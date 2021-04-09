周慕姿《過度努力》：自責小姐說，如果不笑，我怕自己會哭出來

文：周慕姿

所以，我被放棄了嗎？

自責小姐欣卉

欣卉有點不安地坐著，右手一直重複搓著左手手臂。

前幾次諮商，我們除了討論她希望來諮商的原因，也討論了她的諮商目標。

她希望能夠藉由諮商，讓生活慢慢回歸常軌，不要這麼漫無目的，套一句她說的話：「希望可以讓我不要那麼廢。」

雖然她似乎同意我所說的：現在的她，可能因為之前的過度努力、過高的自我要求而彈性疲乏，所有的「放棄」，其實是「害怕自己做不好」、「擔心自己很糟」的反撲。不過，很習慣自我要求的她，仍然希望能夠有一些步驟，讓她可以遵守、一步步回歸正軌。

於是，我給了一個提議：考慮每天盡量讓自己出門散散步、走走路，把這個當成生活的例行公事之一。

給了這個「提議」之後，連著後來的三次諮商時間，欣卉都臨時取消、「突然忘記」或是「記錯時間」。

我猜測，這表示我們的狀況，可能掉進她與權威的重複模式中：

希望權威給她一個標準，讓她可以做到，這樣就能暫時相信自己符合權威標準、代表自己「暫時是好的」，以安撫「擔心自己不夠好，而讓人失望」的焦慮；但是一旦沒有做到對方的標準，欣卉就會被自己的想像打趴，覺得對方一定會對自己「很失望」，因而覺得自己很糟。

如此，她不得不逃回自己的避風港裡，逃避面對權威和之後的所有事。

所以，或許欣卉因為某幾次的原因，「沒有做到」我的提議：出門走走。於是，強烈的羞愧感又把她整個籠罩住，讓她完全無法逃開，掉進自我嫌惡的無力感中。

不過，我繼續向她重申我們的諮商架構，也穩定地與她約定下一次諮商的時間。後來，欣卉終於來了。

你會不會對這樣的我失望？

在諮商室裡的她，顯得有些焦慮。

「坐在這裡，會讓你緊張嗎？我發現你好像一直在搓著手。」我留意自己的聲音，放緩並放慢。

「……有一點。」

她對我笑了笑，帶著一點抱歉的感覺。

「我不知道，現在你的緊張，是因為我們有點久沒見了？還是因為，之前幾次諮商的取消，讓你對我有些不好意思？或者是，有其他原因？」

欣卉看向我，似乎沒想到我這麼快就破題。

「……有點不好意思吧。」她看起來有些抱歉地笑笑。

「所以你很擔心，這幾次取消諮商後，我的想法嗎？」

欣卉慢慢地，點了一下頭，沒有看向我。

我直直地看著她，很認真。「那，你要不要直接問問我，我對你的想法是什麼。」

欣卉看起來有點驚嚇。她抬頭看向我，看到我認真的眼神。我們互視了一陣，維持一陣子的沉默，她終於打破了：

「你……是怎麼想的？」

會不會覺得，這樣的我很不好？

你會不會對這樣的我失望？

「我一直在想，不知道你發生什麼事了。很希望有機會跟你碰到面，看看有沒有什麼部分是可以一起討論的。」我笑笑地看著她。「我想，如果會讓你這麼在意我的看法，今天還能來這裡面對我，對你一定很不容易。所以，很謝謝你今天願意來。」

欣卉低著頭。從身體的動作看來，她似乎稍微放鬆了些。

她抽了一張衛生紙，拭著眼。

我沒有說話，等著她慢慢準備好，等她回到這個諮商室裡。

我沒見到外婆最後一面

「謝謝你。除了我外婆，我沒有什麼覺得自己犯了錯，卻不被責罵的記憶。」

「外婆？之前好像沒有聽你提過她？」

「嗯，她在我開始工作沒有多久就過世了。那時候，我工作正忙得不可開交，上班習慣都不會注意手機。其實外婆因為癌症，已經生病一段時間了。不過，因為前陣子才狀況轉好出院，所以，我沒想到這天來得這麼快。」

欣卉無意識地摺著手中的衛生紙，將衛生紙摺成很小的長條。

「那天，我在外面和客戶開會，一整天都沒有看手機。開完會之後，才發現手機有幾十通未接來電，還有訊息。趕到醫院時，外婆早就走了。我沒看到她的最後一面。」

欣卉又把衛生紙攤平，重新又摺了起來。

好似藉由這個方式，可以整理自己說這件事的心情，讓情緒可以被控制，自己也不至於崩潰。

「阿姨對我說，外婆臨走前，還在念著我的名字。」

欣卉像是忍耐著什麼，忍不住晃動身體，一手摀著嘴。

我想像著欣卉的心情，即使我的想像可能不及她的萬一，我仍有很痛的感覺。

「外婆是全世界最愛我的人，我是她帶大的。對她來說，我怎樣都是好的。」欣卉眼眶帶著淚，但她笑了。

外婆對她來說，是很重要的人。

欣卉開始說自己和外婆的回憶。

我永遠都不會忘記那個表情

從小因為父母工作的關係，加上自己是老二，爸媽把欣卉放在外婆家給外婆帶，每逢週末才會去外婆家看她。

隨著欣卉慢慢長大，她覺得很奇怪，為什麼姊姊跟弟弟都跟爸媽一起住，可是自己沒有。有一次，她忍不住問外婆。外婆說：

「你阿爸做醫生開診所，你阿母要幫忙，會比較忙啦。你弟弟還小，需要媽媽照顧；姊姊比較大，自己能照顧自己了，你爸媽顧不到她，就比較沒關係啦，而且因為她念書的學校在家附近，所以住一起比較方便。」

說到這，外婆突然笑了，抱住欣卉說：「你阿爸阿母怕他們太忙，沒辦法好好照顧你，所以拜託阿嬤。你不喜歡阿嬤嗎？阿嬤很喜歡你捏。」

欣卉記得，那時候聽到外婆這麼說，滿腔熱血上湧，立刻用力地回抱外婆：

「我最喜歡阿嬤了。我不要離開阿嬤！」

那時候，面對父母不在身邊的失落，欣卉安慰自己：「沒關係，我還有外婆。」

於是，欣卉一直與外婆同住，直到小學三年級時，爸媽希望送欣卉去念住校的私立學校，因而把欣卉從外婆家帶走。

欣卉記得，她當時好痛苦，還有幾次偷偷蹺課，自己坐公車跑回外婆家看外婆，最後結局都是哭哭啼啼地被爸媽帶回學校。

那時候，外婆倚著門，含淚目送她離開的神情，深深印在她的心。

「我永遠都不會忘記外婆的那個表情。」欣卉說完，抿著嘴，強忍眼淚。

我像是個外面撿回來的野孩子

住校的欣卉，每逢週末時，開始回到父母與姊姊、弟弟在的那個家。

記得剛回到家時，她非常不安，感覺自己就像是外人一樣。

「那時候才小學三年級，但就有個很深的想法，就是：這個家，沒有我的位置。」欣卉輕輕地說。

幾次從外婆家被抓回來之後，欣卉被迫接受了自己不能再和外婆一起住的結果。當她意識到：「這就是我以後的家了。」她只好努力地融入這個家。

努力遵守媽媽的規矩、爸爸的要求，在這個家生存下去。

「我在外婆家，是過得很幸福的，不會有人罵我、批評我。因為外婆家在鄉下，附近鄰居也都認識我，我可以自在地跑來跑去，每個人都很喜歡我。

「搬回來爸媽家後，姊姊跟弟弟好像覺得我是侵犯他們領域的外人。然後，這個家有很多規矩：吃飯的規矩、穿衣服的規矩、各種生活的規矩……那個時候，媽媽不停地罵我、嫌我；姊姊、弟弟看我的表情，則像是：我是個外面撿回來的野孩子。」

欣卉輕笑了一下，然後深吐口氣。

「在這個家住了一陣，你就會發現，姊姊是爸爸最愛。因為她既優秀、漂亮又聽話，一路都是第一志願，而且常去參加一些校外的競賽，得名是家常便飯，家裡她的獎狀獎盃多到放不下。我爸對她寄予厚望，希望姊姊以後可以繼承家裡的診所，跟他一樣當醫生。

「弟弟就是我媽的心肝寶貝。小時候是嘴巴很甜，長大之後，也是各方面都非常優秀，小五就跳級念國中。雖然沒有像我姊十八般武藝樣樣精通，但靠念書也是人生勝利組了。

「就剩我，高不成，低不就。不像姊姊那麼多才多藝，也不漂亮，更不像弟弟是個天才。我就好像家裡多出的小孩，他們很少把注意力放在我身上……也是因為我不吸引他們啦。」欣卉自嘲地說。

心裡有東西碎掉了

「我才知道，我在我外婆家的那段時間，是多麼奢侈的幸福，因為那時候，外婆不管我表現怎樣，都一樣愛我，而且我知道，她的愛都在我身上。」

經歷過「無條件的愛」之後，突然被剝奪、被丟進一個弱肉強食的環境裡，對於一個小學的孩子而言，很難想像那是多大的壓力。

而製造出這個環境的，正是她期待能夠愛自己、接受自己的父母。

「我只好一直拚命地做，一直到外婆過世那時候……不知道耶，覺得好像心裡有什麼東西碎掉了，突然有個聲音在問：『這麼努力是為了什麼，有什麼意義？』

「一開始，我很努力想忽略那個聲音，想把它壓下去……後來，就壓不下去了。我只是覺得好累、好累。然後，我就沒辦法去上班了。」

說到這裡，欣卉突然轉過頭，看著我。

「我沒有跟你說，我現在自己一個人住，對不對？」

突然聽到這個消息，我小驚了一下，點點頭。

「對，你沒有說。所以你現在自己住？」

「應該說，我沒有去上班已經一年了。自從我沒辦法去上班，整天待在家裡，過不到三個月，我爸受不了。他說，他不想要看到我那麼沒用的樣子。如果我要繼續這樣，他就當作沒我這個女兒。然後他就拿錢叫我去外面住。

「我就被他打發出去了，所以我後來就一個人住。」

欣卉苦笑著說這件事。

我不知道該怎麼形容，當聽到這些話與看到她臉上表情的心情。

「也沒那麼糟啦，真的。」

大概我臉上的表情有些扭曲，欣卉注意到了，馬上安慰我。「他們其實都會定期匯錢給我，我生活滿寬裕的。一個人在外面住，也很自由，不用面對他們嫌棄的表情。」欣卉故作輕鬆地說。

「不過，他們這麼做，對你的打擊也很大吧！特別是那時，面臨外婆離世，正是你很需要支持的時候。」我輕輕地說。

「一開始是有點啦，不過，想想也就習慣了。這很符合他們的行為模式，不好的東西就該捨棄。生活不能留下任何不符合標準的事物。」

欣卉還是笑。

如果不笑，我怕自己會哭出來

不笑不行。不笑的話，怕自己就會哭出來。

哭出來的自己，就像坐實了「自己因為不好而被拋棄」的想法。

那樣的自己，太悲哀，也太可憐了。

所以只能笑，笑著，才能再撐下去一點點。

「你覺得他們認為你不好。那你呢？你覺得自己怎麼樣？」

「很廢啊！這麼大了，還在花父母的錢，很沒用啊！」欣卉一連說了好幾個負面的形容詞，說得鏗鏘有力。

「不知道你的外婆，看到現在的你，會怎麼想？」

欣卉看著我，像是有些意外我會這麼問。

「她大概也會覺得我很廢，覺得很丟臉吧！」

「真的嗎？」我反問欣卉。「有沒有可能，她看著現在的你，看到你離開她以後，要這麼辛苦，才能得到愛，反而會很心疼現在的你呢？

「因為在她心中，你永遠是最好的，也是她最愛的孩子。」

你忘記了嗎？即使你不是父母最愛的孩子，但你仍然是被深愛、被重視的。

在你外婆的心中，你永遠是那個她最好、最愛的孩子。

欣卉盯著我，忍了很久的淚，無聲地落在我們之間。

那或許是，尋回自己一生中最珍貴的寶物，終於鬆了一口氣的眼淚。

書籍介紹

本文摘錄自《過度努力：每個「過度」，都是傷的證明》，寶瓶文化出版

作者：周慕姿

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《情緒勒索》作者周慕姿2021動人新作。

每一個過度努力的人，都是把傷藏得很深、藏得很好的大人。

「過度努力」是最完美的人生逃避，

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你總是不停歇地往前衝刺嗎？

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8個令人泫然欲泣的真實生命故事，

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「過度努力」是多麼容易被忽視，它甚至被完美掩蓋在高收入與不凡成就裡。

但，每個過度努力的人，都是靈魂受創、傷痕累累的大人啊。

過度努力是一種自我耗損與傷害。

因為過度努力的人，追逐的是他人或社會眼光中的自己，而非真實的自己。

而當你相信自己夠好，你就不用總是必須向這個世界證明什麼。

「心理師，你難道不能直接告訴我如何解決我的恐慌嗎？你們沒有SOP嗎？」

「我為了父母，已經整形到連我自己都不認得了，但為什麼他們還是不要（愛）我？！」

「我已經好努力了，為什麼還是不夠？可是我已經累到要崩潰了……」

無愛碎裂暴虐的童年處境或家族不能言說的禁忌，

以無聲的方式，凌遲他們一生。

他們甩掉弱小無助的童年自己，

以不停歇、不喘息的或戰鬥或逃離的方式，面對生命。

成就與薪水、他人的讚賞與喝采是他們肩上的勳章，

但他們卻覺得生命蒼白又貧瘠，

也總在深夜裡，自我不斷被囓咬與啃噬，

甚至罹患各種上癮、恐慌、暴食、憂鬱……

為什麼他們已經如此努力，拚命讓自己有用、夠好，卻仍無法擺脫空洞人生？

慕姿心理師認為，心理師這份工作猶如擺渡人，對於書上8個彷若站在懸崖邊的個案來說，無論是在工作上只能贏的跨國公司高階主管、婚姻即將垮掉的工程師或在醫院崩潰的住院醫師……慕姿心理師試著接住、陪伴著持續向下墜落的他們。陪著他們，從漠視無感、抗拒防衛、輕蔑自嘲開始，努力地耐心等待、溫柔同理，以及細膩的諮商專業，妥貼地、柔軟地、呵護地回到過往可能遍體鱗傷的生命經歷，而那不過就是一個個睜大雙眼，驚恐又哭泣不停的稚嫩孩子。

Photo Credit: 寶瓶文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航