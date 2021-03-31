印尼主要煉油廠大火連燒2日，造成6人重傷、上千人疏散

印尼國營企業國家石油公司（PT Pertamina）在西爪哇省（West Java ）南安迪縣（ Indramayu）的巴隆岸煉油廠（Balongan）29日凌晨發生爆炸，今日火勢仍未完全撲滅。該廠是印尼最大的煉油廠之一，至今導致6人重傷、迫使周遭千人緊急撤離以及4座儲油槽起火。

《Republika》報導，29日巴隆岸煉油廠爆炸起火，濃煙直竄天際，南安迪地區天空被染成紅色，數十輛消防車趕到努力救火。一位住在煉油廠旁的居民Ade說，火災爆發時正在下大雨，「當時天空有閃電打雷，也聽到爆炸的聲音，隨後煉油廠裡就起火。」

《路透社》報導，一位未具名當地居民告訴印尼媒體《都會電視臺》（Metro TV）她被刺鼻的氣味喚醒，「一開始我們聞到強烈的石油味，接著就聽到雷聲滾滾。」她說，「天空猛然變成橘色。」

#BREAKINGNEWS Massive explosion occurred at the Balongan oil refinery, in the #Indramayu area of West Java province. The explosion was heard up to a radius of dozens of kilometres from the epicentre. The cause behind the massive blast is still unclear. #Indonesia pic.twitter.com/kIC0rH5yBW — International Leaks (@Global_Leaks) March 29, 2021

巴隆岸煉油廠開設於1990年代中期，廠區位於首都雅加達以東約200公里，單日煉油產能約12萬5000桶。印尼國家石油公司表示，因為儲存量高，火災不會影響到能源供應。

《亞洲新聞台》報導，巴隆岸煉油廠的總儲量是135萬公升，Nicke Widyawati在29日發布的聲明中指出，火巴隆岸煉油廠火災影響到佔總存量的7％，大約2萬3000公升汽油。

《路透社》報導，29日的記者會上，印尼國家石油公司表示，希望能在未來四到五天內恢復正常營運。印尼國家石油公司執行長Nicke Widyawati表示，火勢被控制在儲油槽，不會影響煉油產線。「煉油廠主要的設備沒有被影響。」她說，「我們希望工廠可以在火勢撲滅後儘快開始運作，不會打斷供應。」另外，Nicke Widyawati告訴當地媒體，廠區全部72座儲油槽當中，被火災影響到共四座。

巴隆岸煉油廠主要供應雅加達和西爪哇島所需燃料，在其關閉期間，印尼國家石油公司將使用中爪哇芝拉扎縣（Cilacap）、東爪哇圖班（Tuban）煉油廠的燃料供應到雅加達。

《法新社》報導，印尼國家警署發言人Ahmad Ramadhan30日說，「這些儲油槽現在已用水隔離，火不會延燒到其他儲油槽。」起火原因尚待調查釐清，但是印尼國家石油公司初步表示，爆炸是發生在落雷發生時。

印尼加速優先基礎建設委員會（Committee for Acceleration of Priority Infrastructure Delivery ）透過煉油發展總體計畫（RDMP)，從2018年開始陸續投注超過四兆新臺幣到既有五家煉油廠，包括巴隆岸煉油廠，希望滿足不斷擴張的內需，避免能源短缺危機。

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責任編輯：徐卉馨

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