只想著「跳脫舒適圈」很蠢，你真正該做的是「擴大舒適圈」

跳脫舒適圈，是我近期聽到疫情下最多人講的詞彙，彷彿改變了現實生活的結構，就可以有新的化學反應，使得「跳脫舒適圈」變成一個打破框架、活出新人生的代名詞。

但真的是如此嗎？

「舒適圈」是人創造出來形容生存於世界上最自在的環境，但要注意，舒適圈往往不是刻意製造，而是自然形成，從陌生的嘗試到經驗的累積，形成判斷的自信後再重複循環，最終形成出「自在」的舒適圈。

這樣美好的舒適圈，為什麼要跳脫？

聽起來很不可思議，但很多心靈雞湯卻用挑戰帶來茁壯、成長等正向的名詞，把「跳脫」包裝成爬向人生頂點的必要過程，但冷靜想想，為什麼要把已經創造出來這麼自在的圈子給捨棄，重新來過呢？

而且，跳脫舒適圈的人常常沒講清楚，什麼是舒適圈？為什麼？因為今天的舒適，就是昨日的陌生，這是一個無限循環，根本不存在什麼跳脫的可能性，時間軸的方向不變，一但從陌生變成舒適，進入自在，就再也不可逆了。

所以「跳脫」其實是一個假議題，更健康的思考應該是「擴大」，找尋原有累積舒適圈的連結，利用連結，減少從陌生嘗試到判斷自信的循環過程。

這樣的說法聽起來很繞口，舉個簡單的例子吧，你被公司指派，對一間公司的主管進行業務開發，聰明的你，第一時間開啟社群網站，找尋有哪個朋友認識，或是剛好也在哪間公司任職，哪怕介紹不一定會成功，但至少縮短了與這間公司這位主管接觸上的距離。

這樣的舒適圈，我實在想不到為什麼要跳脫，總不能期待每天到公司一樓等著電梯巧遇吧。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

其實，跳脫舒適圈正確的說法應該是努力「擴大舒適圈」，無論是增加自己的學識、人脈、資產，還是學習獨立面對問題，甚至解決他人的問題，這些都在講述用「積極」的心態，面對「擴大舒適圈」的目標。

人類的天性就是在一個陌生危險的環境下，會自動激發拼命生存下去的潛能，但同時亦會產生焦慮、不安、恐懼等副作用，所以在陌生事物挑戰及已知舒適環境的平衡上一定要拿捏。常勝將軍經常打勝仗，並不是因為他最會打仗，而是他懂得選擇戰場。

藍波講過一句話，進了森林我就是王，敵人就是陌生事物挑戰，然而森林就是藍波的舒適圈，別離開你的舒適圈做挑戰，那只會讓你的失敗機率變高，然而高失敗率，並不會讓你更開心。

以下幫大家整理我自己的擴大舒適圈幾個思考方向（以人脈為例）

了解自己的舒適圈

定時分析自己身邊朋友發展，更新他的工作、職位、專業，明確你所擁有的人脈舒適圈範圍。

利用現有連結，積極擴大

每個月約朋友介紹幾個新朋友一起喝杯咖啡聊聊天，擴大人脈舒適圈範圍。

誘導問題或挑戰進入自己的舒適圈，增加解決成功率

公司希望開發新業務通路，優先考慮人脈舒適圈內是否有人在公司設定的範圍。

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相信看到這邊你已經會舉一反三了，以後別再用跳脫舒適圈來勸說你身邊的朋友們，更多嘗試用「擴大舒適圈」來分享，這樣可以更安全，更友善。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航