「神秘果」讓酸變成甜的秘密：特定條件下才能活化甜味受體的「奇蹟素」

日前有位好友寄來一個有關「神秘果」的網路連結。點擊後，看到的也就只是在谷歌搜索「神秘果」的結果。

其實，「神秘果」早已經不神秘。很多人都知道它能使酸變成甜。只不過大多數的人，仍然不知道為什麽。

而網路上有關「神秘果」的資訊，不是錯得離譜，就是似是而非。例如中央研究院──台灣的最高學術機構──竟然把「神秘果」說成是原生於中南美（請看台灣物種名錄）（正確是原生於非洲）。

就連「神秘果」這個詞，也是詞不達意。事實上雖然指的是同一果子，但它的英文卻是「Miracle Fruit」（奇蹟果）。試問，當你嚐到檸檬很甜，你的感覺是「神秘」（mysterious），還是「奇蹟」（miraculous）？

不管如何，不就是名字嘛，何必斤斤計較。真正重要的是，「奇蹟果」是如何能奇蹟般地將酸變成甜？

奇蹟果有「奇蹟素」，使酸變甜

要回答這個問題，必須追溯到1968年。

在這一年的9月20日，佛羅里達州立大學一個兩人組的研究團隊，在世界頂尖的《科學》（Science）期刊發表了一篇研究報告。作者從「奇蹟果」分離出一個帶有糖分子的蛋白質（Glycoprotein），並發現把這個Glycoprotein放到舌頭上，就能使酸的食物感覺甜。

在同一年的10月26日，一個荷蘭的研究團隊，在另一個世界頂尖的科學期刊《自然》（Nature）發表了一篇研究報告。他們也說，從「奇蹟果」分離出一個Glycoprotein，而把這個Glycoprotein放到舌頭上，能使酸的食物感覺變甜。

但是，這兩篇研究報告有一個很重要的不同之處，那就是荷蘭的研究團隊給這個Glycoprotein取了個名字。他們把它叫做「Miraculin」（奇蹟素）。

就因為如此，儘管荷蘭團隊的研究報告比美國團隊的研究報告，整整晚了一個多月才發表，但功勞卻是屬於荷蘭團隊，因為之後的文獻都採用「Miraculin」這個名稱。

所以有時候，名字還是很重要。名不正，言不順嘛。（請注意，是「奇蹟素」，不是「神秘素」）

「奇蹟素」的作用機制

「奇蹟素」又是如何能製造奇蹟呢？要回答這個問題，需要再等43年。

在2011年，一個東京大學的研究團隊發表了一篇研究報告。他們發現，在中性到鹼性（pH6.7以上）的條件下，「奇蹟素」會跟舌頭的「甜味受體」結合（把它佔據），但是不會活化「甜味受體」。如此一來，真正甜的東西就沒有機會與「甜味受體」結合，從而使得原本甜的東西，變成不甜。

可是，當口腔裡的酸鹼度從pH6.5開始往下降到pH4.8時，原本只佔據但不活化「甜味受體」的「奇蹟素」，就開始活化「甜味受體」，從而使我們有甜的感覺。

打個比方好了。「甜味受體」就像一個鎖，而「甜分子」及「奇蹟素」是開啟這個鎖的兩把不同的鑰匙。

當「甜分子」鑰匙插入鎖孔，鎖就打開了。可是當「奇蹟素」鑰匙插入鎖孔，鎖不會開。

要打開，還需要轉一下。而這個轉一下的動作，就是「酸」。

也就是說只有在酸的條件下，「奇蹟素」才能活化「甜味受體」。

所以吃了「奇蹟果」之後再吃甜食，不會感覺甜；只有再吃酸食，才會感覺甜。

這才是奇蹟果如何將酸變成甜的真相。

本文經林慶順教授授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航