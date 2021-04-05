燒烤之兵法全攻略（五）：孟菲斯燒烤的一大特色，是它與音樂的不解之緣

那麼，堪薩斯市風格燒烤的特點是什麼呢？除了前文提過按摩入味的多種香料慢火燒烤外，還有使用多種木材燒烤，並搭配以番茄為基底，甜中帶辣的濃厚醬汁。在所使用的肉品上，堪薩斯市風格燒烤所使用的肉類與美國其它區域的燒烤比起來，則是更為多元，除了常見的手撕豬肉與豬肋排外，還有牛胸肉、牛肋排、煙燻雞肉、煙燻香腸、火雞、羊肋排以及多種野味，有時候還會烤蔬菜或水果。

不過，堪薩斯市燒烤的天王巨星，則非燒尾莫屬。簡言之，燒尾就是牛胸或豬胸肉尖端的肉。烤好的燒尾表皮酥脆、油脂豐富而風味飽滿。

燒尾曾是牛胸燒烤被修清棄之不用的部位，後來才被視為珍饈。牛胸可分成flat與point兩個部份。Flat正如其名，既平又大塊，而point的脂肪含量高，因此需要更長的烹調以軟化其脂肪與膠質，所以以前常被修去不用。而也正因為這更長的烹調時間，讓它得到了燒尾之名。

孟斐斯風格燒烤（Memphis－style barbecue）

埃及尼羅河上的孟菲斯距離開羅10英里，是埃及古王國第一到第六王朝的都城。而美國那座位於原住民千年來的疏林時代（Woodland Period）與其接續的密西西比文化的區域，田納西州僅次於奈許維爾都會區的第二大都會區，挨著密西西比河的港口都市孟菲斯，正是以這座埃及古城命名。

約翰・奧文頓（John Overton）、詹姆斯・溫徹斯特（James Winchester），與美國第7任總統和首任佛羅里達州州長安德魯・傑克森（Andrew Jackson），於1819年5月22日，建立了這個因為高於密西西比河，因此不會有水患，靠貿易與運輸發展起來的城市。而這座城市的除了以棉花貿易聞名外，也以木材與糖蜜的交易著稱，而後兩者正是發展燒烤不可或缺的原料。

在美國，提到田納西州的話，大家可能最先想到的是位於林奇堡的美國最古老註冊酒廠，1875年創立的美國威士忌銷售冠軍的傑克．丹尼爾（Jack Daniel's）。不過正如上一段提到的，密西西比河的貿易為田納西州的孟菲斯提供了發展燒烤的絕佳條件，也創造了孟菲斯燒烤的獨特風味。亨利．培瑞在1900年代就是帶著這樣的風味到了密蘇里州的堪薩斯市，奠定了堪薩斯市風味燒烤的基礎。

1885年出生於密西西比州納奇茲（Natchez, Mississippi）的約翰．米爾斯（John H. Mills），當兵時在明尼蘇達州當過伙夫。他在1919年來到了孟斐斯當廚師，1929年的時候，自己開始賣起了燒烤。到1930年代時，他已是當地的燒烤之王。

話雖如此，但孟菲斯本地的燒烤，卻要在二戰後才爆炸性地開展開來。二戰後，燒烤小攤開始如雨後春筍般地出現在孟菲斯的街頭巷尾。由於這些燒烤所使用的肉都是比較便宜的部位，因此這些攤子也多開在收入比較低的區域。

1948年，查爾斯．佛格思（Charlie Vergos）開了間賣火腿三明治和啤酒的餐飲店「約會」（Rendezvous）。由於店的地下室有條老舊的輸煤管，於是他就把它改做煙燻火腿之用。而隨著店裡的客人越來越多，查爾斯．佛格思也開始思考要如何豐富其菜單的品項。

後來，有個肉販來找他推銷肋排。當時的肋排被視為邊角肉，已在孟菲斯的燒烤攤流行多年了，只是還沒有餐廳在用。於是，查爾斯．佛格思想到了一個一直沿用到今日的做法，並且用他父親的希臘辣椒配方，與他在紐奧良旅遊時發現的肯瓊香料粉混合在一起，再加入紅椒粉給肋排做按摩後燒烤。結果孟菲斯的人無不為之瘋狂，孟菲斯風格的燒烤肋排，就這麼開始風行了半世紀以上。

孟菲斯燒烤的另外一大特色，就是它與音樂的不解之緣。

從1950年代後期開始，包括藍調音樂之王B. B. King（B.B.指的就是藍調男孩）、1948年13歲時隨家人由密西西比州搬到孟菲斯的本名艾維斯・亞倫・普里斯萊（Elvis Aaron Presley）的搖滾音樂之王「貓王」（「貓王」此一稱號是其歌名給他的暱稱The Hillbilly Cat中的貓，加上他在美國搖滾樂界的地位而被稱為The King的王）、著名的田納西二人組（Tennessee Two）的鄉村音樂創作歌手強尼・凱許（Johnny Cash）、搖滾樂先驅傑瑞・李・劉易斯（Jerry Lee Lewis）、創作歌手羅伊・奧比森（Roy Orbison）等的聲音，都從孟菲斯開始吟唱。

音樂與燒烤在孟菲斯的結合，於1977年促成了「孟菲斯五月」音樂祭的誕生，隨之而來的則是1978年有著26隻隊伍參加，爭奪500美金獎金的世界燒烤冠軍爭霸戰的（World Championship Barbecue Cooking Contest ／WCBCC）。

參加活動的人們，邊聽著貓王的音樂卡帶，邊享用著各隊精心製作的燒烤。到現在，這個燒烤比賽的獎金已是高達15萬美金，在4天的活動中會用掉20噸的肉，被金氏世界紀錄列入世上最大的燒烤比賽。

在第一屆世界燒烤冠軍爭霸戰的次年，吉姆・尼利（Jim Neely）創立了「吉姆・尼利的州際燒烤」（Jim Neely's Interstate Bar－B－Que），以天然氣在自己建造的烤窯中持續對山核桃木加熱的方式，製做連續5小時沐浴在熱蒸氣中的燒烤。此外，他也花費多年，研發出他覺得完美的燒烤醬。在他的努力下，「吉姆・尼利的州際燒烤」不但曾被《時人》雜誌評為美國第2名的燒烤，並且被《風尚》雜誌評選為孟斐斯第1的燒烤餐廳。

孟斐斯燒烤的美味核心在於按摩入味。黑胡椒粉或白胡椒粉、紅椒粉、蒜粉與洋蔥粉和糖是必須的，而不同的配方也會加入卡宴辣椒粉或其它種類的辣椒粉。芥末粉與薑粉也會被用來增添辛辣味。孜然、百里香、芹菜籽磨成的粉與奧勒岡葉、迷迭香等，則也常被使用來賦予其香氣。

由於孟斐斯燒烤在按摩入味上下了如此大的工夫，含蓋著如此多元的風味，因此孟斐斯燒烤以「乾」的型式。也就是不淋上醬汁，而是把醬汁放在一旁的型式上桌，是十分普遍的。此外，還有一種被稱為「刷」（mop）的醬汁，是在烹調過程中以「擦洗」（swabbing）的方式使用。這種醬汁比較沒那麼濃稠，不過醋味較重，而醋中的酸正好在慢烤的過程中軟化肉質。

德州燒烤（Texas Barbecue）

德州燒烤是美國獨特德州菜（Texan cuisine）的一大分類，而德州菜則是由燒烤、漢堡、南方菜也及以德墨菜（Tex－Mex）為主體的混種菜組成。而德州燒烤又因為地理與文化的差異，分為慢火烤到骨肉分離的「東德州風格」；

只抹鹽和黑胡椒的「中德州風格」；直火燒烤的「西德州風格」；以及以濃厚醬汁醃漬後進行燒烤的「南德州風格」。

在燒烤所使用的木頭上，中德州使用橡木與山核桃木，西德州則偏愛mesquite這種產於美國西南部和墨西哥的豆科灌木。而儘管東德州與南德州的燒烤很重視醬汁，中德州卻專注於按摩入味。而且西德州非得來個高溫燒烤不可，中德州強調的則是小火慢烤。不過不管是哪一種德州風格，牛胸肉都是無庸置疑的燒烤之王。

德州燒烤的區域差異，可以從當初來自不同國家的殖民者所帶來的飲食傳統來解釋。以中德州而來說，其最早的歐美移民多為德國和捷克人，他們開肉店，並且將肉品燻製來保存。後來他們也開始為顧客提供燻烤的服務，然後就漸漸演變成燒烤攤了，慢火燻烤的牛肉和香腸為其主角。東德州的風格則是由南方其它各州帶來，豬肩肉、肋排和濃厚的以番茄為基底的醬，都有著密西西比和阿拉巴馬州的燒烤的影子。

南德州知名的barbacoa則是美墨邊界的墨西哥農場工人帶來的。Barbacoa傳統的做法，是將牛頭包在潮溼的葉子裡，然後放入窯灶中以炭火烤製數小時。醬汁多而且剁得豪邁而大塊的東德州燒烤，來自解放後黑奴的傳承。西德州的燒烤又被稱做是「牛仔燒烤」，是一種自開拓與趕牛的牛仔生活中，所誕生的直火燒烤。

燒烤之所以在德州遍地開花有幾個原因。首先是棉花工人會隨著棉花的種植而在各處遷徙，因此需要在各處尋找填飽肚子的地方。不過由於餐廳多半不歡迎這些移工，因此賣燒烤的肉攤就成了他們解決溫飽的好地方。於是，當一有移工入城，街邊就昇起了冉冉的炊煙。1850年代棉花種植的大流行，也讓來自南部各州的上千開拓者，帶上了他們成群的黑人奴工，與其戶外燒烤的傳統。

而在南北戰爭之後，牛肉在德州成大家了晚餐的首選。德州牛仔帶著他們喜愛的燒烤，在德州的牧場到堪薩斯州的鐵路頭的「奇澤姆步道」（Chisholm Trail）沿途驅趕著德州長角牛的牛群。而這一路，也正是現在德州燒烤的紐帶，洛克哈特 （Lockhart）、盧靈 （Luling），以及泰勒（Taylor） 等地。

有些德州人會說，若不是這些德州牛仔，北方那些燒烤名城到現在可能連barbecue怎麼拼都還不知道。但事實上是，德州有許多的移居者來自田納西和肯塔基州，而燒烤其實是他們帶來的。在1846～1848年的美墨戰爭前，德州就已經有燒烤的記載了。

1840年，奧斯汀的居民邀請約翰．摩爾上校參加一場公眾燒烤，慶祝他帶領連隊打敗科曼契族。摩爾上校本身來自田納西州，是最早移居德州的300人之一。而這場燒烤的主辦人理察．福斯．布里漢 （Richard Fox Brenham），則出生於肯塔基州。在1845年德州加入美國，成為其第28個州之後，燒烤在一般民眾生活中的角色，持續透過這些來自阿帕契山脈州的引導而茁壯。

1900年代，由於食品衛生的規範，明火燒烤被迫畫下了修止符。德國移民的悶烤方式也因此蓬勃發展了起來，從而成為了德州燒烤的主流。前美國總統詹森是德州人，1964年，時任美國總統的他，就舉辦了一場燒烤國宴，宴請當時的墨西哥總統阿道弗・洛佩斯・馬特奧斯 （Adolfo López Mateos），這也是美國的第一場以燒烤為主菜的國宴。

德州現存歷史最老的燒烤餐廳之一，是位於博蒙特（Beaumont）的帕提羅的燒烤（Patillo’s Bar－B－Q）。傑克．帕提羅（Jack Patillo）在1912年開了這間店，在開這間店之前，他做的是房地產生意。不過由於後來他幾乎所有的財產都被一個土地開發商騙光了，走投無路的人便與他的妻子一起開了這間燒烤店。

燒烤之兵法全攻略（六）：「沙威瑪」源自鄂圖曼帝國的旋轉烤肉

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