此新系列以外傳的方式進行，打算先出個兩本試試水溫，如果迴響不錯就繼續這個系列，若反應普通就回到正傳。

Photo Credit: CCC創作集

Photo Credit: CCC創作集 排版設計部負責所有雜誌和書籍排版、設計。大張的彩稿基本上都會送交外包廠商進行照相製版。

跨世代的全年齡讀物

除了角色Spirou的衍生故事之外，《Spirou漫畫週刊》上連載的其他作品風格也相當多元，主編表示他們和日本漫畫雜誌的出版思維不同，在日本，漫畫雜誌被設定了明確的讀者年齡及性別，給男孩看少年漫畫，給女孩看少女漫畫；但在《Spirou漫畫週刊》上可以看到不同層次的故事。

身為一本八十多年的雜誌，讀者群可能從小看到大，橫跨老中青少幼，所以故事要如何吸引所有年齡層，從中取得平衡，是挑選作品的重要考量，他們希望《Spirou漫畫週刊》是一本可以闔家閱讀、老少咸宜的雜誌。

Photo Credit: CCC創作集 《Spirou漫畫週刊》編輯部有著大片的落地窗，窗外綠意環繞，室內的牆上夾著各期封面。光是看不同期的封面，就能探索各種風格，讓人知道漫畫可以有多種的視覺可能。

在新時代的挑戰

在還沒有電玩，電視也尚在起步的60年代，《Spirou漫畫週刊》每週的銷量大約是20萬本，如今隨著紙本書籍市場全球性衰退，目前每週印量約7萬本，雖然銷量比不上全盛時期，但在法語漫畫界中仍是數一數二。不過去年在法國有一千多家書報攤倒閉，對於以書報攤為銷售通路的漫畫週刊來說是一大考驗，在雜誌銷售通路逐漸萎縮的情況下，如何開發新讀者也成了必須思考的問題。

目前他們想到的辦法是將已發行過的故事重新收錄成一大本，以「雜誌書」（Mook）的形式發行季刊，稱為《Mega Spirou》，因為這種「雜誌書」的形式較受到年輕族群喜愛，頁數夠厚，在店面疊起來的能見度比較高，「現在的讀者也喜歡一次看很多東西。」主編笑說。明年可能會出版更多這樣形式的漫畫，希望可以吸引更多人來探索《Spirou漫畫週刊》。

反映時代脈動的記錄者

提及近十年來的法語漫畫市場，主編認為漫畫類型變得更加多元豐富，在以往，幾乎沒有非虛構（non-fiction）的紀實漫畫，也許是因為讀者對各種題材的接受度都提高了，近年這類型的作品才特別成功。對於創作者來說，2019年的現代是比過去更加競爭激烈的年代，但對於讀者來說，可以欣賞到各種類型和風格的作品，或許是最好的年代。

《Spirou漫畫週刊》歷經了漫畫市場的各個時期，成為了歷史的見證者，例如閱讀《加斯東》就能感受到60年代的社會風氣，主編表示：「今後的目標也是盡可能地如實反映未來的當代生活，帶給讀者感動和歡樂。」

雖然以人來比喻的話，《Spirou漫畫週刊》已是八旬高齡，但其與時俱進的特質，讓我們知道—愛漫畫的心，永遠不會老。

Photo Credit: Spirou編輯部 以《加斯東》為封面的第1454期（1966年2月24日出版）。

備註

[1]法國的《米奇漫畫週刊》（Le Journal de Mickey）1934年創刊，時間更早，但內容主要聚焦於迪士尼的角色，也曾有和《Spirou漫畫週刊》買過作品刊登的歷史。相較之下，《Spirou漫畫週刊》的原創性及多元性更高。

參考資料

François Ayroles. 2018. Moments clés du Journal de Spirou. Belgium: Dupuis. 《Spirou漫畫週刊》官方網站

註：原文標題為〈世界上最老的漫畫雜誌：《Spirou漫畫週刊》專訪〉

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航