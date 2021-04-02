緬甸佳麗喊話：「你們還在等什麼？緬甸已死了這麼多人，最重要的就是採取行動，拜託，立刻」

緬甸自軍方於2月1日發動緬甸以來，除了監禁前緬甸實質領袖翁山蘇姬和前執政黨全國民主聯盟多位成員外，已超過500人因參與反政變抗爭而喪生，3月27日緬甸安全部隊更殺害超過100位民眾，其中還包括兒童。

《中央社》報導，國際萬國小姐（Miss Grand International）選美比賽決賽上週在泰國曼谷登場，代表緬甸參賽的佳麗韓蕾（Han Lay）在3月27日決賽場上的發言成為所有媒體的焦點。

3月27日是緬甸軍人節，但軍警當天武力鎮壓上街抗議的民眾，造成超過100人死亡，韓蕾在決賽舞台上表示，她很遺憾緬甸人民在街上失去性命，每個人都希望自己的國家可以繁榮又和平，掌權的人不該濫用權力，「當我站在舞台上的同時，許多人正在死亡，請幫幫緬甸，我們需要國際社會的立即協助。」

《Rappler》報導，韓蕾站上決賽舞台那日，因同日緬甸安全部隊大開殺戒，上台後她首先表示：「今晚對我而言很難站到台上，但我仍要為我所愛國家正在受苦的同胞發聲」，她也哭著說到：「為什麼我要在這個舞台上發表演說，今天我的國家緬甸有這麼多人（死亡）。」

在舞台上她強調，當她國家的人民走上街頭爭取民主時，她也要站在台上呼籲民主，另外她也希望世界各地的人們能為緬甸找到解決方案，「讓我們創造一個更美好的世界」，最後她是演唱麥克·傑克森（Michael Jackson）的《Heal the World》以結束演說。

《中央社》報導，儘管選美比賽已經落幕，韓蕾仍持續為緬甸發聲，曼谷郵報（Bangkok Post）報導，3月31日韓蕾在一場活動中，再度請求國際社會協助緬甸人民，她並表示自己會持續為緬甸發聲和努力。

韓蕾也向聯合國喊話：「你們還在等什麼？緬甸已經死了這麼多人，最重要的就是從人性的角度出發並採取行動，拜託，立刻。」

韓蕾的公開發言恐使得她自己和在緬甸的家人陷入麻煩，韓蕾表示已和家人聯繫，他們目前都在安全的地方，而韓蕾本人將在國際萬國小姐的主辦單位協助下，先留在泰國3個月，未來可能會申請難民身份。

《Rappler》報導，這並非漢萊首次發表對對緬甸暴力的談話，之前她也曾在社交媒體上發表相關貼文，分享了緬甸公民不合作運動的募款活動，她也在社交媒體上對參與反政變的遇難者表示敬意、分享關於被逮捕示威者的資訊。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒