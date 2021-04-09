《為什麼越重要的事越不想做？》：「水桶效應」教會我們規避短處，另一種思想則鼓勵發揚長處

文：舒婭

認清自己的長處與短處

不知道你的身邊有沒有這樣的人？明明不擅長一件事情卻非要死磕到底，最後落得身心俱疲。他們通常看不到自己的優點，一邊觀望著別人的生活一邊悲觀感歎：「唉，我什麼時候能做到像他那樣啊？」一轉頭仍然過著渾渾噩噩的生活，對於身邊的事物都提不起熱情來。

當別人問起近況時，他們總是疲憊地抱怨：「我啊，還是老樣子唄，又沒有什麼特長也沒什麼競爭力！」這類人看不到自己的優勢和長處，被一時平淡的生活沖掉了熱情，於是日復一日得不到提升。

還有一種人，則是過分驕傲自大，很容易「飄」。他們大多在某些領域有不錯的成就，便對自己的成就沾沾自喜，甚至完全忽視了自己的不足，一旦遇到瓶頸就容易陷入困境。這類人是過分關注自己的優勢而忽視了自己的不足與短處。

一個真正理性的人，對自己有清晰的認知，瞭解自己的長處和優勢，也能正視自己的短處和劣勢，不為前者而忘乎所以，也不為後者而自慚形穢。保持理性與清醒，把自己的優勢發揮到最大化，同時儘量避免劣勢帶來的傷害。在學習和工作中，如果不懂得規避劣勢，會造成很大的損失。

「水桶效應」傳達的就是關於規避短處的理念：一個普通的水桶由很多塊木板組成，它能盛多少水取決於最短的那根木板，估測這個水桶的容量時要看最短的那塊木板，而不是最長的。在製造水桶的時候要想發揮其最大的盛水潛力，就必須要保持所有木板長度相同，但凡有一根偏短的盛水量就會大打折扣。

把「水桶效應」應用到工作和生活中同樣成立。對於一個組織或者團體來說，要想實現效益最大化就要保證每個人在有限的時間、空間裡發揮自己最大的潛力，如果有一個人掉隊很有可能會導致整個團隊工作中斷，前功盡棄。對於個人來說也是如此，可以以參加考試為例，如果有一門嚴重偏科，即便其他科目發揮到極致可能也無法到達理想的水準。

「水桶效應」給我們的啟發是：要想取得最大化成績，必須要多方面均勻發展，不可有特別欠缺的漏洞。如果說「水桶效應」教會我們規避短處，那麼另外一種思想則鼓勵我們發揚長處。古往今來，但凡有所成就的人必然是在某些方面有所突出的人，他們很可能在其他事情上都很平庸，但唯獨在某一個方面超越其他人，才能取得驚豔眾人的成就。

著名科學家法拉第被世人戲稱為「文學白痴」，那些文學家們拿捏得當的文字在他看來簡直是噩夢，但正是這樣的法拉第發現了自己在理學上的天賦，他對於電力研究的熱愛一發不可收拾，幾乎全身心地投入到電力學研究中，將自己的長處發揮到極致。後來發現了電磁定理，建立了電磁學說，帶領人類進入電氣化世界的大門。

林肯當年在參與美國總統競選時，因為沒有強大的財力支撐而處於劣勢，但他卻毫不自卑。當有人問他有多少資產時，林肯不卑不亢地回答：「我有一個妻子和三個兒子，他們是無價之寶。我還租了一個辦公室，裡面有椅子一把，書架一副，上面的每一本書都值得細細品讀。我本人既窮又瘦，我實在沒有什麼可依靠的，唯一可以依靠的就是你們。」

林肯巧妙的回答讓他避開了自己的劣勢，同時又拉近了和中低層民眾的距離，放大了自己的優勢。林肯的睿智、有趣、領導力和他的口才都是他的長處，在他任職之後把這些長處充分應用到了工作中，帶領美國走向更好的未來。

認清自己的長處和短處非常重要。當你學會發揚長處、規避短處，事業就能取得事半功倍的效果。相反，如果你總是跟自己的短處過不去，總是死磕自己不擅長的事情，甚至逞強接受那些自己並不擅長的工作任務，很有可能會事倍功半。很多人會說：活了這麼多年我仍然沒有發現自己非常擅長的事情，這是不是證明我是個失敗者？答案是否定的。我們的長處和短處有時候無法自動顯示出來，需要我們主動去嘗試跟發掘。

那麼，如何認清自己的長處和短處呢？

多多嘗試新事物，開拓新領域

只有盡可能地嘗試新鮮事物，你才能判斷自己擅長不擅長，如果你總是固步自封、每天虛度光陰，很多機會就溜走了。接觸新領域、與形形色色的人交流，在這個過程中你的視野會得到拓展，當你把自己的心胸打開了，世界便會給你更多可能性。

採納他人的合理意見和建議

「當局者迷旁觀者清」，往往當你身陷一個問題百思不得其解時，他人卻可以一語點醒你。我們對自身的認知通常存在偏差，他人卻可以看得很清晰，優勢和劣勢、長處和短處，盡收眼底。所以，他人的建議有時會對我們產生莫大的幫助。當然，在耐心傾聽他人建議的同時，也要保持可貴的理智。我們可以接受他人的意見，但不能喪失自己的判斷。

人無完人，存在缺點和不足並不是什麼丟人的事情。長處和短處就像化肥和雜草，在這片叫「人生」的麥田裡共存，前者讓我們變得更好，後者牽制著我們的成長，雙方都是無法根除的。化肥讓麥田更好地生長，少量的雜草是負面的環境因素，但是它鍛煉了麥子掙扎生長、抵抗外因的能力。從現在開始，正視你自己吧！將長處發揮到最大，盡可能地規避短處吧。

繃得太緊時讓自己停下來

Q最近的狀態很是糟心，整個人被工作和家庭兩面夾擊，既要忙著工作又要關心孩子在學校的表現。Q自以為已經很顧家了，妻子還常抱怨他是「工作狂」，眼裡只有工作卻沒有家庭，這些偶爾的小摩擦常常能令他崩潰。

其實，妻子也沒有說什麼偏激的話，只不過那些偶爾的抱怨是「壓死駱駝的最後一根稻草」，讓本就緊繃著神經的Q感到抓狂，崩潰也是情理之中的事情。冷靜下來的Q會發現，自己給自己的壓力真的太大了。

業績要爭做最好的，與周圍人的關係要保證天衣無縫。每天不是跟客戶談工作，就是奔波在見客戶的路上。難得的週末不用來休息，而是用來陪妻子、孩子一起出去旅行、玩耍。旅途的疲憊從未聽他抱怨、工作的壓力也從不向家人朋友吐露，他努力在所有人心目中保持「正能量」的形象，不希望身邊人被自己的沮喪感染。

終於有一天，Q因為過度疲勞住進了醫院。他是一個優秀的員工、合格的丈夫、慈愛的爸爸，但唯獨對不起自己。人體不是機器，一個人的精力是有限的，禁不起毫無節制地消耗。機器尚且需要維護、清理，運轉過度也會支撐不住，更何況是血肉之軀的普通人呢？不合理的工作強度會讓人的神經一直緊繃著，而這種狀態無疑是將一個人推向崩潰的最快途徑。

這個時代，讓人焦慮的元素太多了，社交媒體上種種關於同齡人優秀事蹟的報導，關於房價、車價的消息一次次牽扯著人們的神經，鋪天蓋地的焦慮席捲而來，讓人一不小心就被巨大的壓力吞噬。於是，一邊拚命前進，一邊深夜失眠，成了很多現代人的常態。緊張焦慮→失眠→緊張焦慮，在工作中消耗的體力非但沒有在睡眠中恢復，還陷入了惡性循環。

繃得太緊時不妨讓自己停下來。這裡的「停下來」不是指完全停滯不前，而是休息和放鬆。停下來是為了更好地出發。在暢銷勵志書籍《這個世界沒欠你》中這樣闡釋「暫停」的意義：「停下來是為了思考前進的意義和方向，而不是為了呆立原地，時間無涯的殘酷在於，它不等任何人。」停下來是為了放鬆身心、休養生息、聚集能量，然後拍拍身上的灰塵，繼續趕路。「停下來」包括兩方面的「暫停」：

身體上的休息

工作實質上是將腦力或者體力轉化為抽象成果或者實物的過程，這個轉化的過程消耗了我們大量的體力。在一段時間的高強度工作之後，人體必須要得到充足的睡眠和休息。「停下來」最直接的體現就是身體上停下來，規律作息，飲食均衡，日常多食用水果和蔬菜，多去戶外呼吸新鮮空氣，跟街坊鄰居熱情地打招呼等等。

心理上的緩衝

人腦對疲憊的感知力是很敏銳的。「停下來」不僅身體上要得到充分的休息，心理上也要放鬆。短暫性地拋開工作的煩惱、生活的瑣碎，讓這段時光專屬於你自己。在灑滿陽光的青草地上睡個午覺，在波光粼粼的湖邊散心，為疲憊的內心注入新鮮空氣。

從前人們鼓勵勤奮，標榜拚命努力，但現在已經很少有人盲目對一件事投入大量精力了。越來越多的人意識到，一味地拚命前行並不能走太久，往往會因為體力不支或耐心耗盡而半途而廢。適時的休息能讓頭腦更靈活、做事情更具熱情，又何樂而不為呢？之前關於「為什麼男人通常在下班後會在車上獨自待一會才進家門」的問題，引起了熱烈討論，其中有一個回答道出了人們的心聲：因為在公司的時候他是員工，在家裡的時候他是父親和兒子，在職場上他是拚命進取的新人……一天穿插著無數個片刻，但這些片刻他們都擔任著不同的角色，只有獨自待在車上的那幾分鐘才能成為自己。

在車上短暫的幾分鐘放鬆時間，又何嘗不是一種「停下來」呢？停下來，還能看到很多平時忽略掉的風景。從前你心裡的目的地只有公司，腳步放緩、停下來之後你能看到身邊更多美好的風景了，或許是路邊的野花，或許是鄰里和善的微笑，或許是家人一句細心的叮嚀。是這些微小而美好的事物讓你變成一個更加溫柔的人，而不是沒有思想的工作機器。

停下來是為了思考未來的方向。事物是一個動態變化的過程，我們的目標和實施方案也應當隨機應變，一個勁地往前衝並不可取。停下來，分析當下的形勢，洞察容易被忽視的細節，回顧過往的道路，在這個過程中你會得到啟發，從而明確接下來的方向。

書籍介紹

本文摘錄自《為什麼越重要的事越不想做？51種克服拖延與分心，打造超級自控力的訓練計畫》，時報出版

作者：舒婭

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51 Ways to Master Self-Control

拖延不是因為懶惰，而是想要逃避！

有意識的提高「自控力」，

就算面對時間壓力、困難工作，

也能積極面對，高效完成任務！

全球成功人士都擁有的「自控力」，

只要掌握方法，普通人也可以告別拖延，擁有高效率！

STEP1 環境打造：從斷捨離雜物、到朋友圈的篩選，以及自己內在情緒的整頓，由裡而外，打造出積極明亮的氛圍。

STEP2 目標制定：用SMART原則制定明確、可實現的目標，訂定截止日期，安排每日進度，每天踏實地往前邁進。

STEP3 加強行動力：別因為過分擔憂而裹足不前，能今天完成的事不要拖到明天。在實踐的過程中不斷發掘樂趣，能讓你保持動力，克服三分鐘熱度

STEP4 時間管理：四象限分配工作輕重緩急；二八法則完成關鍵任務；番茄鐘幫助勞逸結合、提高效率…… 活用時間管理技巧，完成工作、實現目標。

STEP5 不要逃避：拖延是因為對事情沒把握、得失心太重，這時候跟自己說先「做做看」吧，不求完美、敢於平凡，會讓你有勇氣試錯。

STEP6 跳脫思維：改變固化的思考模式，跳脫舒適圈，在嘗試之前先別設限；若是外在因素無法改變，那就從自身找突破口。

STEP7 用自律獲得自由：把自己想像成一個不拖延的人；利用獎懲機制改變行為，懈怠時自我激勵，有意識地訓練自己成為自律者，才能擁有從容自由的人生！

【關於本書】

拖延的人往往是焦慮的，對要做的事有不確定感和難以控制感，因而才會拖延。與拖延截然相反的是自控──即自我控制的能力，指一個人掌控自身衝動、感情、欲望的能力。本書從「環境、目標、行動、時間、思維」等各種面相，統整了51種可以在生活中實踐，提高自控力的具體方法。幫助你用自控重整懶散混亂的生活，掌握當下、規劃未來，擁有更高生產力與更良好的生活品質。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航