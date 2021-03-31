【影評】《花漾女子》：在崇尚陽剛的世界，「前程似錦的女孩」成為文化霸凌的受害者

文：黃郁書

挾著多項國際影獎入圍、凱莉．莫里根（Carey Mulligan）的女神魅力、以及預告裡明快的復仇節奏，《花漾女子》上映時顯得氣勢如虹，宛如近年來女力的大放光彩。意外的是，走入電影裡的世界，卻感受到相反的氛圍。

一開場，凱莉．莫里根飾演的凱西在夜店假裝醉倒，可是她不挑逗、不散發魅惑氣息，適度性感，卻怎麼也難掩爬了滿臉的疲憊滄桑。某男子故作關心，實則「撿屍」帶回家愛撫，凱西在關鍵時刻忽然清醒，厲聲質問：「你在幹嘛？」男人一時驚嚇而停止動作，不過，凱西也沒有進一步作為，就這樣帶著勝利的笑容回家——這種程度怎能稱得上「復仇」呢？

幾年前，凱西和妮娜原是前程似錦的醫學系學生，妮娜在酒醉後遭到男同學圍觀性侵，自責不在場的凱西陪著摯友輟學，卻阻止不了妮娜投向死亡，凱西也從此困頓在創傷之中。

可是，即便心懷那麼深重的憤恨傷痛，凱西日常裡最可行的「報復」方式，竟是在周末夜晚來到夜店，撐起尚能依恃的姣好面容和身材，忍受自己毫無興趣的陌生男子上下其手，承擔獨自進到男人房間會有的風險，最後只換得當面撂下幾句狠話？

導演艾莫芮德．芬諾（Emerald Fennell）找來討喜的演員，以黑色幽默演繹，卻更襯托出女性試圖單打獨鬥改變當今性侵／性騷擾的有毒文化（toxic culture）時，力量多麼微薄。凱西和妮娜的遭遇並非偶然，而是每一次在相似場景，事態都必然演變至此。她們遇到的也不是特別病態邪惡的男子，而是一個個正常的、好人。這就不僅是個別男人的問題，而是整個文化都出了差錯。

Photo Credit: 《花漾女子》

那正是極度崇尚陽剛、侵略性男子氣概的歐美文化。身處這樣的社會文化，對十幾、二十幾歲的男孩而言，性與暴力是彰顯自身男子氣概的最佳途徑，若不如此，便會被訕笑、排擠，無法躋身主流與上流。是那樣牢不可破的潛規則，讓大學生將酒醉性侵當作玩笑，讓夜店「撿屍」男子誠心自認好人，讓圍觀者如萊恩在被指責的時刻感到無辜又憤怒。

當然，這從來不代表個人沒有責任和選擇。然而，這套文化根深蒂固，並與社會階級和權力結構相互綑綁，早已不是追究個別加害者可以解決。因此，儘管《花漾女子》的故事主軸彷彿1970年代「性侵—復仇」類型片（rape and revenge film）的變形，導演卻聰明地並未以殺死加害者作結，反而讓女性在重重打擊下走向極端的玉石俱焚之路，是戲劇化的反高潮，也是對當今現實的精確映照。

性侵議題不只關於性別，更關於與階級和權力電影雖未著重，卻也給足了暗示。大學時代圍觀性侵妮娜的那群醫學系男同學，到了三十歲，各個都踏上事業與愛情的康莊大道。這不全是他們才智上的優異，更是出身的優越。現實生活中，他們通常會成為政治、金融、法律、媒體等各界的菁英人士，沿襲「男孩俱樂部」的傳統，對於性侵／性騷擾的態度和言行，與學生時代相去不遠。正因為如此普遍，#ＭeToo運動在歐美一點燃就星火燎原。

事實上，這部電影原名為《Promising Young Woman》，本是巧妙呼應2015年的史丹佛大學性侵案。當時的法官，對酒醉後的犯行態度寬容，輕判了被告Brock Turner六個月監禁，並提到擔心性醜聞毀了這位「前程似錦的男孩」（promising young man），讓人憤慨怎麼不以同樣的心情考慮受害的「前程似錦的女孩」。

Photo Credit: 《花漾女子》

當年受害的女孩化名為Emily，在2016年公開了她提供給法官量刑參考的文件「被害人所受影響之陳述」（Victim Impact Statement），堅定有力地述說她遭受性侵的詳情，她與家人相互支持但仍萬般痛苦的心路歷程，以及加害者如何請到最好的律師、專業證人、私家偵探，將她塑造成有酒癮、性開放的「不完美受害者」，利用她的失憶來編造兩情相悅，過度強調Turner在泳隊中的優異表現，並將Turner的過錯全說成是醉酒而非性侵。

她的陳述當時在網路上引起極大的迴響共鳴，非常推薦閱讀原文全文，我感覺從未如此貼近一位性侵倖存者的經歷和內心，這麼劇烈地、心痛地感同身受。2019年，她出版了回憶錄《Know My Name》，決定在隱姓埋名多年後，勇敢公開自己的真實姓名Chanel Miller，是一位混血亞裔。

不只是性侵事件本身，後續被告律師的狡詐和開庭過程的折磨，對Chanel Miller及其家人造成的二次傷害與不公正，打擊亦非同小可。於是，回過頭來看劇情安排，最後凱西的「勝利」竟是依靠被告律師多年後的懺悔與良心發現，艾爾被捕的理由也是謀殺凱西、而非性侵妮娜，更諷刺意味十足。

不過，《花漾女子》也並非一個毫無希望的故事。觀看過程中，我一直覺得，聰明如凱西，應該也明白自己的行動近乎徒勞無功吧。那些被她教訓的男人，到頭來很可能只覺得運氣差，轉頭咒罵完就淡忘，改天依然故我。被她設計的麥蒂森和院長，她們的道歉認錯毫無誠意，終究證明只有發生在自己和所關心的人身上，人們才懂得痛。

儘管如此，她仍一次又一次地執行計畫，是發洩，是贖罪，也是尚未徹底絕望。她從未放棄重拾對人性、對這個世界的相信，始終期盼著有一天，能夠在夜店裡喝醉而不被侵犯，在關係裡身體自主而不急著上床。

Photo Credit: 《花漾女子》

Chanel Miller的事件中有個關鍵，是性侵發生當下，有兩位學生碰巧騎腳踏車經過，察覺不對勁便上前查看，並在Turner試圖逃跑時將他壓制大罵，在警察問話時激動難過落淚。Chanel在「被害人所受影響之陳述」的最後說道，她畫了兩輛腳踏車貼在自己的床頭，伴她入睡，提醒她人與人之間仍可以有愛與關照。

集體的陽剛文化和階級權力結構那麼穩固，短時間內似乎看不見動搖改變的一天。可是，在那之前，身為個人的我們仍有許多選擇，每一次的克制尊重，每一回的挺身而出，都讓我們與凱西、Chanel和千千萬萬女性站在一起，遠離這場糖果色噩夢。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航