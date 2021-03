4.6萬年人類遺址去年遭炸毀，原住民強烈反對澳洲首富在保留地建水壩

編譯:吳宗宜

澳洲首富建水壩遭原住民強烈抗議

澳大利亞首富、同時也是鐵礦礦商福泰斯庫金屬集團(Fortescue Metals Group)董事長兼最大股東福雷斯特(Andrew Forrest),已向州政府申請,在穿越他所屬牧場的阿什伯頓河(Ashburton River)建造十座攔河堰。

福雷斯特以西澳大利亞洲《原住民遺產法》第18條申請建造攔河堰的訴求,被該州原住民事務部長懷亞特(Ben Wyatt)拒絕,現在他正在州立行政法庭提出上訴。

福泰斯集團上訴的理由和去(2020)年力拓集團(Rio Tinto)的一樣,提出推動開發案是為造福當地人民,但當時力拓集團為擴大鐵礦場面積,炸毀了西澳有4萬6000年歷史、稱得上人類最古老居住證據之一的尤坎峽谷(Juukan Gorge cave)。

福雷斯特的計劃遭到了澳大利亞原住民組織(The Australian Aboriginal group)的強力反對,原住民PKKP族(Puutu Kunti Kurrama and Pinikura People)在28日的一份聲明中表示,「我們強烈反對福雷斯特在他私人的明德魯牧場(Minderoo Station)建造攔河堰的計畫。人們未廣泛理解原住民的歷史和文化,對河流下游的開發和衝擊,將對整條河流的生態,產生毀滅性的影響,並永遠改變上游傳統領域所有者的生活方式。」

福泰斯集團則反駁此一說法,他們認為造堰計畫利大於弊,他們提出該項目利用「漏水式堰壩」(leaky’ weirs)(類似壩的結構,在減緩了河流速度的同時,保持一定程度的環境流量〔environmental flow〕),穩定地下水層的水位,使人們在一年中較乾燥的時候可以有充足的水源使用。

福泰斯集團的慈善機構、民德羅基金會(Minderoo Foundation)的發言人說,「我們強烈希望與塔萊亞吉(Thalanyji)的原住民合作,保存明德魯牧場的遺跡和自然景觀,同時在益發嚴重的乾旱環境中發展永續農業。」

然而,除對生態的影響外,該項目範圍內有八個原住民遺跡,阿什伯頓河及其支流流經皮爾巴拉地區(Pilbara)許多原住民族的家園,包括神聖的遺址。

澳洲原住民PKKP族希望捍衛其信仰,「瓦魯(Warlu)創造了這條河,它必須可以自由流動,魚和鰻魚也可以優游於中,瓦魯自由的精神不能被打破,水流也不能被阻塞,否則瓦魯之靈將影響這條河沿岸的所有人。」

「Buurabalayji Thalanyji Aboriginal Corporation」原住民公司的律師也辯稱,河川流量的改變可能會傷害、甚至殺死原住民傳說中生活在水中的彩虹蛇(rainbow serpent)。

3月26日在州立行政法院(SAT)的聽證會上,人類學專家麥當勞(Edward McDonald)也反駁力拓集團的代表特里格(David Trigger)贊成開發的觀點,他說:「我認為建造攔河堰即使沒有完全破壞河流的生態系統,但是塔萊亞吉人認為他們對這條河有責任,即使他們了解建造攔河堰背後的意義,他們也不會同意開發。」

越炸越發

去年,力拓集團為開採鐵礦,炸毀位於西澳大利亞的尤坎峽谷遺跡,這些洞穴被視為澳大利亞最重要的考古研究場所之一,是人類4萬6000年來持續居住於此的證據,考古學家在山洞中發現的文物,包括2萬8000年歷史動物骨骼製成的工具,和4000年歷史由人類頭髮製成的皮帶。

這個遺跡位於約800萬噸的高品質鐵礦礦脈之上,估計價值為7500萬英鎊(1.32億澳元、 9600萬美元)。

在這件國際醜聞爆發後,公眾和投資者的強烈抨擊導致時任力拓集團執行長雅克(Jean-Sebastien Jacques)和兩名副執行長辭職,董事長湯普森(Simon Thompson)也宣布將在隔年的年度股東大會後辭去職務,湯普森致歉,「我對造成這場悲劇事件負有最終責任。」

力拓集團並表示,它正在採取全面的內部改革和方法以保護此文化遺產,並且在議會調查下與各原住民組織合作進行補救。

該集團新任的執行長斯塔斯霍爾姆(Jakob Stausholm)表示,該公司決心恢復並重建其信譽,他說,「我們摧毀了西澳大利亞州尤坎峽谷4萬6000年歷史的岩棚,這違反了我們的價值觀,我們正在努力重建與原住民間的關係,我知道這將需要許多時間和努力。」

在該公司的年度報告中也提到,「董事會完全意識到了尤坎峽谷遭到破壞的嚴重性,但三位高階主管並非故意導致事件發生,他們沒有做出任何非法的情事,也沒有從事欺詐或不誠實的行為,亦沒有故意疏忽職守,辭退他們已是最大的懲罰。」

然而,根據《CNN》報導,儘管力拓集團前執行長雅克已卸任,但不影響他領取豐厚的酬勞,2020年他的薪資不減反增,年薪高達1330萬英鎊,比2019年的710萬英鎊增加620萬英鎊。

法規漏洞

澳洲議會去年12月通過了「永不再犯」(Never Again)報告,對力拓公司毀壞4萬6000年歷史的山洞一事進行嚴厲的批評,並呼籲西澳大利亞州政府在新法律通過之前,停止該公司對文化遺產的破壞。

兩黨共識通過的報告中指出,力拓公司儘管知道該遺址的考古價值,依然違背原住民的意願,決定摧毀尤坎峽谷的兩個岩棚,此舉是不可原諒的。報告指出,「力拓公司知道他們所摧毀的東西的價值,但無論如何還是炸了它。」

該報告建議暫停根據西澳大利亞州《原住民遺產法》第18條批准新的開發案,直到2021年新法律通過為止,除非有關單位可以「確定並核實原住民已自由的在獲得充分資訊下同意。」該報告同時也呼籲礦業公司暫停現有已依該法第18條通過的開發案。

參議員多德森(Pat Dodson)也在議會中說:「全國有多少個像尤坎峽谷大災難可能發生?我們不知道,因為我們國家仍然存在允許各種公司合法破壞它們的法律。」

「雖然我們的報告的名稱為『永不再犯』,但在現今法規中,組織或公司仍有能力去進行非法開發,所以我們面臨一個嚴重的問題。」

該報告也建議澳大利亞政府,立法禁止採礦公司與原住民簽署禁言條款(gag clause)的協議,此種條款得以防止原住民公開發表言論反對採礦公司破壞其文化遺產。

這次調查是由澳洲自由國家黨(LNP)眾議院議員恩其(Warren Entsch)所領導,他在報告中寫道,儘管目前的臨時報告(interimreport)集中在力拓公司的案件上,但委員會將繼續調查其他礦業公司的行動,以及過往聯邦、州立法的失敗。

該報告稱,西澳州的《原住民遺產法》「已經過時,不符保護原住民的目的而迫切需要更新。」(outdated, unfit for purpose and in urgent need of replacement)

此外,還指出儘管州政府已於2018年初開始審查新的原住民法草案,但該草案仍繼續使用相同的批准程序,該報告也說:「力拓集團與PKKP和其他原住民族的經驗,顯示了該草案將如何促使公司與原住民族達成開發協議,作為修法重點的立場需要審慎的重新考慮。」

西澳原住民事務部長懷亞特表示,在引入替代法規之前,暫停執行曾依《原住民遺產法》第18條批准的所有開發案的建議,「鑒於該法在許多不同開發項目中的廣泛被引用,這是不切實際的解決方案,因為大多數的開發案沒有爭議,作為部長,我不會在沒有適當諮詢過原住民團體的情況下,考慮引用第18條規定去批准開發案。」

懷亞特也引用了西澳自由黨參議員史密斯(Dean Smith)的反對意見,他說,「如果全面的暫停執行這個開發案,將可能會使公共基礎設施的升級和維護工作停擺,其中包括耗資30億澳元的珀斯火車網絡升級工程。」

他也表示,「報告對力拓公司行為的批評讓外界以為該公司的作為是西澳洲礦業的縮影,這令人感到失望。」

