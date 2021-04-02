零距離科學：黑色素瘤一旦擴散，無藥可醫？

文：盧駿揚（香港中文大學通識教育基礎課程講師）

圖：香港電台

本集《零距離科學》所探討的主題是黑色素瘤（melanoma）。紀錄片的主持人是英國昆蟲學家佐治·麥加文博士（George McGavin）。麥加文曾拍過不少的科學紀錄片，但今次卻是與別不同的，因他同時是片中的主角。麥加文於2017年患上肢端黑色素瘤（acral lentiginous melanoma），在他得知自己患上這款較罕有的癌症後，他決定將求醫過程拍成紀錄片，讓觀眾明白有關治療黑色素瘤的最新科研發展。

主持人麥加文博士是英國著名的昆蟲學者，曾有份製作不少科學紀錄片。但今次他不單是主持人，同時也是紀錄片的主角。

黑色素瘤屬皮膚癌中最危險的一種。雖然它只佔所有皮膚癌患者的4%，然而致命率卻非常高。在那些因皮膚癌而死亡的病人中，約八成是患上了黑色素瘤。面對此頑疾，醫生長久以來都是束手無策的。若癌症尚未擴散，我們尚可藉手術將黑色素瘤切除。但一旦腫瘤擴散至身體其他部份，病人的存活率不單會大大降低，更是無藥可醫。

麥加文博士的肢端黑色素瘤（acral lentiginous melanoma）源於腳板處。肢端黑色素瘤的危險性不單在於它的致命率高，更是在於它的原發位置通常是在不易察覺的地方，令患者延遲就醫。

麥加文所患上的肢端黑色素瘤是黑色素瘤中較為嚴重的一種。更不幸的是，在他確診時，癌症已進入了第三期，亦即是說癌細胞已進入淋巴系統裡。這個情況絕不樂觀，醫生告訴他：若不立即進行治療，他的壽命只剩餘一年。麥加文的黑色素瘤原發部位是在腳掌處，醫生早已著手把它切除。然而癌細胞早以擴散至腹股溝的淋巴結上，所以單靠手術難以把它完全剷除。

醫生跟麥加文博士說明若他不立即進行醫治，他的壽命只尚餘一年左右。這個事實對麥加文來說是非常大的打擊。

在這看似無望的處境中，科學發現為麥加文帶來一絲曙光。於2018年（麥加文剛剛開始接受治療時），FDA批准同時使用兩種新藥物dabrafenib與trametinib來治療黑色素瘤。在說明這兩種藥物的機制前，我要先略略解釋於2002年一項有關黑色素瘤的重大發現。

麥加文博士在2018年開始進行治療，當時dabrafenib／trametinib療法剛被FDA批准用於黑色素瘤的治療上。

我們人體內有著各種各樣的訊息傳遞通路（signal transduction pathway）。這些通路是由不同的化學或生物分子組成。它們形成一個序列，像骨牌一樣，前者影響後者，一環扣著一環，就這樣把訊息傳遞至細胞中的不同部位，從而調控細胞的運作。Ras-Raf-MEK-ERK通路是當中一條較重要的通路。它能影響細胞生長與分裂，因此被認為跟癌症的出現有關。

於2002年，維康桑格研究所中的癌症基因組計劃團隊著手研究這條通路。他們藉DNA測序（DNA sequencing）技術來分析癌細胞跟普通細胞的Ras-Raf-MEK-ERK，當中的蛋白分子在DNA序列上有何分別。經過一輪實驗，團隊發現當中的B-RAF蛋白在多種癌細胞中都產生了變異。這個現象在黑色素瘤中更見明顯——有高達66%的黑色素瘤樣本中能找到B-RAF的變異。此外，團隊更精準的發現該變異大多是出現在第V600E（即是第600顆氨基酸由纈胺酸（V）變成谷氨酸（E））上。B-RAF一旦在這個位置發生變異，它便會失控的向通路下游持續發出信號，導至細胞不受控制的增生，從而成為癌細胞。

癌細胞的出現是因為它內部基因組出現了變異。而研究發現，在黑色素瘤中，B-RAF蛋白在V600的位置上通常都出現了變異。

這份研究的重要性在於：只要有了以上資訊，科學家便能針對該位置來設計藥物。而且既然B-RAF變異在癌細胞中是如此常見，那麼研發出來的藥物應該能對付各式各樣的癌病，特別是黑色素瘤。這個想法後來得到了證實。GSK藥廠於2009年發現一種化學分子能抑制B-RAF的激酶（kinase）反應。在進一步的研究中，團隊更發現該分子能抑制腫瘤增生。該分子就是今天被稱為dabrafenib的藥物。Dabrafenib正正就是因為能抑制擁有V600E變異的B-RAF，從而有能力消滅黑色素瘤。

那麼Trametinib又是甚麼來的呢？剛剛提及B-RAF屬於Ras-Raf-MEK-ERK通路之一。若我們順著下游看，B-RAF下游其中一個蛋白分子就是MEK。而Trametinib則是抑制MEK的藥物。那麼為甚麼治療黑色素瘤時要dabrafenib與trametinib兩者同時使用呢？這是因為研究發現，若單獨使用這兩款藥物，癌細胞通常會於六、七個月內產生抗藥性。但只要兩者同時使用，抗藥性出現的可能性便大大減低。2019年一份刊於新英格蘭醫學雜誌（The New England Journal of Medicine）的研究更指出dabrafenib／trametinib療法讓黑色素瘤晚期患者的五年存活率明顯提高。

主持人麥加文患上肢端黑色素瘤固然是一件非常不幸的事，但不幸中的大幸是他能夠獲准以dabrafenib／trametinib療法來對付癌症。而最終他仍是非常幸運的：他的藥物反應非常好，經過三個月的療程後，麥加文體內的癌細胞已完全消失。而十多年前的不治之症今天竟可只靠進食藥物來處理，這也反映出科學研究的重要性。

除了以新藥物來對付癌症，免疫療法（immunotherapy）也是近年另一種極具潛質的療法。

《零距離科學》（節目網站）集合世界各地有趣的科學紀錄片，網羅與大眾息息相關的科學資訊，啟發觀眾的好奇心和求知慾，節目逢星期五晚9時30分在港台電視31播映。本集於4月2日播出。港台網站及流動程式RTHK Screen視像直播及提供節目重溫。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex